Classement Forbes 2022 des milliardaires : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les milliardaires sans jamais avoir osé le demander !

Les 2 668 milliardaires de la planète forment ensemble une fortune estimée à 12,7 billions de dollars (11,6 billions d’euros). Voici quelques chiffres clés pour le classement des milliardaires 2022.

La pandémie et la chute des marchés boursiers ont affaibli la fortune de bon nombre des personnes les plus riches de la planète cette année. Forbes a recensé 2 668 milliardaires dans le monde pour le classement des milliardaires 2022, en baisse par rapport au record de 2 755 de l’année dernière. Ensemble, ils valent 12,7 billions de dollars, contre 13,1 billions de dollars en 2021, un record.

Au total, 329 personnes ont quitté la liste des milliardaires cette année, soit le plus grand nombre depuis la crise financière de 2009. Ce chiffre comprend 169 personnes qui avaient intégré le classement en 2021, dont Whitney Wolfe Herd de Bumble et John Foley de Peloton.

Pourtant, 236 nouveaux venus ont rejoint les rangs cette année, dont la pop star Rihanna, le réalisateur du Seigneur des anneaux Peter Jackson et l’investisseur Josh Kushner. La Barbade, la Bulgarie, l’Estonie et l’Uruguay ont accueilli leurs premiers milliardaires. Et, malgré une année volatile, 1 050 milliardaires sont plus riches qu’il y a un an.

Elon Musk est en tête du classement mondial pour la première fois. Au 11 mars, date à laquelle nous avons comptabilisé les valeurs nettes, Elon Musk possédait une fortune d’environ 219 milliards de dollars, après avoir gagné 68 milliards de dollars au cours de l’année écoulée, grâce à une hausse de 33 % du cours de l’action de son constructeur de véhicules électriques Tesla. Il a dépassé Jeff Bezos, qui est tombé à la deuxième place pour la première fois en quatre ans en raison d’une chute de 3 % du cours de l’action Amazon et d’une augmentation des dons de charité, qui ont réduit sa valeur nette de 6 milliards de dollars. Le magnat français du luxe Bernard Arnault, qui a ajouté 8 milliards de dollars à sa fortune l’année dernière, reste la troisième personne la plus riche du monde. Bill Gates et Warren Buffett complètent le top 5.

Quatre-vingt-six membres de la liste ont moins de 40 ans, dont de nouveaux venus comme Melanie Perkins, 34 ans, cofondatrice et directrice générale de la plateforme de conception graphique Canva, et Vlad Yatsenko, 38 ans, cofondateur et directeur technique de la banque numérique Revolut. Évènement encore plus impressionnant : 12 personnes de moins de 30 ans apparaissent dans le classement cette année, dont le plus jeune milliardaire du monde, Kevin David Lehmann, 19 ans, héritier d’une chaîne de pharmacies allemande, et le nouveau venu Gary Wang, 28 ans, cofondateur américain basé aux Bahamas de l’échange de crypto-monnaies FTX, l’un des 19 milliardaires à s’enrichir grâce à la technologie crypto et blockchain.

