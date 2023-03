Tunisie : L’inflation passe à 10,4 % en février

Le taux d’inflation a augmenté de 10,4% en février 2023, contre 10,2% le mois précédent, indique l’Institut national de la Statistique.

Les prix à la consommation ont progressé de 0,5% le mois écoulé, contre 0,8% en janvier. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires de 2,6% et des prix du groupe « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » de 0,9%. En revanche, les prix des produits d’habillement se replient de 4,6% en raison des soldes d’hiver.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 2,6%, principalement en raison de la hausse des prix des volailles (+5%), des légumes frais (+4,5%), des viandes ovines (+4,1%), des œufs (+3,4%) et des viandes bovines (+3,3%).

En février, les prix des produits d’habillement se replient de 4,6% (0,4% le mois précédent) en raison du début de la saison des soldes d’hiver, les prix des articles d’habillement baissent de 5,0%, des chaussures de 4,8%, des accessoires d’habillement de 1,4% et les tissus de 1,1%.

En février 2023, les prix de l’alimentation augmentent de 15,6% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 32%, des viandes ovines de 29,9%, des viandes des volailles de 25,3%, des huiles alimentaires de 24,6% et des viandes bovines de 22,9%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 9,8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 8,7%, des produits de l’habillement de 9,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 10,3%. Pour les services, l’augmentation des prix de 7,3% sur un an est principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,8% et des services de transport publique et privé de 15.9%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie pour s’établir à 7,9% contre 8,1% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 11,2% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 18,4% contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

