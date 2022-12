Cérémonie de clôture du projet AFERE, littéralement « Appui aux Femmes Rurales en Entrepreneuriat »

Le Bureau international du travail (BIT), en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a organisé la Cérémonie de clôture du projet AFERE, littéralement « Appui aux Femmes Rurales en Entrepreneuriat » ou encore « Appui à l’autonomisation économique des femmes en milieu rural ».



Cet événement a eu lieu le 30 novembre dernier dans un hôtel de la place, en présence de l’ensemble des partenaires centraux et régionaux, ainsi que des bénéficiaires du projet et d’un parterre de journalistes représentant les organes de presse nationaux. Cette cérémonie était destinée à célébrer les principaux résultats du projet et les perspectives d’avenir.



Mis en œuvre par le Bureau international du travail (BIT), en étroite collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le projet AFERE est financé par Affaires Mondiales Canada sur une durée de 36 mois, à partir de janvier 2019.

2 gouvernorats pilotes et 2 filières cibles

Ce projet couvre deux gouvernorats pilotes et cible deux filières. Les gouvernorats sont Sfax et Nabeul.

A Sfax, ce sont les filières amande et broderie qui sont concernées, alors qu’à Nabeul, seule la filière broderie est visée.

Le principal objectif poursuivi à travers ce projet est l’autonomisation économique des femmes rurales à travers l’entrepreneuriat et par la voie d’un écosystème de l’entreprenariat qui leur est plus favorable. A ce titre, il répond à deux objectifs essentiels.

Tout d’abord, l’amélioration des capacités et des compétences des femmes entrepreneures et des futures femmes entrepreneures rurales. Ensuite, faciliter leur accès aux finances et augmenter leurs revenus.

Le projet AFRE vise également à rendre l’écosystème de l’entrepreneuriat plus propice à l’émergence et au développement de femmes entrepreneures rurales aussi bien dans les deux gouvernorats pilotes qu’au niveau national.

Lire aussi: