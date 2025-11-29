Urgence Aéronautique : Airbus Rappelle 6 000 A320, le Trafic Aérien Perturbé

Un Bug Logiciel Lié aux Radiations Solaires Conduit au Rappel Immédiat de 6 000 Airbus A320

Air France annule des vols, les compagnies aériennes du monde entier se mobilisent pour appliquer les correctifs urgents demandés par le constructeur européen.

Une Consigne Exceptionnelle pour une Vulnérabilité Inédite

Vendredi 28 novembre 2025, Airbus a publié une directive de sécurité demandant à l’ensemble de ses clients d’« arrêter immédiatement les vols » de près de 6 000 appareils de la famille A320, le temps de remplacer un logiciel de commande de vol critique.

Cette décision radicale fait suite à l’analyse d’un incident survenu fin octobre sur un vol de la compagnie JetBlue entre Cancun et Newark, qui avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride.

L’enquête a « révélé que des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol », a indiqué Airbus dans un communiqué.

Pour la majorité des avions, la mise à jour du logiciel ne prendra que quelques heures. En revanche, pour environ 1 000 appareils, la solution nécessitera le remplacement d’un calculateur (ELAC) fabriqué par Thales, une opération qui « prendra des semaines ».

Premières Répercussions sur les Compagnies Aériennes

Les effets de cette annonce se sont fait sentir presque instantanément dans les aéroports du monde entier.

Air France a indiqué avoir annulé 35 vols vendredi soir et être en train d’évaluer le programme de vol pour le samedi 29 novembre. La compagnie informe les clients concernés « individuellement par SMS et email »

American Airlines a déjà commencé la mise à jour sur sa flotte et s’attend à « quelques retards » , mais prévoit d’avoir traité la grande majorité de ses 340 A320 concernés d’ici samedi

Avianca anticipe des « perturbations importantes dans les dix jours à venir », 70% de sa flotte étant concernée. La vente de billets est suspendue jusqu’au 8 décembre.

Réactions officielles face à la crise :

L’Autorité européenne de la sécurité aérienne (AESA) a salué la décision, rappelant que « comme c’est toujours le cas dans l’aviation, la sûreté prime sur tout », même si ces mesures causent des désagréments à court terme pour les passagers

»Airbus a présenté ses excuses pour « les désagréments causés » et a assuré travailler en étroite collaboration avec les compagnies, tout en maintenant « la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale »

Conseils aux Voyageurs et Perspectives

Pour les passagers dont les voyages sont prévus dans les prochains jours, il est fortement recommandé de :

Contacter sa compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport pour confirmer le statut de son vol. Consulter ses emails et SMS régulièrement, les compagnies privilégiant la communication directe. S’attendre à des retards ou des annulations potentiels, le temps que l’ensemble des correctifs soient déployés à travers le réseau aérien mondial.

Cette crise rappelle la complexité et l’interdépendance du transport aérien moderne. Elle met également en lumière les nouveaux défis techniques, comme la vulnérabilité aux phénomènes spatiaux, auxquels l’industrie doit faire face pour garantir une sécurité absolue.

Les Sources des Citations

Information Source Citée Contexte Citation d’Airbus sur les perturbations et la sécurité comme « priorité absolue »

Déclaration officielle d’Airbus dans son communiqué. Annulation de 35 vols par Air France

Confirmé par un porte-parole d’Air France auprès de BFM TV. Déclaration du ministre Philippe Tabarot sur la sécurité « priorité absolue »

Message du ministre des Transports sur le réseau social X. Impact sur American Airlines et « quelques retards »

Communiqué de la compagnie aérienne américaine. « Perturbations importantes » pour Avianca

Communiqué de la compagnie aérienne colombienne.

