Tunisia Ecosystem Week accueillera 70 professionnels africains de premier plan de l’investissement pour une immersion stratégique dans le secteur des startups tunisiennes

La Tunisie accueillera un rassemblement inédit des principaux acteurs panafricains de l’écosystème et des professionnels de l’investissement, organisé par V3 Factory et Dream VC. La Tunisia Ecosystem Week offrira une immersion unique et approfondie visant à connecter les investisseurs internationaux avec les pionniers et acteurs des startups tunisiennes, en les réunissant sous un même toit avec des investisseurs locaux, des startups locales à fort potentiel, des organisations de soutien aux startups (SSOs) actives et des entreprises locales.

Cette initiative est soutenue par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » Invest for Jobs du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par le Centre de Transformation Digitale de la GIZ Tunisie, en coopération avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque mondiale, et Smart Capital, ainsi que Madica VC, le projet Qawefel financé par l’AFD – Agence Française de Développement et mis en œuvre par Expertise France, Impact Partner, the dot et Orange.

Cet événement marque un moment stratégique dans la croissance de la Tunisie en tant que hub d’innovation clé en Afrique, renforcé par les récentes sorties remarquables des entreprises technologiques tunisiennes Expensya et Instadeep, les plus importantes de l’histoire africaine.

Pendant ces trois jours, 70 professionnels de l’investissement renommés, représentant des VC, des business angels, des IFI, etc., issus des firmes les plus influentes d’Afrique, participeront à une série d’événements de réseautage et d’ateliers conçus pour favoriser l’échange mutuel de connaissances et renforcer la préparation à l’investissement tout au long de la chaîne de valeur. Les entrepreneurs locaux, les organisations de soutien aux startups et d’autres acteurs de l’écosystème se joindront à la délégation pour mettre en valeur le paysage entrepreneurial dynamique de la Tunisie et son vivier de talents prometteur.

L’écosystème des startups tunisiennes a atteint une étape charnière, avec de nombreuses initiatives en place pour soutenir sa croissance continue. Malgré cette maturité, l’accès au financement reste un obstacle pour les entrepreneurs locaux. La Tunisia Ecosystem Week vise à combler cette lacune en facilitant des interactions essentielles entre les startups tunisiennes et les investisseurs internationaux, ouvrant ainsi la voie à des financements et des structures de soutien indispensables à l’expansion.

Cet événement représente une opportunité rare pour les capital-risqueurs, les investisseurs providentiels et les personnes fortunées axés sur l’Afrique, de mieux comprendre le marché tunisien. Avec le soutien de partenaires locaux majeurs, la semaine encouragera l’établissement de collaborations à long terme et offrira aux investisseurs un accès direct aux principaux innovateurs du marché tunisien.

Les participants auront également un aperçu des défis et opportunités spécifiques en Tunisie, tout en réunissant des fondateurs de startups et des investisseurs venus de la région subsaharienne et au-delà.

