Aluflexpack lance une Innovation révolutionnaire pour l’industrie pharmaceutique



Aluflexpack est une entreprise suisse spécialisée dans la fabrication d’emballage. Elle a acquis en avril 2024 68% du capital-actions de la société tunisienne Helioflex, société spécialisée dans l’emballage pharmaceutique. Helioflex produit des feuilles blister et des sachets, entre autres, pour des clients du secteur pharmaceutique en Afrique du Nord, en Europe et dans le reste de l’Afrique.

L’innovation majeure dans le domaine

L’entreprise suisse vientde développer une innovation révolutionnaire dans le domaine de l’emballage, qui sera principalement utilisée dans l’industrie pharmaceutique, mais pourrait également trouver son application dans un contexte plus large.

Le 4∞ Form est une plaquette pharmaceutique entièrement fabriquée en aluminium laqué, ce qui signifie qu’elle est parfaitement recyclable, possède des propriétés de protection impressionnantes et est conforme aux réglementations et législations pharmaceutiques et d’emballage existantes et futures, telles que la récente directive PPWR.

Le 4∞ Form est principalement destiné à l’industrie pharmaceutique, où il peut remplacer les solutions existantes utilisées pour l’emballage de comprimés, capsules et produits similaires, tels que l’OPA/AL/PVC (formage à froid) ou le PVC/PVDC (thermoformage). La différence importante est que l’emballage innovant d’Aluflexpack est entièrement fabriqué en aluminium laqué. C’est là que se cache le « secret » du nom du produit ; l’aluminium est un matériau qui peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés, ce qui est extrêmement important dans l’industrie de l’emballage pour maintenir la sécurité et la qualité des produits.

L’aluminium est extrêmement léger, résistant à la fois aux hautes et basses températures et offre une protection à 100 % contre l’humidité, la lumière, l’oxygène et autres gaz, ainsi que contre les bactéries et les micro-organismes. Les produits dans un emballage en aluminium flexible ont donc une durée de conservation très longue.

Déclaration PDG Alulfexpack Johannes Steurer, PDG d’Aluflexpack, est fier du nouveau produit :« En tant qu’entreprise de conditionnement flexible développant des produits à base d’aluminium depuis plus de 40 ans, nous soutenons fermement tout ce que l’aluminium a à offrir, de par ses propriétés barrières et circulaires. Nous sommes en contact constant avec nos clients et cherchons différentes façons d’utiliser l’aluminium pour les aider dans leur parcours de conditionnement. Avec les nouvelles réglementations façonnant le marché, nous avons été encouragés à essayer quelque chose que personne n’avait fait auparavant : former de l’aluminium laqué en un nouveau produit entièrement recyclable pour l’industrie pharmaceutique ! En utilisant notre solide réseau de fournisseurs et de collaborateurs, et plus important encore, l’expérience et les connaissances approfondies de notre département R&D, nous avons mis au point une nouvelle solution qui peut façonner le marché pharmaceutique dans une direction nouvelle et plus durable. »

Utilité et avantages de ce nouveau produit

Le produit peut être entièrement adapté à tous les besoins individuels des clients, de la forme à l’impression et au branding, et il peut être utilisé dans l’emballage de différents produits pharmaceutiques, par exemple les antibiotiques en raison de la barrière particulièrement forte, les médicaments en vente libre, et bien d’autres.

Aluflexpack s’engage en faveur de la durabilité, comme en témoignent de nombreux certificats. Tout récemment, en mai 2024, ils ont reçu une médaille d’or d’EcoVadis, une organisation qui évalue la performance en matière de durabilité selon quatre piliers principaux : l’environnement, les droits du travail et humains, les achats durables et l’éthique.

Ainsi, Aluflexpack s’est classée parmi les 1 % des meilleures entreprises évaluées par EcoVadis dans l’industrie de l’impression. Aluflexpack développe également activement des solutions circulaires qui garantissent une conformité totale avec la directive européenne sur les déchets d’emballage (PPWR).

La société s’est également engagée dans l’initiative Science-Based Targets (SBTi), dans leurs efforts pour minimiser l’impact sur l’environnement.

Aluflexpack lance une Innovation révolutionnaire pour l'industrie pharmaceutique précédent 1 De 3 Suivant aluflexpack afp product 4 infinity form afp 4 infinity form visual

Lire aussi: