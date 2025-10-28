BH Bank : Résultats Mitigés au T3-2025 avec un PNB en Recul et une Collecte de Dépôts Dynamique

Les indicateurs d’activité du troisième trimestre 2025 de la BH Bank révèlent un produit net bancaire en baisse de 4,6%, contre une progression notable des dépôts clients de 4,8%, dans un contexte de recentrage sur la gestion des liquidités.

BH Bank : Une Performance Financière Contrastée au Troisième Trimestre 2025

La BH Bank a dévoilé ses principaux indicateurs d’activité arrêtés au 30 septembre 2025, dressant le tableau d’une performance financière en demi-teinte. Si le Produit Net Bancaire (PNB) enregistre un recul, la banque peut se prévaloir d’une collecte nette de dépôts robuste et du renforcement de sa certification internationale MSI 20000, confirmant la solidité de sa gouvernance.

Analyse des Principaux Agrégats Financiers

Produit Net Bancaire : Une Baisse Maîtrisée

Le Produit Net Bancaire (PNB) de la BH Bank affiche une baisse de 4,6% sur un an.

Septembre 2025 : 526,7 millions de dinars

Septembre 2024 : ~552 millions de dinars

Cette contraction s’explique par la conjugaison d’un léger repli des revenus d’exploitation et d’une progression des charges opérationnelles.

Crédits et Dépôts : Dynamiques Contraires

Les bilants créditeur et débiteur présentent des évolutions divergentes, traduisant une stratégie active de gestion du bilan.

Encours de crédits (créances clientèle) : Recul de 3% pour s’établir à 10 372 MDT .

Dépôts clientèle : Hausse significative de 4,8%, atteignant 9 518 MDT.

Cette tendance souligne un recentrage sur la liquidité et une nette amélioration des ressources à court terme.

Détail de la Performance Opérationnelle

Stabilité des Revenus et Pression sur les Charges

Produits d’exploitation bancaire : Se maintiennent à un niveau stable, à 1 094 MDT , témoignant de la résilience des activités de base.

Charges d’exploitation bancaire : En hausse de 4,5% à 567 MDT .

Charges générales d’exploitation : Progression de 6,6% à 62 MDT.

Structure de Financement et Reconnaissance Internationale

Renforcement des Ressources Longues

Les emprunts et ressources spéciales, indicateurs clés du financement à long terme, ont progressé de 7,3% sur un an pour s’établir à 1 507 MDT. Cette croissance consolide la structure financière de l’établissement.

Certification MSI 20000 : Un Gage de Confiance

La BH Bank a confirmé le renouvellement de sa certification MSI 20000, délivrée par COFICERT. Cette norme internationale atteste de sa solidité financière, de sa conformité aux standards internationaux les plus exigeants et de son engagement en faveur de bonnes pratiques de gouvernance.

