216 Capital Venture Accelerator by Plug and Play : appel à candidatures pour les startups

216 Capital Venture Accelerator by Plug and Play : appel à candidatures pour les startups

News
Par Plumes
visuel fr 216 capital venture accelerator lance son appel à candidatures pour les startups tunisiennes
visuel fr 216 capital venture accelerator lance son appel à candidatures pour les startups tunisiennes

216 Capital Venture Accelerator by Plug and Play : appel à candidatures pour les startups 

Après l’annonce de son lancement début septembre, le programme 216 Capital Venture Accelerator, porté par 216 Capital en partenariat avec la plateforme mondiale d’innovation Plug and Play, entre dans sa phase active : les candidatures pour les startups sont officiellement ouvertes.

Un programme pour rendre les startups “investment-ready”

Le 216 Capital Venture Accelerator est un programme de six mois conçu pour identifier, préparer et connecter jusqu’à 20 startups aux investisseurs, partenaires corporates et marchés internationaux.

Ce que le programme offre aux startups sélectionnées

  • un ticket d’investissement de 50 000 € par startup,
  • des sessions personnalisées avec des mentors et VC internationaux, avec possibilité de tickets plus importants pour les projets les plus prometteurs à la fin du programme.

A l’issue du programme, les startups bénéficieront d’une intégration dans le réseau global Plug and Play. Avec plus de 60 implantations dans le monde et plus de 30 licornes issues de son réseau (Dropbox, GuardantHealth, Honey, PayPal…), Plug and Play met à disposition des startups un accès continu aux investisseurs, mentors et partenaires internationaux.

Candidatures ouvertes dès aujourd’hui

Les startups intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne dès aujourd’hui jusqu’au 31 octobre 2025 : www.216capital.vc/venture-accelerator

Les critères d’éligibilité :

  • Être une startup technologique (pre-seed stage)
  • Compter au moins 50 % de ses effectifs basés en Tunisie
  • Disposer d’une entité juridique enregistrée en Tunisie (siège social ou filiale)
  • Avoir développé un prototype fonctionnel (MVP) ou une version plus avancée du produit, déjà lancé sur le marché
  • De préférence, avoir obtenu des premiers clients ou démontré des premiers résultats prometteurs.

Les fondateurs auront 4 semaines pour bien préparer leurs candidatures et remplir le formulaire.

Lire aussi:

216 Capital dirige un tour de table de 500 000 $ en faveur de la …
216 Capital investit dans Talenteo, la RH Tech africaine qui …
216 Capital et Plug and Play renforcent l’écosystème des startups
vous pourriez aussi aimer
News

Transition énergétique : La Tunisie se dote d’une nouvelle force de proposition…

News

L’Afrique, future puissance de l’IA ? Le sommet GAICA 2025 à Sousse veut…

News

Journée du Volontariat Français (JVF)–3 octobre 2025 – Institut Français de…

News

Microcred SA reconnue par MicroRate pour sa solidité institutionnelle et son impact…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy