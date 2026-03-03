Tunisie : le secteur des assurances franchit 4,25 milliards TND en 2025

Le secteur des assurances en Tunisie accélère.

En 2025, il dépasse un seuil symbolique : 4,255 milliards de dinars tunisiens de chiffre d’affaires.

Un cap clair pour le marché tunisien des assurances, qui confirme une dynamique solide malgré un environnement économique tendu.

Les données officielles publiées par le Comité Général des Assurances (CGA) arrêtées au 31 décembre 2025 tracent une trajectoire nette : croissance à deux chiffres, montée en puissance de l’assurance vie, hausse maîtrisée des indemnisations.

Marché tunisien des assurances 2025 : les chiffres clés

Croissance globale

4,255 milliards TND de chiffre d’affaires en 2025

+11,4 % par rapport à 2024

2024 : 3,82 milliards TND

En dollars, le marché dépasse 1,5 milliard USD, contre environ 1,34 milliard USD un an plus tôt (conversion indicative).

Cette progression confirme la résilience du secteur face à :

l’inflation

la pression sur le pouvoir d’achat

la montée des risques climatiques et automobiles

Assurance non-vie : le socle du marché

L’assurance non-vie reste dominante.

2,919 milliards TND de primes en 2025

+9,3 % sur un an

Environ 1 milliard USD

Ce segment représente près de 69 % du chiffre d’affaires total.

Les moteurs principaux :

Assurance automobile (branche obligatoire et dominante)

Assurance santé

Risques industriels

Le non-vie reste structurel en Tunisie, porté par :

l’obligation légale en auto

l’augmentation du coût des sinistres

la croissance du parc automobile

Assurance vie et capitalisation : la vraie accélération

C’est là que se joue l’évolution stratégique du secteur.

1,336 milliard TND en 2025

+16,4 % de croissance annuelle

Environ 459 millions USD

La branche vie représente désormais près de 31 % du marché total.

Pourquoi cette progression ?

Recherche de placements alternatifs

Protection contre l’inflation

Développement de produits d’épargne à long terme

Intérêt croissant des classes moyennes supérieures

Historiquement, la part de l’assurance vie en Tunisie restait faible comparée aux standards internationaux. Cette hausse signale un changement de comportement financier.

Indemnisations : hausse maîtrisée

La rentabilité du secteur dépend d’un point clé : les sinistres.

En 2025 :

2,363 milliards TND d’indemnisations versées

+6,1 % sur un an

Environ 811,8 millions USD

La croissance des indemnisations reste inférieure à celle des primes.

Signal positif pour les marges techniques des compagnies.

Le ratio sinistres/primes reste un indicateur à surveiller, notamment dans :

l’assurance automobile

la santé

les catastrophes naturelles

Où va le secteur des assurances en Tunisie ?

1. Consolidation probable

La hausse des exigences réglementaires et du capital minimal pourrait accélérer :

les fusions

les acquisitions

les alliances techniques

2. Pression sur les marges

Inflation des pièces automobiles, hausse des coûts médicaux : les assureurs doivent ajuster leurs tarifs sans freiner la demande.

3. Digitalisation progressive

Souscription en ligne, gestion automatisée des sinistres, scoring actuariel plus fin : le secteur évolue, mais reste en retard comparé aux marchés matures.

4. Opportunité pour les investisseurs

Un marché en croissance à deux chiffres dans un pays de 12 millions d’habitants reste significatif.

Taux de pénétration de l’assurance en Tunisie : encore inférieur aux moyennes européennes.

Potentiel d’expansion réel, notamment en assurance vie et en micro-assurance.

Croissance à deux chiffres et montée en puissance de l’assurance vie

Le secteur des assurances en Tunisie entre dans une phase de maturité structurée :

Croissance solide : +11,4 %

Vie en forte accélération : +16,4 %

Indemnisations sous contrôle : +6,1 %

Le signal est clair : le marché tunisien des assurances gagne en profondeur.



