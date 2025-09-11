216 Capital et Plug and Play renforcent l’écosystème des startups tunisiennes avec le programme “216 Capital Venture Accelerator”

La scène startup tunisienne franchit une étape majeure avec le lancement officiel du programme « 216 Capital Venture Accelerator », fruit du partenariat entre le fonds d’investissement 216 Capital et le géant californien de l’innovation et financement de startups Plug and Play.

Un programme unique au service des startups tunisiennes

D’une durée de six mois, ce programme d’accélération ambitionne de préparer jusqu’à 20 startups tunisiennes à devenir “investment-ready” et à réussir leur passage à l’échelle régionale et internationale.

Il comprend, entre autres, des sessions personnalisées avec des coachs, mentors et VC internationaux et un ticket d’investissement de 50 000 € par startup, avec possibilité de tickets plus importants pour les projets les plus prometteurs à la fin du programme. À l’issue du programme, les startups bénéficieront d’une intégration dans le réseau global Plug and Play, avec un accès continu aux investisseurs, mentors et partenaires internationaux.

Une vision commune pour l’écosystème tunisien

« Ce programme marque un tournant important pour l’écosystème tunisien. En nous associant à Plug and Play, nous donnons aux fondateurs locaux les moyens de se structurer, de lever des fonds et d’accéder à des marchés mondiaux » – Dhekra Khelifi, Partner chez 216 Capital.

« La Tunisie a déjà démontré sa capacité à générer des innovations de portée internationale, donnant naissance à des réussites parmi les plus marquantes du continent africain. Avec ce lancement, nous souhaitons amplifier cet élan en identifiant les start-ups à fort potentiel, en intégrant les standards des marchés mondiaux et en orientant de nouveaux flux d’investissement vers le pays. Notre ambition est de positionner la Tunisie comme un hub d’innovation transrégional, capable de rayonner du local au global. » – Yves Cabanac, Managing Director France, Benelux, Afrique chez Plug and Play

Un impact stratégique

En plus de renforcer les compétences entrepreneuriales, le programme 216 Capital Venture Accelerator vise à :

Maximiser les investissements en faveur des startups locales grâce à 216 Capital et Plug and Play Africa Ventures,

Positionner la Tunisie comme un hub incontournable pour l’innovation en Afrique et dans la région MENA,

Inspirer une nouvelle génération de success stories, capables d’attirer l’attention internationale.

Soutenu par Smart Capital et le fonds de fonds ANAVA, ce programme s’inscrit dans la stratégie nationale de structuration et de financement des startups tunisiennes, avec pour ambition de transformer la Tunisie en pôle d’innovation régional compétitif et durable.

