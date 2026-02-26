Prix du café en Tunisie : petit produit, gros signal pour l’économie

Un café à 1,0–1,2 TND ou à 1,5–2,0 TND ne relève pas du détail.

C’est un thermomètre.

Le prix du café en Tunisie concentre plusieurs tensions : importations sous pression, finances publiques fragiles, inflation alimentaire persistante, volatilité mondiale.

Petit produit. Lecture macro.

Prix du café en Tunisie : ce que disent les chiffres officiels

Le marché du café est encadré par l’État.

L’importation est assurée principalement par l’Office du Commerce de Tunisie (OCT).

Les prix sont fixés par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Données structurantes

La Tunisie importe 100 % de son café

Volume annuel moyen : 25 000 à 30 000 tonnes

Origines principales : Brésil, Vietnam, Afrique subsaharienne

Prix de vente administré au détail : encadré selon le type (café torréfié, moulu, en vrac)

Le café n’est pas un marché libre.

C’est un produit stratégique.

Prix administré vs prix réel : l’écart révélateur

Sur le papier :

Prix officiel fixé par l’État

Subventions partielles

Marges réglementées

Sur le terrain :

Pénuries ponctuelles

Files d’attente chez certains grossistes

Ajustements officieux

Hausse des prix en cafés

Dans plusieurs régions, le prix d’une tasse est passé de 1,0–1,2 TND à 1,5–2,0 TND (soit 1 000–1 200 millimes à 1 500–2 000 millimes), soit une hausse de 30 % à 60 % selon l’emplacement et le type de café.

Quand le prix administré diverge du prix réel, le signal est clair : tension d’approvisionnement.

Inflation alimentaire en Tunisie : le café comme amplificateur

Selon l’Institut national de la statistique (INS), sur les dernières années :

Inflation globale : souvent autour de 8–10 %

Inflation alimentaire : généralement supérieure à la moyenne

Le café agit comme :

Indicateur de pression sur les importations

Reflet de la dépréciation du dinar

Mesure indirecte de la contrainte en devises

Plus les réserves en devises se contractent, plus l’importation devient coûteuse et la pression sur le prix augmente.

Approvisionnement et finances publiques : la vraie équation

Le café est payé en dollars.

Or :

La Tunisie fait face à une pression sur ses réserves en devises

Les retards de paiement aux fournisseurs étrangers se sont multipliés

L’OCT fonctionne dans un cadre budgétaire contraint

Conséquences :

Retards d’importation

Ruptures temporaires

Ajustements progressifs des prix

Le café devient alors un indicateur avancé de stress budgétaire.

Cours mondiaux du café : un facteur externe décisif

Le prix mondial du café a connu une forte volatilité ces dernières années.

Référence internationale : Intercontinental Exchange (ICE).

Facteurs majeurs :

Conditions climatiques au Brésil

Sécheresse au Vietnam

Spéculation sur les matières premières

Coûts logistiques post-Covid

Entre 2021 et 2024, les cours ont dépassé 200 cents/livre pour l’arabica.

Un pays importateur net comme la Tunisie subit immédiatement ces variations.

Marché du café en Tunisie : poids économique réel

Le café n’est pas marginal :

Des milliers de cafés et salons de thé

Emploi direct et indirect

Consommation quotidienne ancrée culturellement

Présent dans presque tous les foyers

Un ajustement de prix de quelques centaines de millimes :

Impact direct sur le pouvoir d’achat

Impact indirect sur la rentabilité des cafés

Pression sur la consommation des ménages

Produit simple. Effet systémique.

Ce que le prix du café révèle vraiment

Quand le prix du café monte, cela signifie :

Tension sur les importations

Pression sur les devises

Dégradation des marges commerciales

Arbitrages budgétaires plus serrés

Ce n’est pas une anecdote de comptoir.

C’est un signal macroéconomique.

Le café tunisien : miroir de l’économie et des tensions invisibles

Le café en Tunisie n’est pas qu’une habitude sociale.

C’est :

Un baromètre des devises

Un révélateur d’inflation

Un test de solidité logistique

Un indicateur avancé de tension budgétaire

Observer la tasse, c’est lire l’économie.