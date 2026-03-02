Érosion côtière en Tunisie – 2,3 milliards USD de pertes attendues d’ici 2050

Un risque réel et économique

La Tunisie possède 1 300 km de côtes, et près de 70 % de son activité économique se concentre sur le littoral. L’érosion côtière n’est pas un problème environnemental abstrait : c’est un enjeu économique tangible.

Selon les projections de la Banque mondiale :

1,37 milliard USD de pertes d’ici 2030

Plus de 2,3 milliards USD entre 2030 et 2050

Ces chiffres ne représentent pas des pertes actuelles, mais des scénarios basés sur le climat et l’exposition des infrastructures, du tourisme et des zones urbaines côtières.

Pourquoi ces chiffres sont plausibles

Plusieurs analyses confirment ces projections :

Dégradation des infrastructures publiques et privées

Perte de terres et dégradation du littoral

Impact économique sur le tourisme et le commerce côtier

Zones urbaines et portuaires à risque

D’autres estimations montrent que l’inaction pourrait réduire le PIB réel de 3,4 % d’ici 2030 (~1,8 milliard USD) et jusqu’à 6,4 % du PIB d’ici 2050 (~3,4 milliards USD).

Tendances et projections récentes

Les études locales et internationales (2023–2025) indiquent :

Un quart de la zone côtière tunisienne pourrait être affecté d’ici 2050

1,6 milliard USD de terres potentiellement perdues

Les catastrophes naturelles actuelles (sécheresse, inondations) coûtent déjà jusqu’à 1,9 % du PIB

L’ensemble de ces chiffres intègre toutes les menaces climatiques : pénurie d’eau, inondations et érosion.

Implications pour décideurs et investisseurs

Le littoral concentre tourisme, ports et immobilier : exposition élevée au risque

Investir maintenant pour protéger les infrastructures est moins coûteux que subir les pertes futures

Les projections sont réalistes et permettent de planifier efficacement les stratégies économiques et urbaines

Agir avant qu’il ne soit trop tard

L’érosion côtière est un problème économique majeur, pas seulement environnemental. Les projections sont claires : l’inaction coûtera cher.

Action recommandée : intégrer ces chiffres dans l’urbanisme, le développement touristique et la protection des infrastructures pour limiter les pertes économiques.