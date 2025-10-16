Classement Times 2026 : la Tunisie représente près de 0,5% des meilleures universités mondiales
Classement Times 2026 : la Tunisie représente près de 0,5% des meilleures universités mondiales
Classement Times 2026 : la Tunisie représente près de 0,5% des meilleures universités mondiales
Avec neuf établissements classés sur 2191, l’enseignement supérieur tunisien confirme sa présence internationale. L’Université de Tunis El Manar se hisse au premier rang national et à la deuxième place maghrébine, témoignant de la dynamique de l’enseignement supérieur tunisien.
La Tunisie confirme sa présence dans le paysage universitaire mondial
Le classement Times Higher Education 2026 des meilleures universités du monde confirme la présence notable de l’enseignement supérieur tunisien sur la scène internationale. Neuf établissements universitaires tunisiens figurent dans cette édition, qui évalue 2191 universités provenant de 115 pays.
Cette représentation multiple démontre les efforts continus de la Tunisie en matière d’excellence académique et de recherche scientifique, dans un contexte de compétition universitaire mondiale de plus en plus exigeante.
Tunis El Manar en tête du peloton tunisien et maghrébinUne performance remarquable au niveau régional
L’Université de Tunis El Manar réalise une performance notable en se positionnant :
Première au niveau national tunisien
Deuxième au niveau du Maghreb
Dans la tranche 801-1000 du classement mondial
Ce classement consolide la position de l’établissement comme pôle d’excellence dans la région méditerranéenne.
Le palmarès complet des universités tunisiennes
Le classement révèle une hiérarchie bien établie parmi les établissements tunisiens :
Tunis El Manar : 801-1000
Universités de Jendouba, Manouba et Sfax : 1201-1500
Universités de Gabès, Carthage, Monastir, Sousse et Tunis : au-delà de la 1500ᵉ place
Cette répartition souligne la diversité du paysage universitaire tunisien et son potentiel de développement.
Perspective mondiale : Oxford domine, la Chine et l’Inde progressent
La suprématie anglo-saxonne et l’émergence asiatique
À l’échelle mondiale, le classement THE 2026 confirme plusieurs tendances :
L’Université d’Oxford conserve sa première place pour la dixième année consécutive
Princeton atteint la troisième position, son meilleur classement historique
La Chine renforce sa présence avec cinq universités dans le top 40
Hong Kong compte six établissements dans le top 200
L’Inde devient le deuxième pays en nombre d’universités classées
Ces évolutions confirment le rééquilibrage progressif de la carte mondiale de l’excellence universitaire.
Méthodologie : une évaluation exhaustive de la performance universitaire
Le classement Times Higher Education se base sur une méthodologie rigoureuse évaluant les universités selon quatre missions fondamentales :
Enseignement : qualité de l’environnement d’apprentissage
Recherche : volume, revenus et réputation
Transfert de connaissances : innovation et impact économique
Ouverture internationale : personnel, étudiants et recherche
Dix-huit indicateurs de performance permettent une analyse comparative et équilibrée des établissements, faisant de ce classement une référence mondiale pour l’évaluation universitaire.
Une reconnaissance encourageante pour l’enseignement supérieur tunisien
La présence de neuf universités tunisiennes dans le classement THE 2026 représente une reconnaissance significative des efforts accomplis par le système d’enseignement supérieur national. Si la route vers le top mondial reste longue, cette performance démontre la capacité des établissements tunisiens à se mesurer aux standards internationaux.
Cette visibilité accrue pourrait favoriser le renforcement des coopérations internationales, l’attraction de talents et l’amélioration continue de la qualité de la recherche et de l’enseignement en Tunisie.
Lire aussi: