Fin d’une ère : Adecco, le géant du recrutement, se retire de Tunisie après plus de 20 ans

Le leader mondial des services en ressources humaines met un terme à ses activités dans le pays, pointant du doigt une nouvelle législation sur le travail comme cause principale de son départ.

Une annonce officielle pour une fermeture programmée

C’est par un communiqué daté du 21 août, affiché aux portes de ses locaux, qu’Adecco a officialisé son retrait de Tunisie. Le groupe a informé ses salariés et sa clientèle que la fin de ses opérations est effective à compter du 31 octobre 2025. Cette décision marque la fin de plus de deux décennies de présence dans le pays, le groupe s’étant implanté en Tunisie dès 2002.

Une législation tunisienne pointée du doigt

Dans sa note, l’entreprise a justifié sa décision par l’adoption d’une nouvelle loi. Le 21 mai 2025, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a en effet voté une nouvelle législation interdisant le recours au contrat à durée déterminée (CDD) et à la sous-traitance. Ce changement réglementaire semble incompatible avec le modèle d’activité d’Adecco.

Un réseau de quatre agences sur le territoire

À l’heure de son départ, Adecco Tunisie disposait d’un réseau de quatre agences réparties dans plusieurs pôles économiques du pays : La Marsa, Ben Arous, Sousse et Sfax. Ces structures étaient au cœur de son engagement, qu’elle décrivait comme étant orienté vers le « développement durable » et la « lutte contre le travail précaire ».

Un héritage contrasté sur le marché de l’emploi

Le groupe se présentait comme un acteur favorisant l’employabilité, notamment via le « placement flexible » mais aussi par le « recrutement direct en CDD et en CDI ». Adecco affirmait ainsi avoir facilité l’accès à l’emploi pour plus de 100 000 personnes en Tunisie. Son retrait soulève inévitablement des questions sur l’avenir des collaborateurs de ses agences et sur l’impact pour les nombreuses entreprises clientes qui comptaient sur ses services.

« Au-delà des chiffres et des considérations stratégiques, le départ d’Adecco laisse un vide certain dans le paysage des RH tunisiennes et dans le cœur de ceux qui ont contribué à son rayonnement. »

Parmi eux, M. Mehdi Ayadi, qui a consacré 18 ans de sa vie professionnelle au groupe, incarne ce mélange de fierté et de mélancolie. Son histoire personnelle se confond avec celle de l’entreprise en Tunisie.