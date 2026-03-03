Un parcours scolaire en Tunisie peut dépasser 120 000 dinars

Le chiffre choque.

120 000 dinars pour financer les études en Tunisie du primaire jusqu’à la licence.

Ce n’est pas un tarif officiel.

Ce n’est pas un montant publié par l’État.

Mais ce n’est pas absurde non plus.

Tout dépend de ce que l’on met dans le calcul.

Les frais scolaires en Tunisie : presque gratuits… en apparence

Dans le système public, l’enseignement est massivement subventionné par le Ministère de l’Éducation et le Ministère de l’Enseignement Supérieur.

Concrètement :

Frais d’inscription annuels : faibles

Scolarité publique : prise en charge par l’État

Université publique : frais administratifs limités

Sur le papier, le coût des études en Tunisie semble donc minimal.

Mais le vrai sujet n’est pas là.

Le coût réel pour les familles tunisiennes

Les dépenses ne sont pas dans l’inscription. Elles sont dans le quotidien.

Selon des estimations relayées par le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux :

Primaire : environ 1 470 TND par an

Secondaire : environ 3 249 TND par an

Ces montants incluent :

Fournitures scolaires

Transport

Dépenses annexes

Activités diverses

Sur 13 années (primaire + collège + lycée), on dépasse déjà :

30 000 TND cumulés, sans université.

Le poste qui fait exploser le budget : les cours particuliers

Le marché des cours particuliers en Tunisie dépasse :

1,4 milliard de dinars par an

Dans les classes d’examen (9e, Bac), une famille peut consacrer :

1 000 à 3 000 TND par an

parfois plus dans les filières scientifiques

Sur plusieurs années stratégiques, cela peut représenter :

10 000 à 20 000 TND supplémentaires

Et on parle toujours du public.

Université : là où la trajectoire diverge

Cas 1 : Université publique

Les frais restent faibles.

Mais le coût de vie change tout.

Si l’étudiant quitte le domicile familial :

Logement : 200 à 800 TND par mois

Nourriture : 200 à 400 TND par mois

Transport : variable

Sur 3 ans de licence :

25 000 à 40 000 TND possibles en dépenses de vie

Cas 2 : Université privée

Ici, les frais sont directs et assumés :

5 000 à 15 000 TND par an

soit 15 000 à 45 000 TND sur une licence

Ajoutez le coût de vie, et le total grimpe rapidement.

Simulation réaliste sur 15 ans

Prenons un scénario moyen, sans excès :

Primaire + secondaire : ~31 500 TND

Cours particuliers cumulés : ~15 000 TND

Coût de vie universitaire : ~35 000 TND

Divers, inflation, imprévus : ~15 000 TND

Total possible :

96 000 à 120 000 TND

Dans un parcours privé ou urbain coûteux, on peut dépasser ce seuil.

Ce que signifie vraiment “120 000 dinars”

Ce n’est pas :

un tarif imposé par l’État

un chiffre officiel publié par le gouvernement

C’est :

une estimation globale du coût total supporté par une famille

sur environ 15 ans

en incluant la vie quotidienne, le soutien scolaire et parfois le privé

Coût réel vs mythe scolaire

Dire que les études en Tunisie coûtent 120 000 dinars est faux si l’on parle uniquement des frais scolaires.

Mais si l’on parle du coût complet d’un parcours éducatif, logement et soutien inclus, le chiffre devient économiquement crédible.

Ce n’est pas une polémique.

C’est une addition sur 15 ans.