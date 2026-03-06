CTN : 500 millions d’euros pour renouveler la flotte tunisienne d’ici 2030

50 % du marché, une flotte vieillissante, trois concurrents qui investissent : la CTN n’a plus le choix

La CTN détient environ la moitié du marché sur les lignes Tunis–Marseille et Tunis–Gênes. En 2025, elle y a transporté 293 000 passagers sur un total de 414 000. C’est une position solide — mais fragile, parce qu’elle repose en partie sur une flotte dont l’âge génère des coûts croissants et des risques d’immobilisation technique. Pendant ce temps, ses trois principaux concurrents directs — GNV (Grandi Navi Veloci), Grimaldi Lines et Corsica Linea — opèrent des navires modernes, proposent des promotions agressives jusqu’à -40 % en réservation anticipée, et ciblent exactement le même segment : les Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) rentrant au pays chaque été.

Le 5 mars 2026, devant la Commission des services et du développement social du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD), la CTN a présenté sa réponse : un programme d’investissement de 500 millions d’euros sur la période 2026–2030. Un pari nécessaire. Un pari dont les modalités restent encore à définir.

Le plan 2026-2030 : 3 navires neufs, ~500 millions d’euros

Ce que la CTN veut acheter

Acquisition Type Objectif 1 navire mixte Passagers + marchandises Remplacer les unités vétustes sur les lignes principales 2 navires ro-ro Transport de remorques Renforcer le fret et la logistique Budget total ~500 M€ Estimation officielle CTN

Pour calibrer l’effort : le capital social actuel de la CTN est de 126 millions de dinars, soit moins d’un quart de l’enveloppe annoncée. Aucun groupe privé ne pourrait absorber un tel investissement sur fonds propres. L’État tunisien, actionnaire à 86,2 %, devra nécessairement s’impliquer dans le montage financier.

Pourquoi ces navires précisément

La flotte actuelle souffre d’une vétusté généralisée, à l’exception du navire Tanit. Cette situation a deux conséquences directes :

Des coûts de maintenance élevés qui alourdissent les charges d’exploitation

qui alourdissent les charges d’exploitation Des risques d’immobilisation technique, pénalisants en haute saison quand chaque traversée compte

À cela s’ajoute un calendrier réglementaire incontournable : l’Organisation Maritime Internationale (OMI) impose une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030. Les navires existants devront soit être modifiés techniquement, soit être remplacés. La CTN a choisi le renouvellement.

Le défi du financement : 500 M€

C’est le point aveugle du plan. La CTN a annoncé l’enveloppe, pas le mécanisme. Or, financer des navires de cette envergure nécessite des instruments spécifiques que les armateurs européens maîtrisent bien :

Crédit export : les chantiers navals (coréens, chinois, européens) proposent des financements adossés à leurs agences de crédit export nationales

: les chantiers navals (coréens, chinois, européens) proposent des financements adossés à leurs agences de crédit export nationales Crédit-bail maritime : mécanisme répandu permettant d’étaler le coût d’acquisition sur la durée d’exploitation du navire

: mécanisme répandu permettant d’étaler le coût d’acquisition sur la durée d’exploitation du navire Dette bancaire syndiquée : des institutions comme Crédit Agricole CIB financent régulièrement ce type d’actifs en Méditerranée — Corsica Linea vient d’en bénéficier pour un second navire GNL prévu pour 2026

: des institutions comme Crédit Agricole CIB financent régulièrement ce type d’actifs en Méditerranée — Corsica Linea vient d’en bénéficier pour un second navire GNL prévu pour 2026 Financement international : Banque Africaine de Développement, BEI ou autres bailleurs pourraient être sollicités dans le cadre d’un programme de modernisation soutenu par l’État

La question est posée : quel sera le montage ? Un État actionnaire à 86,2 % portant 500 M€ de dette navale sur cinq ans — dans un contexte de finances publiques tunisiennes sous tension — est une équation qui mérite plus que quelques lignes dans un communiqué de presse.

La concurrence européenne : ce que la CTN affronte concrètement

Sur les lignes Tunis–Marseille et Tunis–Gênes, la CTN n’est pas seule. Quatre compagnies se partagent le marché :

GNV (Grandi Navi Veloci) : opérateur italien majeur, flotte moderne avec services en arabe à bord (restaurant tunisien, films en arabe, salle de prière). Réservations 2026 ouvertes avec réductions jusqu’à -40 % . Présent sur Gênes–Tunis et Palerme–Tunis.

: opérateur italien majeur, flotte moderne avec services en arabe à bord (restaurant tunisien, films en arabe, salle de prière). Réservations 2026 ouvertes avec réductions jusqu’à . Présent sur Gênes–Tunis et Palerme–Tunis. Grimaldi Lines : groupe logistique intégré, fort sur le fret ro-ro, offres estivales agressives.

: groupe logistique intégré, fort sur le fret ro-ro, offres estivales agressives. Corsica Linea : opérateur français, positionné sur Marseille–Tunis. Vient de commander un second navire propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié), avec un objectif de neutralité carbone en 2040 et une réduction de 40 % des émissions CO₂ d’ici 2030.

: opérateur français, positionné sur Marseille–Tunis. Vient de commander un second navire propulsé au (gaz naturel liquéfié), avec un objectif de neutralité carbone en 2040 et une réduction de 40 % des émissions CO₂ d’ici 2030. CTN : seul opérateur national, avantage de la proximité et de la confiance des TRE, mais flotte en retard technologique.

Ce que révèle cette comparaison : pendant que la CTN annonce un plan de renouvellement, Corsica Linea livre déjà son deuxième navire vert. L’écart technologique se creuse chaque saison.

Été 2026 : les chiffres de la saison

Programme complet

Indicateur Données Traversées programmées 149 (mi-juin à mi-septembre) Capacité passagers 433 000 Capacité véhicules 126 000 Lignes principales Tunis–Marseille / Tunis–Gênes Ligne secondaire Port de Zarzis (nombre limité)

Réservations anticipées : signal positif

Dès l’ouverture des réservations en décembre 2025 et jusqu’en février 2026 :

+105 000 réservations passagers

+32 000 réservations véhicules

Hausse notable par rapport à la même période en 2025

Ces chiffres témoignent d’une demande structurellement solide. Le retour estival des TRE n’est pas un phénomène conjoncturel : c’est un flux régulier, prévisible, sur lequel la CTN s’appuie depuis des décennies.

Tarifs : gel depuis 2019, un choix politique assumé

Malgré la hausse des coûts du carburant et l’introduction de la taxe carbone européenne, la CTN maintient ses tarifs de base inchangés depuis 2019. Trois formules différenciées complètent l’offre :

Pré-réservation : réduction pour les réservations anticipées

: réduction pour les réservations anticipées Tarif famille : adapté aux groupes

: adapté aux groupes Tarif « Marhba » : passagers sans véhicule

C’est une décision de politique tarifaire clairement sociale. Elle préserve l’accessibilité pour les TRE à revenus modestes. Elle compresse aussi les marges d’une compagnie qui a besoin de capacité d’autofinancement pour préparer son renouvellement de flotte.

Distribution et digital : 589 agences, un canal web en croissance

Le réseau de distribution de la CTN s’appuie sur 589 agences de voyage partenaires, dont plus de 306 basées en Europe — là où réside l’essentiel de sa clientèle cible. Les ventes via le site web de la compagnie enregistrent une hausse significative, sans que des chiffres précis n’aient été communiqués.

C’est un signal cohérent avec la transformation digitale annoncée dans le plan de restructuration. Mais le retard sur les comparateurs en ligne (Ferriesonline, AFerry, Direct Ferries) — où GNV et Grimaldi sont présents avec des prix dynamiques en temps réel — reste un angle mort commercial à combler rapidement.

Restructuration interne : le chantier parallèle

Au-delà de la flotte, la CTN conduit en parallèle un programme de restructuration organisationnelle, en coordination avec son autorité de tutelle. Trois axes :

Ressources humaines : développement des compétences, adaptation aux nouveaux navires

: développement des compétences, adaptation aux nouveaux navires Numérisation : refonte du système informatique, marketing digital

: refonte du système informatique, marketing digital Politique commerciale : diversification des lignes, nouvelles routes maritimes

La compagnie créée le 7 mars 1959 — soit à peine trois ans après l’indépendance tunisienne — n’a jamais connu de transformation aussi profonde de son modèle opérationnel. C’est autant une opportunité qu’un risque d’exécution.

Un plan ambitieux, une exécution à prouver

La CTN a les bons arguments pour défendre son plan : une demande captive de 293 000 passagers annuels sur ses deux lignes principales, une part de marché d’environ 50 %, et un réseau de distribution rodé. La direction stratégique est juste — renouveler ou décliner, il n’y a pas d’autre option face à GNV, Grimaldi et une Corsica Linea qui livre déjà son deuxième navire GNL.

Ce qui manque encore : la crédibilité du financement, la transparence sur le calendrier, et la démonstration que l’État actionnaire a réellement arbitré en faveur de cet investissement plutôt que de simplement valider une présentation au CNRD.

Pour les TRE qui embarquent chaque été à Marseille ou Gênes, l’enjeu est simple : un navire fiable, à l’heure, à un prix accessible. La CTN a jusqu’à 2030 pour le leur offrir.