ATB Les dépôts de la clientèle affichent une augmentation de 2,5% au premier semestre 2022

L’encours des crédits à la clientèle, net de provisions et d’agios réservés, a enregistré fin juin 2022 une augmentation de 23,2 millions de dinars (MD) pour atteindre 5333,5 MD, réalisant ainsi une variation positive de 0,4% par rapport au 30/06/2021, révèlent les états financiers semestriels de l’Arab Tunisian Bank (ATB), parus récemment.

Les dépôts de la clientèle affichent, quant à eux, une augmentation de 2,5% avec un encours de 6109,6 MD. L’adossement adéquat entre les ressources et les emplois a permis un accroissement favorable des liquidités et équivalents de liquidités durant la période juin 2021 – juin 2022 qui ont passé de 387,9 à 579,5 MD soit une hausse de 191,6 MD ou 49,4%.

Les produits d’exploitation ont atteint au terme de premier semestre de l’année en cours 316,6 MD, soit 12,7% d’évolution par rapport à la même période de l’année précédente alors que les charges d’exploitation ont été maitrisées en se situant à 161,9 MD.

C’est ainsi que le produit net bancaire au terme du 2eme trimestre 2022 est de 154,8 MD en accroissement de 19,6% par rapport à fin juin 2021. Les charges opératoires affichent une légère progression de 3,5% par rapport à la même période de l’exercice 2021.

Ces indicateurs dénotent la haute performance confirmée par la banque à la faveur de l’évolution de ses principaux agrégats avec un résultat net de 8,5 MD et des capitaux propres de 563,9 MD.

L’Arab Tunisian Bank (ATB) est une banque universelle à réseau dont l’activité est ancrée au système économique national à la faveur de son rayonnement sectoriel et de sa vocation affirmée au niveau de l’accompagnement des TPME et de plusieurs groupes et grandes entreprises de référence.

La banque connue depuis sa création en 1982 par son mode innovant de management a vu ces dernières années des grandes mutations qui étaient en l’occurrence la mise en place des plans de développement stratégiques 20-24 et 22-26 qui ont été élaborés afin de garantir à l’ATB une assise financière et des ratios solides lui permettant de se prémunir contre les troubles qui affectent l’économie nationale et mondiale, tout en améliorant la rentabilité globale et le rendement des fonds propres. L’appui du Conseil d’Administration et de la société mère « l’Arab Bank » était très précieux pour réussir cette stratégie.

L’ATB a ainsi durant les deux dernières années concentré ses efforts sur l’implémentation de son nouveau système d’information TEMENOS, qui a permis à la banque d’accélérer sa transformation digitale et d’offrir des produits et services innovants répondants aux besoins actuels et futurs de sa clientèle, en plus de l’avancement tangible sur un ensemble de programmes commerciaux visant spécifiquement la clientèle Retail.

Le management de la banque a par ailleurs largement investi dans un ensemble d’initiatives et projets visant à la refonte de l’organisation interne de la banque et de son modèle opérationnel. Aussi, la priorité a été donnée au développement de la politique commerciale centrée client et visant à offrir à la clientèle des solutions bancaires avec la meilleure qualité de service.

Les résultats de cette approche ont été bien affirmés notamment à travers le nombre de nouveaux clients acquis, la hausse du volume des dépôts d’épargne et à vue, ainsi que de celui des revenus des commissions générées. Ceci est confirmé par l’évolution des indicateurs d’activité de la banque en 2021, avec une hausse de 11% du PNB contre une hausse de 9% en 2020, ce qui confirme l’efficacité de la politique commerciale adoptée ainsi que les perspectives et opportunités futures que permet le portefeuille clients.

Lire aussi: