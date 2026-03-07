Énergie renouvelable : la Tunisie lance un projet de centrale solaire de 300 MW à Kébili

La Tunisie accélère sur le solaire. Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie vient d’ouvrir l’appel d’offres n°01-2026 pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de grande capacité dans le sud du pays.

Le projet sera implanté dans la région de Bazma, dans le gouvernorat de Kébili, l’une des zones les plus ensoleillées du pays.

Objectif clair : augmenter rapidement la production d’électricité renouvelable et stabiliser le réseau grâce au stockage par batteries.

Un projet énergétique de grande échelle

Le cahier des charges prévoit deux infrastructures clés :

Centrale photovoltaïque

Capacité installée : 300 MW

Système de stockage BESS (Battery Energy Storage System)

Capacité de stockage : 540 MWh

Concrètement :

300 MW correspondent à la consommation électrique annuelle de plus de 200 000 foyers selon les standards énergétiques méditerranéens.

540 MWh de batteries permettent de stocker l’électricité produite pendant les heures d’ensoleillement et de la restituer le soir, lorsque la demande augmente.

Ce type de combinaison solaire + stockage devient le nouveau standard des grands projets énergétiques.

Pourquoi Kébili ?

Le choix de la région n’est pas un hasard.

Le sud tunisien possède l’un des niveaux d’ensoleillement les plus élevés d’Afrique du Nord :

3 000 heures d’ensoleillement par an

Irradiation solaire moyenne : 2 000 kWh/m²/an

Ces conditions permettent :

une production solaire plus stable

un coût de production d’électricité plus faible

une rentabilité plus élevée pour les investisseurs

La région de Kébili fait déjà partie des zones identifiées dans le Programme national pour les énergies renouvelables.

Le stockage : la pièce stratégique du projet

L’intégration d’un système BESS de 540 MWh change la nature du projet.

Le stockage permet :

d’ éviter les pertes d’électricité solaire en journée

de stabiliser la fréquence du réseau électrique

de réduire les coupures et fluctuations

d’injecter l’énergie au moment où la demande est la plus forte

Dans les marchés électriques modernes, le stockage devient aussi stratégique que la production elle-même.

La stratégie énergétique de la Tunisie

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme national pour les énergies renouvelables, qui vise à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles importés.

Aujourd’hui :

Plus de 90 % de l’électricité tunisienne est encore produite à partir de gaz naturel

Une part importante de ce gaz est importée

L’objectif officiel :

35 % d’électricité renouvelable d’ici 2030

Pour atteindre ce seuil, la Tunisie doit installer plusieurs gigawatts de capacité solaire et éolienne au cours de la décennie.

Une opportunité pour les investisseurs énergétiques

Les appels d’offres solaires tunisiens attirent de plus en plus d’acteurs internationaux :

développeurs énergétiques

fonds d’infrastructure

fabricants de batteries

grands groupes électriques

Les raisons sont simples :

ressource solaire exceptionnelle

proximité énergétique avec l’Europe

coût du solaire en forte baisse

Selon l’Agence internationale de l’énergie, le coût moyen du solaire a chuté de près de 80 % depuis 2010.

Ce que ce projet change pour le réseau électrique tunisien

Une centrale de 300 MW combinée à 540 MWh de stockage peut jouer un rôle structurant pour le réseau national.

Impact potentiel :

augmentation de la production solaire nationale

amélioration de la stabilité du réseau

réduction des importations énergétiques

diversification du mix énergétique

Pour un pays fortement dépendant du gaz, chaque mégawatt solaire installé réduit la pression sur la facture énergétique nationale.

Ce que révèle cet appel d’offres

Le message du gouvernement est clair :

la transition énergétique tunisienne passe à l’échelle industrielle.

Le pays ne parle plus seulement de projets pilotes.

Il lance désormais :

des centrales solaires de plusieurs centaines de MW

des infrastructures de stockage

des projets intégrés réseau + production

Le chantier énergétique tunisien entre dans une nouvelle phase : industrialiser les renouvelables tout en sécurisant le réseau.

Conclusion

Avec 300 MW de solaire et 540 MWh de stockage, le projet de Bazma à Kébili marque un changement d’échelle dans la stratégie énergétique tunisienne.

Le défi reste immense :

réduire la dépendance au gaz tout en sécurisant l’approvisionnement électrique.

Mais une chose est certaine :

les grands projets solaires deviennent désormais un pilier central de la politique énergétique tunisienne.

Description Google (SEO)

Mots-clés principaux