Rosewood Hong Kong Sacré Meilleur Hôtel du Monde 2025 : La France Brille avec Quatre Palace

The World's 50 Best Hotels 2025

Un Géant de Hong Kong Couronné Roi du Luxe Hôtelier

C’est une consécration ultime. Ce mardi 4 novembre 2025, l’organisation The World’s 50 Best a dévoilé le classement tant attendu des 50 meilleurs hôtels du globe, tel un oscars du luxe et de l’accueil. Après des mois de délibérations pour un panel de 800 experts internationaux, le verdict est tombé : la couronne revient au Rosewood Hong Kong.

Imaginez : 270 mètres de hauteur, une vue à couper le souffle sur le port Victoria et la skyline iconique de Hong Kong. Plus qu’un hôtel, le Rosewood est une expérience sensorielle totale. Depuis son ouverture en 2019, il n’a cessé de grimper dans l’estime des connaisseurs, gagnant deux places cette année pour décrocher la première.

rosewoodhotelhongkong

L’Art de Vivre à la Rosewood : Une Œuvre d’Art Habitable

Perché sur le front de mer de Tsim Sha Tsui, l’établissement n’est pas simplement un lieu de séjour, c’est une galerie d’art contemporain où il fait bon vivre. Les voyageurs les plus aguerris se laissent envoûter par des œuvres signées Damien Hirst ou Wang Keping, qui ornent les 413 chambres et suites. Mais le luxe se vit aussi par les papilles : avec pas moins de 11 restaurants et bars, dont deux – The Legacy House et Chaat – sont couronnés d’étoiles Michelin, chaque repas devient un souvenir impérissable.

Le Rosewood Hong Kong réussit ainsi à détrôner deux illustres concurrents de Bangkok, le Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (2ème) et le Capella Bangkok (3ème), lauréat de l’année précédente. Le top 5 est complété par l’enchantement intimiste du Passalacqua sur les rives du lac de Côme (4ème) et le mythique Raffles Singapore (5ème), dont les bars sont entrés dans la légende.

le bristol

La France à l’Honneur : Le Bristol et le Renouveau du Palace à la Française

Si l’Asie domine largement le classement avec 20 établissements primés, l’Europe, et particulièrement la France, tient fièrement son rang avec 17 hôtels distingués, dont quatre trésors hexagonaux.

La performance la plus remarquable est sans conteste celle du Bristol Paris. Le palace parisien, qui fête cette année son centenaire, réalise une ascension spectaculaire, bondissant de la 40ème à la 19ème place. Une reconnaissance émouvante pour une maison qui incarne depuis un siècle l’art de vivre à la française, alliant patrimoine et modernité avec une élégance rare.

Les Autres Ambassadeurs du Luxe Français

La capitale française brille de mille feux avec deux autres adresses de légende. Cheval Blanc Paris, niché au cœur de la Samaritaine, se hisse à la 21ème place, tandis que l’historique Hôtel de Crillon prend la 23ème position. Enfin, une belle surprise vient de la Côte d’Azur avec l’Hôtel du Couvent à Nice, qui entre directement dans le classement à une très belle 27ème place, prouvant que l’excellence hôtelière française rayonne bien au-delà de Paris.

Le Classement Complet des World’s 50 Best Hotels 2025

Pour les rêveurs et les globe-trotters en quête d’inspiration, voici la liste complète des 50 établissements sacrés cette année. Un véritable guide des expériences hôtelières les plus extraordinaires que le monde ait à offrir.

50besthotels cover

La liste des World’s 50 Best Hotels 2025

  1. Rosewood Hong Kong – Hong Kong
  2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok, Thaïlande
  3. Capella Bangkok – Bangkok, Thaïlande
  4. Passalacqua – Lac de Côme, Italie
  5. Raffles Singapore – Singapour, Singapour
  6. Atlantis The Royal – Dubaï, Émirats arabes unis
  7. Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok, Thaïlande
  8. Chablé Yucatán – Chocholá, Mexique
  9. Four Seasons Firenze – Florence, Italie
  10. Upper House Hong Kong – Hong Kong
  11. Copacabana Palace – Rio de Janeiro, Brésil
  12. Capella Sydney – Sydney, Australie
  13. Royal Mansour – Marrakech, Maroc
  14. Mandarin Oriental Qianmen – Pékin, Chine
  15. Bulgari Tokyo – Tokyo, Japon
  16. Claridge’s – Londres, Royaume-Uni
  17. Four Seasons Astir Palace – Athènes, Grèce
  18. Desa Potato Head – Bali, Indonésie
  19. Le Bristol – Paris, France
  20. Jumeirah Marsa Al Arab – Dubaï, Émirats arabes unis
  21. Cheval Blanc Paris – Paris, France
  22. Bulgari Roma – Rome, Italie
  23. Hôtel de Crillon – Paris, France
  24. Rosewood São Paulo – São Paulo, Brésil
  25. Aman Tokyo – Tokyo, Japon
  26. Hotel Il Pellicano – Toscane, Italie
  27. Hôtel du Couvent – Nice, France
  28. Soneva Fushi – Maldives
  29. The Connaught – Londres, Royaume-Uni
  30. La Mamounia – Marrakech, Maroc
  31. Raffles London at The OWO – Londres, Royaume-Uni
  32. The Emory – Londres, Royaume-Uni
  33. Maroma – Riviera Maya, Mexique
  34. The Calile – Brisbane, Australie
  35. The Lana – Dubaï, Émirats arabes unis
  36. Hôtel de Paris Monte-Carlo – Monaco
  37. Janu Tokyo – Tokyo, Japon
  38. The Taj Mahal Palace – Mumbai, Inde
  39. One&Only Mandarina – Riviera Nayarit, Mexique
  40. Singita – Kruger National Park, Afrique du Sud
  41. Mandarin Oriental Hong Kong – Hong Kong
  42. Hotel Bel-Air – Los Angeles, États-Unis
  43. The Mark – New York, États-Unis
  44. Las Ventanas al Pareso – Los Cabos, Mexique
  45. The Tokyo Edition Toranomon – Tokyo, Japon
  46. Hotel The Mitsui – Kyoto, Japon
  47. Estelle Manor – Witney, Royaume-Uni
  48. Grand Park Hotel Rovinj – Rovinj, Croatie
  49. Hotel Sacher Vienna – Vienne, Autriche
  50. Mandapa – Bali, Indonésie

Ce palmarès 2025 marque à la fois la permanence de l’excellence, avec le retour d’adresses déjà légendaires, et un vent de renouveau, avec pas moins de 20 nouvelles entrées. La scène hôtelière mondiale n’a jamais été aussi dynamique, promettant aux voyageurs des émotions et des souvenirs uniques à chaque escale.

50besthotels cover list

