Un parcours scolaire en Tunisie peut dépasser 120 000 dinars
Coût des études en Tunisie : peut-on vraiment atteindre 120 000 dinars du primaire à la licence ?
Le chiffre choque.
120 000 dinars pour financer les études en Tunisie du primaire jusqu’à la licence.
Ce n’est pas un tarif officiel.
Ce n’est pas un montant publié par l’État.
Mais ce n’est pas absurde non plus.
Tout dépend de ce que l’on met dans le calcul.
Les frais scolaires en Tunisie : presque gratuits… en apparence
Dans le système public, l’enseignement est massivement subventionné par le Ministère de l’Éducation et le Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Concrètement :
-
Frais d’inscription annuels : faibles
-
Scolarité publique : prise en charge par l’État
-
Université publique : frais administratifs limités
Sur le papier, le coût des études en Tunisie semble donc minimal.
Mais le vrai sujet n’est pas là.
Le coût réel pour les familles tunisiennes
Les dépenses ne sont pas dans l’inscription. Elles sont dans le quotidien.
Selon des estimations relayées par le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux :
-
Primaire : environ 1 470 TND par an
-
Secondaire : environ 3 249 TND par an
Ces montants incluent :
-
Fournitures scolaires
-
Transport
-
Dépenses annexes
-
Activités diverses
Sur 13 années (primaire + collège + lycée), on dépasse déjà :
30 000 TND cumulés, sans université.
Le poste qui fait exploser le budget : les cours particuliers
Le marché des cours particuliers en Tunisie dépasse :
-
1,4 milliard de dinars par an
Dans les classes d’examen (9e, Bac), une famille peut consacrer :
-
1 000 à 3 000 TND par an
-
parfois plus dans les filières scientifiques
Sur plusieurs années stratégiques, cela peut représenter :
10 000 à 20 000 TND supplémentaires
Et on parle toujours du public.
Université : là où la trajectoire diverge
Cas 1 : Université publique
Les frais restent faibles.
Mais le coût de vie change tout.
Si l’étudiant quitte le domicile familial :
-
Logement : 200 à 800 TND par mois
-
Nourriture : 200 à 400 TND par mois
-
Transport : variable
Sur 3 ans de licence :
-
25 000 à 40 000 TND possibles en dépenses de vie
Cas 2 : Université privée
Ici, les frais sont directs et assumés :
-
5 000 à 15 000 TND par an
-
soit 15 000 à 45 000 TND sur une licence
Ajoutez le coût de vie, et le total grimpe rapidement.
Simulation réaliste sur 15 ans
Prenons un scénario moyen, sans excès :
-
Primaire + secondaire : ~31 500 TND
-
Cours particuliers cumulés : ~15 000 TND
-
Coût de vie universitaire : ~35 000 TND
-
Divers, inflation, imprévus : ~15 000 TND
Total possible :
96 000 à 120 000 TND
Dans un parcours privé ou urbain coûteux, on peut dépasser ce seuil.
Ce que signifie vraiment “120 000 dinars”
Ce n’est pas :
-
un tarif imposé par l’État
-
un chiffre officiel publié par le gouvernement
C’est :
-
une estimation globale du coût total supporté par une famille
-
sur environ 15 ans
-
en incluant la vie quotidienne, le soutien scolaire et parfois le privé
Coût réel vs mythe scolaire
Dire que les études en Tunisie coûtent 120 000 dinars est faux si l’on parle uniquement des frais scolaires.
Mais si l’on parle du coût complet d’un parcours éducatif, logement et soutien inclus, le chiffre devient économiquement crédible.
Ce n’est pas une polémique.
C’est une addition sur 15 ans.