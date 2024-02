216 Capital co-lead la levée de fonds de la startup panafricaine Logidoo à hauteur d’1,5M$

Le continent africain fait face à un défi critique de logistique comparé aux régions de l’Asie et de l’UE. Actuellement, cette réalité positionne l’Afrique à un indice faible de commerce intra-continental mettant la vision de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) contestable en raison de corridors inexistants, des coûts élevés de logistique, de douanes complexes de logistique, de retards et du manque d’infrastructures. Avec sa plateforme marketplace logistique, Logidoo résout ce défi majeur en créant des corridors commerciaux entre les pays africains grâce à sa solution de logistique intelligente rapide, fiable, sécurisée et abordable.

Toujours dans son élan de soutenir les secteurs émergents du continent africain, 216 CAPITAL co-lead le tour de table en seed de Logidoo clôturé à 1 550 000 $. Cet investissement est mené par un consortium de fonds d’investissement à l’instar du Maroc Numeric Fund II (Maroc), 216 Capital (Tunisie), Gullit VC (Kenya), Founder Factory Africa (Nigeria), Sunny Side Venture Partners (Égypte/Japon) et Kalys Ventures (Maroc). Les fonds levés permettront à la start-up sénégalaise d’atteindre des jalons clés : un plan d’expansion ambitieux et le développement de son réseau de franchises sur 5 pays africains à savoir le Congo, la Gambie, la Guinée Conakry, le Mali et la Mauritanie.

La startup a été fondée en 2020 par Tamsir Ousmane Traoré, expert sénégalais en logistique depuis plus de 15 ans, Président de la commission logistique au sein de l’Association du Secteur Privé au Sénégal, et Mohamed Alaoui, spécialiste 3PL (ou Third-Party Logistics, en anglais) avec plus de 20 ans d’expérience au Maroc et dans la sous-région.

A date, la startup est basée au Sénégal, au Maroc, en Côte d’Ivoire et en Tunisie, et révolutionne l’industrie de la logistique africaine avec sa solution unique et complète qui couvre toute la chaîne de valeur logistique. En intégrant des acteurs tant du secteur formel qu’informel, elle garantit une couverture de marché étendue, englobant tout : du transport à la gestion de trésorerie. Sa double casquette de marketplace et de logistique, Logidoo s’est établi comme un fournisseur « 5PL transfrontalier », un terme qui encapsule son approche révolutionnaire, sans égal sur le marché.

À ce jour, la startup a rassemblé plus de 3 000 fournisseurs logistiques, complété plus de 100 000 opérations, servi plus de 400 clients, et a une présence dans 8 pays du continent. En janvier 2023, la startup a d’ailleurs atteint l’indice EBITDA positif qui témoigne de sa solidité financière et de son acuité commerciale, lui conférant une position avantageuse sur le marché africain.

« Logidoo impressionne par son approche innovante des défis logistiques. Avec une vision claire et une expertise sectorielle, l’entreprise est positionnée pour un succès exceptionnel. Notre financement témoigne de notre confiance en la capacité de Logidoo à révolutionner la logistique, offrant des solutions efficaces aux besoins changeants du marché. En comblant le fossé d’infrastructure de 130 à 170 milliards de dollars en Afrique, nous contribuons à surmonter les obstacles persistants à la réduction des coûts logistiques et favorisons la croissance durable du continent », déclare Hassen Arfaoui, Principal Investment Manager chez 216 CAPITAL.

Grâce à ce financement, Logidoo a bien l’intention d’apporter des solutions tangibles à grande échelle à l’industrie de la logistique en Afrique. Sa stratégie d’expansion permettra de renforcer son rôle de facilitateur d’échanges et de connexions durables au sein du secteur de la mobilité à travers le continent africain.

Lire aussi: