Marché publicitaire tunisien (150 M TND) : le classement des entreprises les plus actives

Le marché publicitaire tunisien pèse environ 150 millions de dinars en achats d’espaces médias. La question est simple : parmi les entreprises cotées en Tunisie, lesquelles investissent le plus en dépenses publicitaires ?

Problème : il n’existe aucun classement public récent détaillant les budgets pub par société cotée. Les rapports annuels ne ventilent presque jamais ce poste. Il faut donc raisonner par secteur, taille et logique business.

Les chiffres clés du marché publicitaire tunisien

Indicateur Donnée estimée Taille du marché (achats d’espaces) ≈ 150 M TND Médias dominants TV, affichage, radio Secteurs les plus actifs FMCG, télécoms, distribution, finance Part du digital En progression mais minoritaire

Sources sectorielles : études médias nationales (PAMT2), données historiques Open Sigma / SIGMA Conseil, bases Statista.

Où vont les budgets publicitaires en Tunisie ?

Historiquement, les plus gros budgets viennent de :

Biens de consommation (FMCG Tunisie)

Télécoms

Grande distribution

Banques et assurances

Les télécoms sont régulièrement cités parmi les premiers annonceurs (Ooredoo, Tunisie Télécom, Orange), mais la plupart ne sont pas cotés à la Bourse de Tunis.

Donc si on se limite aux entreprises cotées, le profil change.

Les entreprises cotées les plus susceptibles de dominer les dépenses publicitaires

1️⃣ SAH-Lilas (FMCG)

Entreprise cotée majeure dans l’hygiène et les produits domestiques.

Pourquoi elle dépense :

Forte concurrence en grande surface

Besoin permanent de visibilité marque

Lancements réguliers de produits

Dans les FMCG, la publicité peut représenter 5 % à 15 % du chiffre d’affaires selon les marchés.

2️⃣ Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT)

Leader boissons (Celtia, Boga, Stella).

Logique publicitaire :

Campagnes TV saisonnières

Sponsoring événementiel

Affichage massif

Même avec les restrictions sur l’alcool, la communication institutionnelle reste active.

3️⃣ Monoprix & Magasin Général

Grande distribution cotée.

Stratégie :

Promotions

Campagnes Ramadan

Communication prix

Leur budget est inférieur aux FMCG, mais constant toute l’année.

4️⃣ Banques cotées (BIAT, Amen Bank, BNA)

Publicité institutionnelle :

Lancement services digitaux

Crédits immobiliers

Sponsoring culturel

La finance ne domine pas le volume global du marché publicitaire tunisien, mais reste visible.

Comparatif sectoriel estimatif

⚠️ Estimation logique basée sur pratiques sectorielles, pas données publiées par société.

Secteur Intensité publicitaire Probabilité d’être Top investisseur coté FMCG Très élevée Forte Boissons Très élevée Forte Distribution Moyenne Modérée Banque Moyenne Modérée Industrie lourde Faible Faible

Conclusion directe :

Si tu cherches les plus gros investisseurs parmi les entreprises cotées en Tunisie, regarde d’abord FMCG et boissons.

Ce qu’on ne peut pas affirmer

Aucun classement 2025 officiel par entreprise cotée

Aucun détail public ligne par ligne des dépenses publicitaires

Pas de base publique consolidée par la BVMT

Les études disponibles donnent :

Taille globale du marché

Répartition sectorielle

Tendances médias

Pas les budgets individuels exacts.

Lecture stratégique pour investisseurs

Si tu analyses le marché :

Les entreprises FMCG cotées sont celles dont la rentabilité dépend fortement du marketing.

Une hausse des dépenses publicitaires peut signaler : Offensive concurrentielle Lancement produit Pression sur marges



Dans un marché de 150 M TND, quelques gros acteurs concentrent une part importante du volume.

Synthèse claire

Marché publicitaire Tunisie : ≈ 150 M TND

Dominé par TV et affichage

Secteurs moteurs : FMCG, télécoms, distribution

Parmi les entreprises cotées : SAH-Lilas et SFBT sont les profils les plus probables de gros investisseurs

Pas de chiffres publics précis.

Analyse basée sur logique sectorielle + données historiques médias.