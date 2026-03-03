Tunisie : le secteur des assurances franchit 4,25 milliards TND en 2025
Le secteur des assurances en Tunisie accélère.
En 2025, il dépasse un seuil symbolique : 4,255 milliards de dinars tunisiens de chiffre d’affaires.
Un cap clair pour le marché tunisien des assurances, qui confirme une dynamique solide malgré un environnement économique tendu.
Les données officielles publiées par le Comité Général des Assurances (CGA) arrêtées au 31 décembre 2025 tracent une trajectoire nette : croissance à deux chiffres, montée en puissance de l’assurance vie, hausse maîtrisée des indemnisations.
Marché tunisien des assurances 2025 : les chiffres clés
Croissance globale
-
4,255 milliards TND de chiffre d’affaires en 2025
-
+11,4 % par rapport à 2024
-
2024 : 3,82 milliards TND
En dollars, le marché dépasse 1,5 milliard USD, contre environ 1,34 milliard USD un an plus tôt (conversion indicative).
Cette progression confirme la résilience du secteur face à :
-
l’inflation
-
la pression sur le pouvoir d’achat
-
la montée des risques climatiques et automobiles
Assurance non-vie : le socle du marché
L’assurance non-vie reste dominante.
-
2,919 milliards TND de primes en 2025
-
+9,3 % sur un an
-
Environ 1 milliard USD
Ce segment représente près de 69 % du chiffre d’affaires total.
Les moteurs principaux :
-
Assurance automobile (branche obligatoire et dominante)
-
Assurance santé
-
Risques industriels
Le non-vie reste structurel en Tunisie, porté par :
-
l’obligation légale en auto
-
l’augmentation du coût des sinistres
-
la croissance du parc automobile
Assurance vie et capitalisation : la vraie accélération
C’est là que se joue l’évolution stratégique du secteur.
-
1,336 milliard TND en 2025
-
+16,4 % de croissance annuelle
-
Environ 459 millions USD
La branche vie représente désormais près de 31 % du marché total.
Pourquoi cette progression ?
-
Recherche de placements alternatifs
-
Protection contre l’inflation
-
Développement de produits d’épargne à long terme
-
Intérêt croissant des classes moyennes supérieures
Historiquement, la part de l’assurance vie en Tunisie restait faible comparée aux standards internationaux. Cette hausse signale un changement de comportement financier.
Indemnisations : hausse maîtrisée
La rentabilité du secteur dépend d’un point clé : les sinistres.
En 2025 :
-
2,363 milliards TND d’indemnisations versées
-
+6,1 % sur un an
-
Environ 811,8 millions USD
La croissance des indemnisations reste inférieure à celle des primes.
Signal positif pour les marges techniques des compagnies.
Le ratio sinistres/primes reste un indicateur à surveiller, notamment dans :
-
l’assurance automobile
-
la santé
-
les catastrophes naturelles
Où va le secteur des assurances en Tunisie ?
1. Consolidation probable
La hausse des exigences réglementaires et du capital minimal pourrait accélérer :
-
les fusions
-
les acquisitions
-
les alliances techniques
2. Pression sur les marges
Inflation des pièces automobiles, hausse des coûts médicaux : les assureurs doivent ajuster leurs tarifs sans freiner la demande.
3. Digitalisation progressive
Souscription en ligne, gestion automatisée des sinistres, scoring actuariel plus fin : le secteur évolue, mais reste en retard comparé aux marchés matures.
4. Opportunité pour les investisseurs
Un marché en croissance à deux chiffres dans un pays de 12 millions d’habitants reste significatif.
Taux de pénétration de l’assurance en Tunisie : encore inférieur aux moyennes européennes.
Potentiel d’expansion réel, notamment en assurance vie et en micro-assurance.
Croissance à deux chiffres et montée en puissance de l’assurance vie
Le secteur des assurances en Tunisie entre dans une phase de maturité structurée :
-
Croissance solide : +11,4 %
-
Vie en forte accélération : +16,4 %
-
Indemnisations sous contrôle : +6,1 %
Le signal est clair : le marché tunisien des assurances gagne en profondeur.