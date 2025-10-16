Classement Times 2026 : la Tunisie représente près de 0,5% des meilleures universités mondiales

Avec neuf établissements classés sur 2191, l’enseignement supérieur tunisien confirme sa présence internationale. L’Université de Tunis El Manar se hisse au premier rang national et à la deuxième place maghrébine, témoignant de la dynamique de l’enseignement supérieur tunisien.

La Tunisie confirme sa présence dans le paysage universitaire mondial

Le classement Times Higher Education 2026 des meilleures universités du monde confirme la présence notable de l’enseignement supérieur tunisien sur la scène internationale. Neuf établissements universitaires tunisiens figurent dans cette édition, qui évalue 2191 universités provenant de 115 pays.

Cette représentation multiple démontre les efforts continus de la Tunisie en matière d’excellence académique et de recherche scientifique, dans un contexte de compétition universitaire mondiale de plus en plus exigeante.

Tunis El Manar en tête du peloton tunisien et maghrébinUne performance remarquable au niveau régional

L’Université de Tunis El Manar réalise une performance notable en se positionnant :

Première au niveau national tunisien

Deuxième au niveau du Maghreb

Dans la tranche 801-1000 du classement mondial

Ce classement consolide la position de l’établissement comme pôle d’excellence dans la région méditerranéenne.



Le palmarès complet des universités tunisiennes

Le classement révèle une hiérarchie bien établie parmi les établissements tunisiens :

Tunis El Manar : 801-1000

Universités de Jendouba, Manouba et Sfax : 1201-1500

Universités de Gabès, Carthage, Monastir, Sousse et Tunis : au-delà de la 1500ᵉ place

Cette répartition souligne la diversité du paysage universitaire tunisien et son potentiel de développement.



Perspective mondiale : Oxford domine, la Chine et l’Inde progressent

La suprématie anglo-saxonne et l’émergence asiatique

À l’échelle mondiale, le classement THE 2026 confirme plusieurs tendances :

L’Université d’Oxford conserve sa première place pour la dixième année consécutive

Princeton atteint la troisième position, son meilleur classement historique

La Chine renforce sa présence avec cinq universités dans le top 40

Hong Kong compte six établissements dans le top 200

L’Inde devient le deuxième pays en nombre d’universités classées

Ces évolutions confirment le rééquilibrage progressif de la carte mondiale de l’excellence universitaire.



Méthodologie : une évaluation exhaustive de la performance universitaire

Le classement Times Higher Education se base sur une méthodologie rigoureuse évaluant les universités selon quatre missions fondamentales :

Enseignement : qualité de l’environnement d’apprentissage

Recherche : volume, revenus et réputation

Transfert de connaissances : innovation et impact économique

Ouverture internationale : personnel, étudiants et recherche

Dix-huit indicateurs de performance permettent une analyse comparative et équilibrée des établissements, faisant de ce classement une référence mondiale pour l’évaluation universitaire.



Une reconnaissance encourageante pour l’enseignement supérieur tunisien

La présence de neuf universités tunisiennes dans le classement THE 2026 représente une reconnaissance significative des efforts accomplis par le système d’enseignement supérieur national. Si la route vers le top mondial reste longue, cette performance démontre la capacité des établissements tunisiens à se mesurer aux standards internationaux.

Cette visibilité accrue pourrait favoriser le renforcement des coopérations internationales, l’attraction de talents et l’amélioration continue de la qualité de la recherche et de l’enseignement en Tunisie.

