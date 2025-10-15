Tunisie : la BERD et l’UE lancent un programme de 59 millions d’euros pour accélérer la transition verte

Économie Verte en Tunisie : la BERD et l’Union Européenne Mobilisent 59 Millions d’Euros pour les PME

Un Programme Inédit pour la Compétitivité Durable du Secteur Privé

Mécanisme de Financement et Bénéficiaires

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE) ont officiellement lancé ce mardi 15 octobre 2025 le Programme de financement d’une économie verte (PFEV) en Tunisie. Doté d’une enveloppe de 59 millions d’euros (environ 200,9 millions de dinars), ce dispositif vise à renforcer la compétitivité du secteur privé tout en accompagnant la transition du pays vers une économie durable.

Cette initiative, première du genre en Tunisie, sera déployée via un maximum de six institutions financières locales qui recevront des prêts de premier rang non garantis. Ces fonds seront ensuite octroyés sous forme de crédits aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour des investissements dans :

L’ efficacité énergétique

Les énergies renouvelables

L’ adaptation au changement climatique

L’économie circulaire

Un Dispositif Complet Appuyé par des Mécanismes Innovants

Couverture des Risques et Incitations

Le programme bénéficie de l’appui technique du Currency Exchange Fund (TCX), qui mettra à disposition des banques tunisiennes un mécanisme de couverture du risque de change à prix réduit, grâce au soutien financier de l’UE.

Coopération Technique et Renforcement des Capacités

Un volet important de coopération technique complète le dispositif financier, incluant :

Des programmes de renforcement des capacités pour les institutions financières

La promotion de l’ égalité d’accès au financement vert pour les femmes et les hommes

Des incitations à l’investissement financées par l’UE pour les emprunteurs adoptant des technologies hautement performantes

Impact Environnemental et Alignement avec les Objectifs Nationaux

Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre

Ce programme arrive à point nommé alors que la Tunisie a revu à la hausse ses ambitions climatiques en 2021, s’engageant à réduire son intensité carbone de 45% d’ici 2030. Les investissements réalisés dans le cadre du PFEV devraient permettre une réduction des émissions de CO2 de plus de 26 296 tonnes par an.

Contexte National et International

Face à l’augmentation de 30% des émissions de GES lors des trois dernières décennies, principalement due à une croissance industrielle énergivore, ce programme s’inscrit dans une stratégie globale de transition verte.

À l’échelle internationale, le dispositif PFEV agit through 191 institutions financières réparties dans 29 pays, avec un financement total de 6,3 milliards d’euros de la BERD ayant permis d’éviter plus de 10 millions de tonnes d’émissions de CO2 annuellement.

Ancrage de la BERD dans le Paysage Économique Tunisien

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 2,78 milliards d’euros dans 83 projets à travers le pays, dont 66% destinés au secteur privé, confirmant son engagement durable en faveur du développement économique tunisien.

