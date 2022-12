DAFTAR : le registre municipal électronique qui gère la relation entre la municipalité et les associations

Les municipalités de la Marsa et Ben Arous adoptent le logiciel « Daftar»

La collaboration entre les municipalités et les organisations de la société civile a prouvé son efficacité et sa réussite à plusieurs reprises autant pour les institutions municipales que pour les citoyens. Et afin de faciliter la coopération entre la municipalité et les organisations de la société civile, un nouveau logiciel appelé « Daftar» a été créé et développé par les experts de l’organisation Tunisienne « Action Associative » et soutenu par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement « AECID ».

L’article 30 du Code des Collectivités Locales impose aux municipalités tunisiennes de tenir un registre municipal qui regroupe les composantes de la société civile avec ses divers domaines d’intérêts. Ainsi, les associations qui souhaitent coopérer avec la municipalité, participer à ses programmes et ses décisions, et obtenir des financements de sa part, devront être inscrites dans un registre municipal tenu par l’administration de la municipalité. Le logiciel « Daftar» a donc été créé pour faciliter aux associations le processus d’inscription à distance et en toute transparence ; pour contribuer au développement de la coopération entre la municipalité et les associations, mais aussi pour valoriser les projets et les activités entreprises en commun par les associations et les municipalités.

Numérisation du registre municipal et facilitation de la coopération

Chaque association ou syndic d’habitants qui souhaite collaborer avec une municipalité utilisant le logiciel DAFTAR, pourra aller sur le site webwww.daftar.tn , choisir le nom de la municipalité pour se rendre automatiquement sur l’espace qui lui est dédié dans le logiciel Daftar et remplir le formulaire d’inscription en toute transparence. C’est un processus facile, rapide et à la portée de tous sur ordinateurs, tablettes et smartphones. Toutes les données sont ensuite transmises à la municipalité, avec la garantie de la protection des données personnelles.

Les associations inscrites sur le logiciel Daftar bénéficient de plusieurs services, dont l’organisation de leur participation aux réunions et activités organisées par les commissions municipales et les arrondissements, ainsi que la possibilité de publier un article pour promouvoir leurs activités avec la commune. Daftar offre également aux associations un espace privé sur lequel elles peuvent consulter les articles publiés, les réunions et les activités auxquels elles ont participé, et conserver ainsi l’historique de leur coopération et interaction avec la municipalité.

DAFTAR est à la disposition de toutes les municipalités pour faciliter la participation des organisations de la société civile aux travaux municipaux au profit de l’institution communale et de tous les habitants. Il est ouvert à toutes les associations qui souhaitent coopérer avec la municipalité.

DAFTAR est un outil essentiel à la Démocratie Participative à l’échelle locale, il permet aux associations de choisir leurs domaines de collaboration avec les municipalités, il facilite et modernise cette relation notamment en matière de contacts, de correspondances, d’invitations, de participation aux décisions, et de valorisation des activités en commun. Persuadées de l’utilité de cet outil innovant, les municipalités de la Marsa et de Ben Arous ont décidé d’adopter le logiciel « Daftar» afin de bénéficier d’une véritable plateforme électronique pour gérer les relations entre la municipalité et les associations.

Dans ce contexte Mr Moez Bouraoui, Maire de la Marsa a affirmé que « Daftar est un acquis très important au niveau de l’instauration de la transparence. Il permet d’identifier les associations locales actives sur le territoire communal ainsi que leur domaines d’intervention et facilite également la communication entre elles». « Le logiciel DAFTAR va stimuler la concertation entre le pouvoir local et les acteurs locaux tels que les associations et les syndicats d’habitants pour créerainsi une véritable force vive au niveau de la participation aux prises de décision » a-t-il ajouté.

De son coté, Mr Lotfi Zayer, Responsable de la commission d’information, de communication et d’évaluation de la commune de Ben Arous a souligné que « Daftar est un outil digital qui offre plus de transparence au niveau de la relation entre la municipalité et les organisations de la société civile, ce qui garantit le principe de la bonne gouvernance et offre la possibilité aux associations de participer aux réunions et à la prise de décision au niveau communal ». « Ce nouveau logiciel permet également aux associations de rédiger des articles pour valoriser leurs activités et découvrir celles des autres associations » a-t-il précisé.

Chaque municipalité souhaitant adhérer à Daftar pourra facilement contacter l’équipe de ce logiciel via le site www.daftar.tn.Les conseillers municipaux et les membres des administrations municipales seront accompagnés et formés afin qu’ils puissent bénéficier de tous les services et les avantages de ce nouveau logiciel.

