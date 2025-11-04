Rosewood Hong Kong Sacré Meilleur Hôtel du Monde 2025 : La France Brille avec Quatre Palace

Un Géant de Hong Kong Couronné Roi du Luxe Hôtelier

C’est une consécration ultime. Ce mardi 4 novembre 2025, l’organisation The World’s 50 Best a dévoilé le classement tant attendu des 50 meilleurs hôtels du globe, tel un oscars du luxe et de l’accueil. Après des mois de délibérations pour un panel de 800 experts internationaux, le verdict est tombé : la couronne revient au Rosewood Hong Kong.

Imaginez : 270 mètres de hauteur, une vue à couper le souffle sur le port Victoria et la skyline iconique de Hong Kong. Plus qu’un hôtel, le Rosewood est une expérience sensorielle totale. Depuis son ouverture en 2019, il n’a cessé de grimper dans l’estime des connaisseurs, gagnant deux places cette année pour décrocher la première.

L’Art de Vivre à la Rosewood : Une Œuvre d’Art Habitable

Perché sur le front de mer de Tsim Sha Tsui, l’établissement n’est pas simplement un lieu de séjour, c’est une galerie d’art contemporain où il fait bon vivre. Les voyageurs les plus aguerris se laissent envoûter par des œuvres signées Damien Hirst ou Wang Keping, qui ornent les 413 chambres et suites. Mais le luxe se vit aussi par les papilles : avec pas moins de 11 restaurants et bars, dont deux – The Legacy House et Chaat – sont couronnés d’étoiles Michelin, chaque repas devient un souvenir impérissable.

Le Rosewood Hong Kong réussit ainsi à détrôner deux illustres concurrents de Bangkok, le Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (2ème) et le Capella Bangkok (3ème), lauréat de l’année précédente. Le top 5 est complété par l’enchantement intimiste du Passalacqua sur les rives du lac de Côme (4ème) et le mythique Raffles Singapore (5ème), dont les bars sont entrés dans la légende.

La France à l’Honneur : Le Bristol et le Renouveau du Palace à la Française

Si l’Asie domine largement le classement avec 20 établissements primés, l’Europe, et particulièrement la France, tient fièrement son rang avec 17 hôtels distingués, dont quatre trésors hexagonaux.

La performance la plus remarquable est sans conteste celle du Bristol Paris. Le palace parisien, qui fête cette année son centenaire, réalise une ascension spectaculaire, bondissant de la 40ème à la 19ème place. Une reconnaissance émouvante pour une maison qui incarne depuis un siècle l’art de vivre à la française, alliant patrimoine et modernité avec une élégance rare.

Les Autres Ambassadeurs du Luxe Français

La capitale française brille de mille feux avec deux autres adresses de légende. Cheval Blanc Paris, niché au cœur de la Samaritaine, se hisse à la 21ème place, tandis que l’historique Hôtel de Crillon prend la 23ème position. Enfin, une belle surprise vient de la Côte d’Azur avec l’Hôtel du Couvent à Nice, qui entre directement dans le classement à une très belle 27ème place, prouvant que l’excellence hôtelière française rayonne bien au-delà de Paris.

Le Classement Complet des World’s 50 Best Hotels 2025

Pour les rêveurs et les globe-trotters en quête d’inspiration, voici la liste complète des 50 établissements sacrés cette année. Un véritable guide des expériences hôtelières les plus extraordinaires que le monde ait à offrir.

La liste des World’s 50 Best Hotels 2025

Rosewood Hong Kong – Hong Kong Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok, Thaïlande Capella Bangkok – Bangkok, Thaïlande Passalacqua – Lac de Côme, Italie Raffles Singapore – Singapour, Singapour Atlantis The Royal – Dubaï, Émirats arabes unis Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok, Thaïlande Chablé Yucatán – Chocholá, Mexique Four Seasons Firenze – Florence, Italie Upper House Hong Kong – Hong Kong Copacabana Palace – Rio de Janeiro, Brésil Capella Sydney – Sydney, Australie Royal Mansour – Marrakech, Maroc Mandarin Oriental Qianmen – Pékin, Chine Bulgari Tokyo – Tokyo, Japon Claridge’s – Londres, Royaume-Uni Four Seasons Astir Palace – Athènes, Grèce Desa Potato Head – Bali, Indonésie Le Bristol – Paris, France Jumeirah Marsa Al Arab – Dubaï, Émirats arabes unis Cheval Blanc Paris – Paris, France Bulgari Roma – Rome, Italie Hôtel de Crillon – Paris, France Rosewood São Paulo – São Paulo, Brésil Aman Tokyo – Tokyo, Japon Hotel Il Pellicano – Toscane, Italie Hôtel du Couvent – Nice, France Soneva Fushi – Maldives The Connaught – Londres, Royaume-Uni La Mamounia – Marrakech, Maroc Raffles London at The OWO – Londres, Royaume-Uni The Emory – Londres, Royaume-Uni Maroma – Riviera Maya, Mexique The Calile – Brisbane, Australie The Lana – Dubaï, Émirats arabes unis Hôtel de Paris Monte-Carlo – Monaco Janu Tokyo – Tokyo, Japon The Taj Mahal Palace – Mumbai, Inde One&Only Mandarina – Riviera Nayarit, Mexique Singita – Kruger National Park, Afrique du Sud Mandarin Oriental Hong Kong – Hong Kong Hotel Bel-Air – Los Angeles, États-Unis The Mark – New York, États-Unis Las Ventanas al Pareso – Los Cabos, Mexique The Tokyo Edition Toranomon – Tokyo, Japon Hotel The Mitsui – Kyoto, Japon Estelle Manor – Witney, Royaume-Uni Grand Park Hotel Rovinj – Rovinj, Croatie Hotel Sacher Vienna – Vienne, Autriche Mandapa – Bali, Indonésie

Ce palmarès 2025 marque à la fois la permanence de l’excellence, avec le retour d’adresses déjà légendaires, et un vent de renouveau, avec pas moins de 20 nouvelles entrées. La scène hôtelière mondiale n’a jamais été aussi dynamique, promettant aux voyageurs des émotions et des souvenirs uniques à chaque escale.