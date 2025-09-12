CACTUS INNOV : Concours de la meilleure innovation pour la valorisation de la figue de barbarie

Tunis, le 12 septembre 2025 – Afin d’encourager l’innovation dans la filière figue de barbarie, un secteur stratégique et porteur pour l’économie tunisienne, le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits), avec l’appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO), annonce le lancement de la 1ère édition du concours « CACTUS INNOV », une initiative ambitieuse qui vise à dynamiser davantage la créativité dans le secteur.Ce concours national est ouvert à toutes les entreprises tunisiennes en activité, développant un projet innovant lié à la valorisation du cactus (agroalimentaire, cosmétique ou autres usages).

Les candidatures doivent être déposées avant le 10 décembre 2025 au bureau d’ordre central du GIFruits.

La filière figue de barbarie en Tunisie se distingue par une chaîne de valeur diversifiée et multisectorielle, riche en opportunités d’innovation au service du développement économique et durable.

Le concours CACTUS INNOV a pour objectif de stimuler l’émergence d’initiatives novatrices dans l’ensemble de la chaine de valeur du cactus. Cette plante, ressource du patrimoine naturel tunisien, offre des possibilités variées de valorisation selon ses différents organes. En effet, les fleurs sont exploitées pour la confection d’infusions reconnues pour leurs qualités nutritives, les cladodes (raquettes) sont transformés en poudre, matière première utilisée pour l’alimentation animale et la formulation de produits alimentaires et thérapeutiques.

Les fruits, riches en antioxydants et en vitamines, sont utilisés pour la fabrication du jus, de la mélasse, des confitures et des sirops. Les pépins sont connus pour leur huile spécifique aux propriétés cosmétiques distinguées, aujourd’hui appuyée par une étude clinique initiée par l’ONUDI- Organisation Des Nations Unies Pour le Développement Industriel et démontrant ses bienfaits pour la peau, notamment ses propriétés anti-âges et anticernes.

Cette dynamique d’innovation s’appuie sur une forte collaboration entre producteurs, transformateurs, institutions et acteurs publics, favorisant un environnement propice à l’investissement et au développement de nouveaux procédés. Aujourd’hui, 67 entreprises disposent de certifications biologiques, 15 ont certifié leur système de management de la qualité, une quarantaine collaborent avec les institutions de recherche pour développer des solutions innovantes et 62 entreprises se spécialisent dans des formulations cosmétiques à forte valeur ajoutée, tandis qu’une quarantaine produisent des articles parapharmaceutiques tels que le vinaigre.

L’élargissement de la gamme, bien au-delà de l’huile de pépins brute, ainsi que la valorisation des sous-produits agro-industriels, illustre une transition vers une économie circulaire où des innovations majeures restent encore largement inexploitées en Tunisie.Parmi celles-ci, on peut citer, le bioéthanol issu de la biomasse de figue de barbarie pour les énergies renouvelables, le cuir végétal fabriqué à partir des raquettes. Le développement de ces produits et usages, déjà mis en œuvre avec succès dans d’autres pays, représente un véritable potentiel pour renforcer la compétitivité, diversifier l’offre et accroître le rayonnement international de la filière.

A ses débuts en 2013, la filière figue de barbarie a commencé à se développer grâce à l’engagement et la persévérance d’un groupe restreint d’entreprises pionnières basées au centre de la Tunisie (5 entreprises).

La filière compte aujourd’hui plus de 70 entreprises industrielles réparties sur l’ensemble du territoire Tunisien. Cette croissance s’accompagne de la création de centaines d’emplois directs et indirects, illustrant le potentiel considérable de cette culture, tant pour le marché local que pour l’exportation, et soulignant l’importance de continuer à stimuler la créativité et l’innovation dans ce secteur.

C’est dans ce contexte de croissance et de diversification que naît la première édition du concours CACTUS INNOV, qui vise à encourager et accompagner les entrepreneurs tunisiens en leur offrant une excellente opportunité pour présenter leurs produits innovants et leur savoir-faire. L’objectif est de stimuler la créativité et l’innovation tout en renforçant la compétitivité de la filière sur les marchés locaux et internationaux.

Le concours CACTUS INNOV est ouvert à toutes les entreprises en activité implantées en Tunisie et travaillant sur un projet innovant lié à la valorisation du figuier de barbarie, représentées par l’un de leurs dirigeants. Les candidats peuvent concourir dans différents domaines, notamment les produits agroalimentaires innovants, les produits cosmétiques – y compris les extraits et principes actifs testés et commercialisés – ainsi que d’autres produits inspirés du cactus.

Sont considérés comme innovants les produits développant un avantage concurrentiel durable, répondant aux besoins évolutifs des consommateurs, et incluant des améliorations techniques, fonctionnelles ou de composition ayant un impact sur le développement économique et social, la compétitivité de la filière, l’exportation ou la création d’emplois.

L’objectif de cette initiative est de mettre en lumière et de récompenser la créativité et l’esprit d’innovation des entrepreneurs tunisiens, en valorisant leurs idées originales et leurs produits novateurs. Au-delà de la reconnaissance individuelle, le concours vise également à stimuler la dynamique globale du secteur, en favorisant l’émergence de solutions compétitives et de haute qualité. En soutenant ces talents locaux, il contribue à renforcer la compétitivité de la filière sur les marchés nationaux et internationaux, tout en encourageant l’exportation de produits qui reflètent le savoir-faire tunisien et son potentiel d’innovation.

Plusieurs institutions participent à l’organisation de ce concours aux côtés du GIFruits : le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, l’Association Nationale pour le Développement du Cactus (ANADEC), ainsi que le Centre Technique de l’Agro-Alimentaire (CTAA) et le Centre Technique du Conditionnement (CTC). Le concours est également appuyé par le projet PAMPAT, mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

Cette initiative s’inscrit aussi dans la continuité des efforts menés dans le cadre de la Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits du Terroir, lancée en 2022 par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui du projet PAMPAT, mettant notamment en lumière la figue de barbarie comme produit phare du terroir tunisien dans deux régions pilotes : Nabeul et Kairouan. La figue de barbarie est valorisée à travers la gastronomie, les expériences touristiques immersives tels que la préparation d’huiles de massage à base d’huile de pépins de figue de barbarie, ainsi que l’artisanat et le design qui s’inspirent du cactus pour créer des œuvres innovantes et originales.

CACTUS INNOV ambitionne de devenir un rendez-vous annuel incontournable, offrant une plateforme d’exposition et de valorisation aux entrepreneurs tunisiens. En favorisant les échanges, la visibilité et les opportunités de collaboration, CACTUS INNOV se positionne comme un levier essentiel pour soutenir la compétitivité et la durabilité de cette filière stratégique.

