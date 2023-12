Cynoia Lève 850 000 €: Une Nouvelle Ère pour la Collaboration Digitale

Cynoia, vient d’annoncer qu’elle a réussi à lever 850 000 euros lors de notre dernier tour de table, une étape importante pour notre startup franco-tunisienne.

Cette réussite n’est pas seulement liée à l’engagement de nos investisseurs envers notre vision, mais aussi à la confiance et à la croyance en notre mission de redéfinir la collaboration numérique en Europe et en Afrique.

Nous avons commencé ce voyage en 2022 avec une mission claire à l’esprit. Fondée par Nasreddine RIAHI et Ayoub RABEH, l’objectif de Cynoia a toujours été de simplifier et d’optimiser la collaboration organisationnelle.

Aujourd’hui, notre plateforme intègre un ensemble complet d’outils – du chat à la vidéoconférence en passant par l’email, le calendrier et la gestion de projet – le tout dans un tableau de bord dynamique.

« Notre vision s’aligne sur celle de nos partenaires, en se concentrant sur l’amélioration de la collaboration et de la productivité des équipes par le biais d’une plateforme unifiée et innovante. Ce financement nous permettra d’améliorer nos offres et d’étendre notre portée, en veillant à ce que davantage d’entreprises puissent bénéficier de nos outils de collaboration complets. ».

— Nasreddine RIAHI, CEO de Cynoia.

En effet, cette centralisation n’est pas seulement une question de commodité ; il s’agit d’améliorer la productivité et le bien-être des équipes dans un monde numérique qui est devenu un défi épuisant.

Notre croissance a été tout à fait remarquable. Avec plus de 3 000 utilisateurs dans 9 pays, la pertinence et l’impact de notre solution sont manifestes. Cela n’aurait pas été possible sans la confiance et le soutien de nos investisseurs, notamment United Gulf Financial Services, 216 Capital Ventures, et Bpifrance, qui nous ont ouvert la voie.

« Notre investissement découle de notre engagement envers la startup, étant donné la forte proposition de valeur du produit Cynoia, le succès de la phase de traction, et surtout, notre confiance dans la capacité de l’équipe à faire évoluer l’entreprise. »

— Mohamed Salah FRAD, UGFS

Voyant que nous croyons en notre potentiel, nous rassemblons nos efforts pour amener Cynoia à un niveau supérieur. Nous nous concentrons désormais sur la réduction de la fragmentation des outils et sur la gestion efficace des flux de travail grâce à nos nouvelles intégrations. Nous travaillons sans relâche pour faire de Cynoia le leader de la collaboration numérique en Afrique et en Europe.

« Nous nous engageons à innover et à intégrer des fonctionnalités de pointe pour offrir une expérience utilisateur inégalée. Nous avons également l’intention d’étendre notre champ d’action géographique en nous appuyant sur des partenariats stratégiques solides. »

— Ayoub RABEH, CTO de Cynoia

Nous nous étendons stratégiquement aux marchés de l’UEMOA, en concentrant nos efforts sur le Sénégal et la Côte d’Ivoire depuis le deuxième trimestre 2023. Ces régions représentent une opportunité significative pour Cynoia de façonner le paysage de la collaboration numérique et d’apporter nos solutions uniques à un public plus large. Nous comprenons l’importance des opérateurs de télécommunications dans cette zone géographique en tant que partenaires naturels pour le déploiement de solutions numériques telles que les nôtres.

Grâce au dévouement combiné de nos fondateurs, de notre équipe passionnée, de nos investisseurs et au soutien continu de nos utilisateurs, nous attendons avec impatience la prochaine étape de notre croissance. Ce voyage contribuera non seulement à transformer la façon dont les entreprises collaborent dans le monde entier, mais aussi à réaffirmer notre engagement en faveur de l’innovation, de l’excellence et du bien-être des êtres humains.

Aussi reconnaissant que nous le sommes, Cynoia reconnaît la contribution essentielle de The Dot, le centre tunisien de l’entrepreneuriat, dans le soutien de la croissance des startups et de l’écosystème de l’innovation en Tunisie et au-delà.

Restez à l’écoute de nos prochaines innovations et des étapes à venir. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme en matière de collaboration numérique.

