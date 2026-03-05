Tunisie comme hub commercial vers l’Afrique subsaharienne après la ZLECAF

Contexte : échanges Tunisie – Afrique subsaharienne

La Tunisie exporte vers l’Afrique subsaharienne plus de 1,6 milliard de dinars (MD) de biens en 2024, générant environ 1,3 MD de recettes d’exportation, selon le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX). Le solde reste excédentaire pour la Tunisie dans ces flux.

Points directs :

Exportations tunisiennes vers subsaharienne ≈ 1,3 MD en 2024.

Échanges totaux Tunisie – subsaharienne ≈ 1,6 MD en 2024.

Exportations subsahariennes ≈ 3,5 % du total des exportations tunisiennes.

Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Guinée, Gabon… sont des marchés significatifs pour les produits tunisiens.

Ces données montrent une présence réelle, mais relativement marginale comparée aux marchés européens qui dominent les destinations des exportations tunisiennes.

ZLECAF expliqué – mécanismes et impact pratique

La Zone de libre‑échange continentale africaine (ZLECAF ou AfCFTA) a pour objectif la réduction progressive des droits de douane jusqu’à ~90 % sur l’essentiel des lignes tarifaires, facilitant l’accès réciproque aux marchés africains.

Points techniques :

Réduction tarifaire programmée sur 5 ans, jusqu’à suppression de droits de douane sur 90 % des produits échangés.

Plus de 270 certificats d’origine délivrés à des entreprises tunisiennes pour profiter de l’accord.

Tunisie participe au AfCFTA Guided Trade Initiative pour fluidifier les procédures d’exportation.

Effet immédiat : exportations tunisiennes vers l’Afrique augmentent, et le déficit avec les pays AfCFTA a diminué de 35 % au premier semestre 2025 à ~599 millions de dinars.

Chiffres clés – preuves et tendances récentes

Indicateur Valeur (année) Source Échanges Tunisie – Afrique subsaharienne ≈ 1,6 MD (2024) Exportations tunisiennes vers subsaharienne ≈ 1,3 MD (2024) Part des exportations totales ~3,5 % Potentiel inexploité d’export vers la région ~520 M$ Croissance moyenne export annuelle ~9,7 % Déficit commercial avec AfCFTA (sem. 1 2025) ≈ 599 M DT

Initiatives institutionnelles & programmes d’accompagnement

Mesures et plateformes :

AfCFTA Guided Trade : support logistique et certificats pour entreprises tunisiennes.

Africa Business Partnership Days (ABPD) : forum organisé pour rapprocher investisseurs et entreprises des marchés subsahariens.

Missions commerciales coordonnées par CEPEX réunissent entreprises tunisiennes et partenaires africains.

Résultat : des dizaines de sociétés tunisiennes ont effectué des transactions export sous le régime AfCFTA, améliorant leur compétitivité tarifaire.

Points de blocage & risques à adresser

Forces réelles mais contraintes identifiables :

Faible part de marché globale : subsaharienne représente une fraction modeste des exportations totales.

Obstacles logistiques persistants (coûts, infrastructures, prévisibilité de la demande).

Orientation historique vers l’Union européenne, avec plus de 70 % des exportations dirigées vers l’UE.

Ces frictions pèsent sur l’accélération du rôle de hub régional malgré l’ouverture offerte par la ZLECAF.

Opportunités post-ZLECAF pour les exportateurs

Diagnostic factuel

Le cadre institutionnel existe, et la ZLECAF a déjà commencé à produire des effets mesurables (augmentation des exportations, baisse du déficit).

Le potentiel inexploité reste élevé (~520 M$), indiquant des marges de croissance concrètes.

La position tunisienne reste encore modeste par rapport à la taille du marché africain et aux volumes exportés vers l’UE.

Recommandations concrètes