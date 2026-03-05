Mirage vert ou crise hydrique : l’agriculture désertique sous pression

Quand le vert masque un problème structurel

Chaque fois que des images montrent des cercles agricoles verdoyants dans le Wadi Souf ou dans certaines régions libyennes, la Tunisie bascule entre admiration et critique. Cette fascination pour l’eau au désert cache une réalité simple : on n’exploite pas une nappe, on dilapide un capital.

L’eau utilisée n’est pas ‘renouvelable’. Elle est fossile. Elle a mis millions d’années à s’accumuler et, une fois pompée, ne reviendra jamais. La question n’est pas esthétique : elle est stratégique.

Eau fossile vs eau renouvelable : la vérité

Ce qu’il faut retenir

Eau fossile : enfermée dans des aquifères profonds, sans recharge significative à l’échelle humaine.

Eau renouvelable : alimentée par les précipitations (pluies, rivières).

Dans le Sahara, c’est la première qui est exploitée.

Chiffres clés — Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS)

≈ 60 000 milliards m³ d’eau souterraine estimés dans le SASS.

> 1 million km² de superficie : 700 000 km² en Algérie, ~250 000 km² en Libye, ~80 000 km² en Tunisie.

Prélèvements annuels : ~2,5 milliards m³ aujourd’hui contre ~600 millions m³ dans les années 1970.

Recharge naturelle estimée : ~1,4 milliard m³/an.

⇒ Déficit chronique : plus d’eau pompée que reconstituée.

Sources scientifiques régionales et OSS.

Agriculture désertique : une stratégie à courte vue

L’irrigation qui saigne les nappes

Cultiver dans le désert demande de l’eau — beaucoup :

10 000–14 000 m³/an/ha d’eau pour l’irrigation saharienne.

432 000 ha irrigués en 2020 contre ~250 000 ha en 2000 — presque +73 % en 20 ans .

Projection > 500 000 ha d’ici 2050.

Chaque hectare supplémentaire alourdit la pression sur une ressource qui ne se reconstitue pas.

Politique de pompage intensif = problème garanti

Forages profonds coûteux financés par des États riches.

Création d’installations agricoles immenses sur des nappes déjà fragiles.

Absence de mécanismes stricts de limitation des prélèvements.

⇒ C’est une course aux forages sans plan de sortie.

Valeur par mètre cube : l’arithmétique du rationnel

Quand l’eau est infinie, on peut se permettre le gaspillage. Quand elle est fossile et déficitaire, chaque mètre cube doit générer de la valeur.

Exemples de rentabilité agricole

Épinards : rentable ~200 francs/kg (faible valeur ajoutée).

Autres légumes communs : ~4 dinars/kg.

Cultures à haute valeur ajoutée : jusqu’à 12 dinars/kg.

Sans ciblage des cultures à forte valeur, le retour économique est ridicule comparé au coût hydrique.

Transferts d’eau et accords régionaux : comment ça fonctionne

Les nappes sahariennes sont transfrontalières :

Partagées entre Algérie, Libye, Tunisie .

Accords (souvent informels) basés sur : Superficie agricole cultivée . Pratiques agricoles historiques . Capacité financière pour forages et infrastructures . Densité de population et besoins urbains.



Dans les faits, les États les mieux équipés pompent davantage, sans mécanisme contraignant de redistribution ni limite collective.

Le vrai coût : héritage vs gaspillage

Conséquences à court terme

Pression extrême sur les ressources non renouvelables.

Infrastructure agricole et immobilière dépendante d’une eau qui diminue.

Dépendance accrue à un modèle non durable.

Conséquences à long terme

Épuisement des nappes → villes, fermes, forages abandonnés.

Immobilisations qui deviennent des actifs morts .

Jeunesse confrontée à un désert lessivé et des dettes accumulées pour des gains éphémères.

L’eau fossile n’est pas un bonus géographique : c’est un héritage qu’on consomme.

Que faire ? Gestion durable ou déclin programmé

Priorités concrètes

Mesurer et limiter les prélèvements par hectare.

Valoriser l’eau par culture à haute rentabilité.

Agriculture de précision : réduction des pertes, irrigation ciblée.

Gouvernance régionale contraignante (quota, suivi, sanctions).

Technologies alternatives : recyclage des eaux usées, dessalement propre.

La réponse n’est pas le rejet des projets des voisins, mais une gestion rationnelle des nôtres.

Le mirage vert cache une crise hydrique

Verdir le désert avec de l’eau fossile, c’est transformer une ressource millénaire en souvenir.

Entre admiration et critique, un constat s’impose : sans gouvernance, l’agriculture désertique basée sur l’eau fossile est une stratégie perdante.

Le défi n’est pas de cloner des oasis, mais de planifier, rentabiliser et préserver.

Le temps des images satellites s’arrête là où commence la dure réalité des chiffres.