»Ajyal Égalité » : Une coopération maghrébine fructueuse pour dessiner les contours d’un avenir égalitaire

La conférence de clôture du projet régional « Ajyal Égalité », financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France, a dressé le bilan de trois années d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes et du mouvement féministe au Maghreb, tout en traçant les pistes pour un plaidoyer futur.

« Ajyal Égalité » : Un projet régional pour consolider la justice de genre au Maghreb

Tunis, le 24 octobre 2025 – S’est tenue ce vendredi la conférence de capitalisation et de clôture du projet « Ajyal Égalité » (Générations Égalité). Cet événement phare a marqué l’aboutissement de trois années d’un programme régional ambitieux, financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France, dédié au renforcement de la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la consolidation de la justice sociale au sein du mouvement féministe maghrébin.

Un triptyque stratégique pour un impact durable

Pour atteindre ses objectifs, le programme « Ajyal Égalité » s’est structuré autour de trois piliers d’intervention complémentaires :

Le soutien aux politiques publiques nationales pour réduire les inégalités de genre.

L’accompagnement des acteurs de la société civile dans leur plaidoyer pour l’égalité aux niveaux local, national et régional.

Le renforcement d’une culture de l’égalité via les médias, acteurs clés de changement des mentalités.

Bilan et partage d’expériences : un écosystème renforcé

La conférence a été l’occasion de présenter les réalisations concrètes du projet et de mettre en lumière les initiatives innovantes qui ont contribué à faire avancer l’égalité femmes-hommes en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Algérie. Elle a servi de plateforme d’échange unique, réunissant des représentants d’institutions gouvernementales, d’organisations de la société civile, de médias et de partenaires internationaux.

Des témoignages de bénéficiaires directs ont illustré la puissance des dynamiques collaboratives qui se sont créées entre la société civile et les médias, démontrant la synergie à l’œuvre dans la région.

Regards tournés vers l’avenir : pérenniser et amplifier les efforts

Au-delà du bilan, l’événement a servi de catalyseur pour une réflexion collective sur l’avenir de l’égalité au Maghreb. Une session dédiée au thème « Pour un plaidoyer sur l’égalité au Maghreb » a permis aux participants de formuler des recommandations pratiques et de proposer de nouvelles initiatives pour assurer la pérennité des actions engagées.

Le mot des partenaires : un engagement commun salué

L’événement a été marqué par les prises de parole de figures emblématiques de ce partenariat :

Son Excellence Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie , a déclaré : « Je suis extrêmement fière et honorée d’être parmi vous… Nous pouvons être fiers du nombre de personnes engagées pour cette cause et de la constance remarquable dont ont fait preuve toutes les actrices et tous les acteurs de ce projet. Leur détermination est un moteur essentiel de leur succès. »

Madame Aude Penent, directrice adjointe de l’AFD en Tunisie , a souligné : « Aujourd’hui, nous nous réunissons autour d’une thématique qui n’a pas de frontières… Il s’est construit autour d’une ambition fondamentale : qu’aucune femme ne subisse de violence et qu’aucune ne reste sans soutien. »

Florence Basty, représentante d’ONU Femmes Tunisie et Libye, a exprimé : « Des programmes comme Ajyal ont justement pour vocation de créer ces espaces de rencontre… L’objectif est de reconnaître et de permettre une réflexion commune sur les opportunités et les défis que nous partageons. »

Un héritage de coopération et de dialogue renforcé

Cette conférence est venue couronner un parcours de coopération fructueuse entre Expertise France et ses partenaires dans la région. Le programme « Ajyal Égalité » a significativement contribué à renforcer le dialogue régional sur l’égalité des genres et à établir des ponts de coopération durables entre les acteurs publics, privés, la société civile et les médias, posant des bases solides pour la construction de sociétés maghrébines plus inclusives et plus justes.

