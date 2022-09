Backbase et Value Digital Service concluent un partenariat stratégique en Afrique du Nord

Backbase et Value Digital Services (VDS), ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont conclu un partenariat stratégique pour renforcer leur position sur le marché nord-africain.

Cette collaboration permet à Backbase et VDS de tirer parti de leurs technologies et services respectifs pour accélérer la croissance de la banque digitale dans les segments bancaires africains. Backbase est le principal fournisseur mondial d’Engagement Bancaire. VSD, basée à Tunis, accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leurs feuilles de route digitales et data,

Avec la plateforme d’Engagement bancaire de Backbase, le partenariat aidera les banques à tirer parti des nouvelles technologies de pointe, afin qu’elles puissent continuer à répondre à l’évolution du marché et à la demande des clients. En retour, les clients pourront accéder à une gamme étendue de produits bancaires et de paiement innovants qui répondent à leurs besoins actuels et futurs.

En tant que société » digital native » soutenant la transformation numérique de la BIAT, l’une des principales institutions financières de Tunisie, VDS est bien placée pour exploiter sa connaissance inégalée des marchés locaux en Tunisie et dans toute la région de l’Afrique du Nord.

« Backbase souhaite pénétrer de nouveaux marchés en Afrique et continuer à construire un monde bancaire centré sur le client », a déclaré Aymen Daoud, responsable régional de l’Afrique du Nord et de l’Ouest chez Backbase. « La plateforme d’engagement bancaire de Backbase a désormais un nouveau point d’ancrage dans une région francophone clé. Grâce à notre partenariat avec VDS, nous sommes prêts à accélérer le déploiement du meilleur de nos produits au profit des acteurs locaux. »

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Backbase. Ils disposent d’un incroyable réseau de services et de partenaires exceptionnels dans toute l’Afrique et le monde entier », a déclaré Ahmed Lasram, Chief Operating Officer chez Value Digital Service. « Avec l’aide de Backbase, nous allons créer des solutions digitales innovantes encore plus pertinentes, sur mesure pour nos clients, tout en réduisant les coûts de mise en œuvre et les délais de commercialisation. »

À propos de Backbase

Backbase a pour mission de réarchitecturer la banque autour du client. La Backbase Engagement Banking Platform a été crée comme une plateforme unifiée avec le client au centre. Elle aide les banques à avoir des parcours transparents à chaque étape du cycle de vie du client. Les analystes Forrester, Gartner, Celent, Omdia et IDC reconnaissent la position de leader de Backbase sur le marché . Plus de 150 institutions financières à travers le monde ont adopté la plateforme Backbase Engagement Banking – dont BIAT, National Bank of Bahrain, Ila Bank, Banque Saudi Fransi, AIB, Barclays, Bank of the Philippine Islands, BNP Paribas, Citibank, Citizens Bank, CheBanca, Discovery Bank, Greater Bank, HDFC, IDFC First, KeyBank, Lloyds Banking Group, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Société Générale, TPBank, Vantage Bank Texas, Westpac, et Wildfire Credit Union.

Backbase est une société fintech à capitaux privés, fondée en 2003 à Amsterdam, avec des bureaux régionaux à Atlanta, New York, Boise, Mexico, Toronto, Londres, Cardiff, Dubaï, Cracovie, Singapour, Sydney et Tokyo.

À propos de Value Digital Service

Value Digital Services est une entreprise technologique « Digital Native » qui fournit des services dans différents domaines, notamment la numérisation, les données, l’analyse avancée et l’IA, avec une forte concentration et une expertise dans le secteur bancaire et financier. VDS a une solide expérience dans la mise en œuvre de produits et de solutions digitales alignés sur les meilleures pratiques et méthodologies éprouvées et selon un modèle de type Digital Factory. C’est une entreprise axée sur les talents. Elle aide ses partenaires et clients à accélérer leur transformation numérique et à relever les défis de la livraison et de la mise en œuvre. www.value.com.tn

