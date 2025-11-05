AFIS 2025 : Enda Tamweel porte la voix de la microfinance pour une nouvelle souveraineté financière en Afrique

Lors du sommet AFIS 2025 à Casablanca, Enda Tamweel, représentée par son DG Mohamed ZMANDAR, a animé un panel crucial sur la nécessité de sortir la microfinance des modèles basés sur l’endettement.

Notre capital, notre puissance : l’Afrique réunit ses forces financières à Casablanca

Les 3 et 4 novembre 2025, Casablanca est devenue la capitale de la finance africaine. Plus de 1 200 décideurs publics et leaders du secteur financier se sont rassemblés pour la 5e édition de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS). Sous la bannière thématique « Notre capital, notre puissance, libérons la souveraineté financière de l’Afrique », ce sommet s’est imposé comme une plateforme d’actions concrètes pour stimuler la puissance financière du continent et générer de nouvelles opportunités de croissance.

Parmi les acteurs clés présents, Enda Tamweel, acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc, a joué un rôle central dans les discussions, notamment sur l’avenir de la microfinance.

Enda Tamweel au cœur du débat : repenser les fondamentaux de la microfinance

L’intervention d’Enda Tamweel a été particulièrement attendue. La société était représentée par son Directeur général, Mohamed ZMANDAR, qui est intervenu en tant que speaker lors d’un panel stratégique.

Le thème de sa table ronde, « Microfinance : sortir des modèles fondés sur l’endettement », touche à un enjeu fondamental pour l’avenir du secteur. L’objectif ? Ouvrir le débat sur les défis liés à la dépendance au crédit et explorer des alternatives innovantes pour un écosystème de microfinance plus résilient, plus diversifié et véritablement axé sur l’autonomisation économique des populations.

Vers de nouveaux modèles pour une inclusion financière durable

La participation active d’Enda Tamweel à ce sommet d’envergure continentale souligne l’engagement de l’institution à ne pas être seulement un prêteur, mais un véritable partenaire de développement. En partageant son expertise et sa vision, Enda Tamweel contribue à dessiner les contours d’une microfinance de nouvelle génération.

Celle-ci doit permettre de libérer le potentiel économique des entrepreneurs et des ménages sans les enfermer dans des spirales d’endettement, œuvrant ainsi concrètement à la souveraineté financière des individus et, par extension, de toute l’Afrique. Le AFIS a servi de catalyseur à cette réflexion essentielle, avec Enda Tamweel comme l’un de ses fers de lance.

