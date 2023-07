216 Capital soutient dans sa levée de fonds Actum Group, spécialisé dans l’analyse financière pour les acteurs du capital-investissement

Actum Group contribue à la révolution du capital-investissement (privateequity)

Actum Group, présent en Angleterre et en Tunisie, est spécialisé dans la gestion et l’analyse de données relatives au capital-investissement. Pour se faire, l’entreprise propose différents types de services:

Deal News : Actum présente sous format condensé les dernières opérations de capital-investissement et de capital-risque, enrichies de données sur les transactions, les conseillers, les personnes, leurs relations dans le domaine des fusions et acquisitions et l’historique des transactions.

PrivateEquity Platform : La plateforme offre une combinaison unique de technologie, d’analyse, de recherche granulaire et de données, permettant d’obtenir les informations les plus pertinentes sur la création de valeur pour l’écosystème du capital-investissement.

Exclusive insights : Une équipe d’analystes financiers interroge les opérateurs de capital-investissement et les équipes de direction afin d’analyser les principaux leviers de création de valeur

La contribution de 216 Capital à l’évolution d’Actum Group

« Mes cofondateurs Ben Rumble, Paul McLoughlin et moi-même sommes ravis de nous être associés à 216 Capital. Pour nous, il était crucial d’avoir un investisseur dynamique, engagé, ouvert d’esprit et solidaire, et nous avons trouvé cela en abondance dans l’équipe. L’équipe partage et incarne notre philosophie : construire des produits uniques et incontournables tout en contribuant et en rendant service aux économies en développement » Raouf Fria, cofondateur d’Actum Group. »

Depuis son partenariat avec 216 Capital, Actum Group a réussi à embaucher 9 membres de l’équipe en Tunisie, répartis dans les domaines de la technologie et de la recherche et provenant de différentes régions. Tout comme 216 Capital, Actum croit vraiment en la diversité et souhaite encourager, développer et faire progresser les individus de toutes origines et de tous genres. D’ailleurs 56% de l’équipe en Tunisie sont des femmes, ce qui est en accord avec l’ensemble de l’entreprise.

« Nous ne considérons pas la Tunisie comme un centre de coûts, qui donne accès à une main-d’œuvre rentable. La Tunisie offre une plate-forme fantastique pour l’accès à des personnes très talentueuses, éduquées, multilingues et désireuses d’apprendre et de se développer. Nous sommes impatients de développer nos activités dans les mois à venir et dans un avenir prévisible » a ajouté Raouf Fria.

Nul doute que nous entendrons prochainement parler d’Actum Group qui prévoit déjà son 2ème tour de table à la rentrée.

A propos de 216 Capital :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs, d’investisseurs et de créateurs d’entreprises, 216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seedspécialisée dans les entreprises technologiques. 216 Capital investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc

Lire aussi: