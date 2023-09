TUNIS accueille un Forum des producteurs d’électricité pour une transition énergétique efficace et inclusive

TUNIS accueille un Forum des producteurs d’électricité pour une transition énergétique efficace et inclusive, Dans le cadre de LA CONFERENCE INTERNATIONALE fita 2023 (22 septembre 2023).



Business France, l’agence française en charge de l’internationalisation de l’économie française, et Tunisia Africa Business Council (TABC), avec le soutien de SAGEMCOM et Air Liquide, organisent le 22 septembre 2023 un Forum Afrique-France des producteurs d’électricité.

Cet événement qui s’inscrit dans la dynamique « France 2030 », plan d’investissement favorisant la décarbonation et les technologies propres, offre des opportunités de rencontres et d’échanges de solutions sur la transition énergétique pour des décideurs publics, les collectivités territoriales, les entrepreneurs, les donneurs d’ordres et les institutions financières.

Les représentants de 8 pays (Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal, Egypte, Libye, France) exposeront les enjeux et les solutions en faveur de la transition énergétique et de la ville durable.

Ce forum qui verra la participation de 14 entreprises françaises, comportera également un cycle de conférences autour des problématiques de l’accès à l’électricité, du développement des énergies renouvelables et de la filière hydrogène en Afrique.

Des tables rondes seront notamment développées sur ces thématiques, en capitalisant sur les expertises du TABC et d’experts en financements, en lien avec SAGEMCOM, grand groupe français leader mondial des produits et solutions communicantes à destination des marchés du broadband, des solutions audio et vidéos, et de l’énergie (électricité, gaz, et eau) et fortement engagé envers la RSE et la transition énergétique.

Les entreprises tunisiennes sont cordialement invitées à prendre part à cet événement, pour explorer les synergies et développer avec des partenaires français et africains des projets permettant de réaliser les objectifs de transition énergétique et de décarbonation.

Le lien de préinnscription pour les entreprises : https://forms.office.com/e/vUkirKeQ3A

