AgilEnergy : une brise de renouveau souffle sur la station de services les Berges du Lac 1

AgilEnergy, leader dans le secteur de la distribution des hydrocarbures en Tunisie avec un réseau de plus de 225 stations-service à travers le pays, a annoncé, le 22 août 2024, la réouverture de sa nouvelle station aux Berges du Lac 1, station historique de la société et la plus ancienne implantée sur l’axe routier GP9. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Khaled Bettine, Président Directeur Général de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AgilEnergy, entouré de son directoire ainsi que de nombreux invités de renommée, médias partenaires et personnalités publiques.

Une station réinventée pour des clients comblés :

La nouvelle station AgilEnergy des Berges du Lac 1 a bénéficié de 12 mois de travaux pour optimiser la fonctionnalité des distributeurs et des zones de service. Dans sa nouvelle configuration, la station est dotée de deux zones de distribution de carburant, une première pour les véhicules légers et une deuxième pour les poids lourds. Les travaux de mise en place de bornes de recharge électrique sont en cours de parachèvement.

Cette station se situant sur une route à grande circulation et comptant hormis les habitués et fidèles de la zone, les usagers occasionnels en cette période estivale, ne se contente pas d’être un simple point de ravitaillement en carburant, mais a été entièrement repensée pour offrir une expérience client optimale dans la mesure où la conception des ilots a été faite de manière à garantir une meilleure fluidité du ravitaillement.

Un point central de cette transformation est un espace commercial convivial comprenant la boutique avec son personnel amical et dévoué et sa panoplie de produits allant des nécessités quotidiennes aux articles spécialisés, tels que les lubrifiants destinés à fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des automobilistes mais aussi une nouvelle cafétéria, conçue pour offrir des options de restauration rapide de qualité, idéale pour une pause détente avant de reprendre la route.

M. Khaled Bettine, PDG d’AgilEnergy, a déclaré : « Nous sommes conscients que nos clients attendent plus qu’un simple plein en carburant lorsqu’ils viennent chez nous. C’est pourquoi nous leur proposons un large éventail d’offres exceptionnelles qui non seulement répondent parfaitement à leurs besoins mais les anticipent également. Cette station entièrement rénovée est un symbole de notre engagement à surpasser les attentes de nos clients et à élever les normes de service en regroupant, en un seul et même point de vente multifonctionnel, plusieurs produits de qualité supérieure, des services associés enrichis et toutes sortes de commodités. »

Réinventer le confort avec des solutions novatrices :

En plus de l’espace commercial, la station s’est bonifiée de baies de services pour le lavage automatique et la vidange.

Le lavage automatique de pointe est intégré, avec des brosses douces et des jets d’eau haute pression, assurant un nettoyage efficace et doux des véhicules, sans gaspillage d’eau, tout en préservant la carrosserie.

Le service de vidange ;quant à lui garantit l’entretien régulier et la longévité des moteurs et a été complété par un centre de petite mécanique et dépannage pour les réparations mineures et l’entretien quotidien des véhicules.

AgilEnergy a pris un engagement ferme envers la fluidité et l’efficacité de la circulation au sein la station. L’espace commercial a été agrandi par rapport à la structure précédente permettant ainsi une meilleure organisation des distributeurs et des zones de service. En somme, ce nouvel espace n’est pas seulement un arrêt pratique pour les besoins mécaniques et les ravitaillements, c’est aussi un lieu où chaque visiteur est pris en charge dans un environnement moderne et accueillant à chaque étape de son parcours client.

Désireuse d’être à la pointe du contexte mondial visant à promouvoir le processus de transition énergétique, AgilEnergy mettra en place les bornes de recharge électrique nécessaires en nombre et capacités pour ses usagers en adéquation avec le contexte national.

En transformant cette station en un véritable hub de services et de commodités, AgilEnergy confirme son positionnement non seulement comme le leader du secteur de distribution des hydrocarbures, mais aussi comme un partenaire de choix pour les automobilistes en quête de confort, de qualité et d’efficacité.

