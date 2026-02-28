Dattes tunisiennes : Top 10 des clients en début de campagne 2025/2026

Durant les quatre premiers mois de la campagne 2025/2026 (octobre 2025 – janvier 2026), la Tunisie a exporté 77 000 tonnes de dattes pour une valeur totale de 500,6 millions de dinars. Le marché international reste concentré sur l’Union Européenne, l’Asie et l’Afrique, avec des clients clés qui déterminent la dynamique des exportations.

Répartition géographique des exportations

Union Européenne : 41,7 % du volume total

Asie : 24,9 %

Afrique : 23,8 %

Autres destinations : 25,2 %

L’Europe reste le marché principal, mais la Tunisie diversifie ses clients en Asie et en Afrique pour sécuriser ses flux d’exportation.

Top 10 des clients de la Tunisie (octobre 2025 – janvier 2026)

Rang Pays Part des exportations (%) 1 Maroc 16,8 % 2 Italie 12,0 % 3 Allemagne 8,7 % 4 France 7,4 % 5 Turquie 6,2 % 6 Espagne 5,6 % 7 Malaisie 4,9 % 8 Indonésie 3,5 % 9 Libye 3,1 % 10 Bangladesh 2,3 %

Le Maroc reste le principal client, suivi des pays européens traditionnels, alors que l’Asie gagne du terrain avec Malaisie, Indonésie et Bangladesh.

Analyse du marché

Volume et valeur : 77 000 tonnes représentent une progression stable par rapport aux campagnes précédentes, confirmant la position de la Tunisie comme acteur majeur sur le marché international de la datte.

Diversification des clients : L’équilibre UE-Asie-Afrique réduit la dépendance à un seul marché et limite les risques géopolitiques ou économiques.

Potentiel de croissance : L’Asie, en particulier, devient un marché stratégique à moyen terme, avec des volumes encore modestes mais en forte hausse.

Ces données permettent aux investisseurs et acteurs du secteur de mieux cibler les opportunités, anticiper la demande et ajuster les stratégies d’exportation.

Dattes tunisiennes : clients clés et marchés en expansion

La Tunisie confirme sa position de leader exportateur de dattes grâce à une clientèle diversifiée et des volumes soutenus. Le Maroc et l’Europe restent stratégiques, mais le développement en Asie et Afrique ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Les décideurs doivent suivre ces tendances pour sécuriser la valeur ajoutée et la compétitivité du secteur.