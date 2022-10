Secteur des assurances : un espoir dans la relance économique ?

Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d’un événement incertain et aléatoire souvent appelé « risque ». La prestation, généralement financière, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d’une cotisation ou prime. Par extension, l’assurance est le secteur économique qui regroupe les activités de conception, de production et de commercialisation de ce type de service.

Le dernier rapport du Comité Général des Assurances (CGA) montre qu’au cours de l’année 2021, le taux de pénétration de l’assurance dans l’activité économique tunisienne s’est établi autour de 2,5 %. Un taux faible par rapport à ce qui est enregistré dans plusieurs pays émergents, mais également vis-à-vis de la moyenne mondiale.

Elle est passée de 7,4 % en 2020 à 7 % en 2021. En ce qui concerne la part de l’assurance-vie en Tunisie, elle s’élève à 25,5 %, soit environ 60 dinars, contre une moyenne mondiale d’environ 1.096 dinars. L’assurance non-vie elle, représente 74,5 %, soit l’équivalent de 175,8 dinars, contre une moyenne mondiale d’environ 1.378 dinars.

Face à la crise sanitaire mondiale et suite à la conjoncture politique, économique et sociale difficile que traverse notre pays depuis plusieurs années, on constate que le secteur des assurances en Tunisie n’a pas été épargné.

Néanmoins et grâce à la solidité financière des sociétés qui ont su se redresser progressivement, une reprise du secteur a été observée par rapport à l’année précédente, avec un taux moyen de croissance positif comparable à ceux réalisés au cours des dernières années précédant l’épidémie.

Cette amélioration demeure certes tributaire de l’évolution de la pandémie et du contexte économique et financier à l’échelle tant nationale que mondiale, mais il y a là aussi un espoir pour le marché tunisien de l’assurance qui dispose d’un énorme potentiel pour réaliser une croissance accrue et un plus grand saut qualitatif au cours des prochaines années.

En ce sens, le secteur de l’assurance étant une composante du tissu financier tunisien, il convient de s’interroger sur l’impact des suites économiques de la crise actuelle sur les compagnies d’assurances en Tunisie.

La densité des assurances, le taux de pénétration, les chiffres d’affaires, et tant d’autres indicateurs qui soulèvent de nombreuses questions sur l’état des lieux et les perspectives de croissance et de développement du secteur des assurances en Tunisie.

Dans quelle mesure les compagnies d’assurances tunisiennes traversent-elles les aléas de l’économie nationale et comment peut-on garantir la survie de ce secteur face à la concurrence internationale? Qu’en est-il des produits d’assurances les plus affectés par la crise ? Comment consolider ce secteur pour qu’il soit un levier puissant dans la relance économique tunisienne ? Quelles réformes juridiques sont à entreprendre pour élever le secteur au niveau des standards internationaux ?

Toutes ces questions et plus encore seront débattues tout au long de la journée spéciale du 17 novembre 2022 sur Express FM. De 7h à 19h00,nous accueillerions des représentants du secteur et des entreprises, des représentants de l’État, des experts, … Nous chercherons à la fois à expliquer, apporter des témoignages, des critiques constructives et des pistes d’amélioration dans le but d’identifier les futurs enjeux du secteur des assurances.

