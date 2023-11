Clôture du projet Co-Evolve4BG Promouvoir un Tourisme Durable dans les zones côtières et une Croissance Bleue en Méditerranée

Tunis a abrité les 25 et 26Octobre 2023 la conférence de clôture du projet Co-Evolve4BG qui vise à analyser et à promouvoir la coévolution des activités humaines et des systèmes naturels dans les zones côtières touristiques permettant le développement durable des activités de tourisme basées sur les principes de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) et la promotion de la croissance bleue en Méditerranée.

Ce projet coordonné par le l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) et cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme IEV CTF « Bassin Maritime Méditerranée » fait partie d’un programme plus large « Med Coast for Blue Growth – MC4BG » labellisé parles 43 pays de l’Union pour la Méditerranée (UpM).

La conférence de clôture de ce projet Co-Evolve4BGa été présidée par M. Abdelmonaam Belaati, Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en présence notamment de Mme Leila Chikhaoui, ministre de l’Environnement, M. Mouness Fadhallah,représentant du ministère des Travaux publics et des Transports du Liban et de M. Hechmi Missaoui, Directeur Général de l’INSTM.

Neuf partenaires de la région méditerranéenne

Le projet Co-Evolve4BG est un projet de 4 ans lancé en Septembre 2019 avec un consortium composé de neuf partenaires des pays méditerranéens : L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (Tunisie) en tant que chef de file, La région Lazio (Italie), La Région de Macédoine orientale et Thrace (Grèce), l’Université de Murcia (Espagne), La fondation Valenciaport (Espagne), l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (Tunisie), Le Ministère des Travaux publics et des Transports (Liban), l’association AL-MIDAN (Liban) et l’association AMWAJ (Liban).

D’après M. Béchir Béjaoui, coordinateur du projet Co-Evolve4BG et représentant de l’INSTM « Les actions du projet consistent à améliorerle développement du tourisme côtier et maritime durable en exploitant le potentiel de l’économie bleue, tout en favorisant la création d’opportunités d’affaires et d’emplois dans le domaine des services destinés à ce type de tourisme,à la gestion côtière et à l’adaptation aux changements climatiques ».

Une exposition des différents projets lancés dans ce cadre a eu lieu le 26 octobre 2023 parallèlement à un concours-vote des meilleures initiatives prévues à l’échelle nationale.

Principales activités menées dans le cadre du projet Co-Evolve4BG

Une analyse intégrée des ‘‘menaces et facteurs favorables’’au développement du tourisme durable au niveau de la Méditerranée, des zones pilotes : Sousse et Djerba (Tunisie),Cercio(Italie), Alexandroupoli et Samothrace (Grèce), Murcia (Espagne),Batroun (Liban) et Tyre (Liban).

Un guide d’outils ‘‘Toolkit’’ réunissant l’ensemble des indicateurs permettant d’évaluer la durabilité des activités touristiques sur les deux rives de la Méditerranée. Ces indicateurs sont réutilisables et adaptables dans le temps et rassemblent différents acteurs de la gestion du tourisme.

DesPlans d’Actions en Tunisie, Italie, Grèce, Espagne et Liban pour promouvoir un tourisme durable.Ces plans d’action sont élaborés en partenariat avec les parties prenantes dans le cadre d’une approche participative. Chaque partenaire a élaboré son plan d’action et a commencé à mettre en œuvre les grandes lignes ou une partie importante de sa stratégie en fonction de ses besoins et des spécificités des sites pilotes.

