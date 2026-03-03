Le marché publicitaire tunisien pèse environ 150 millions de dinars en achats d’espaces médias. La question est simple : parmi les entreprises cotées en Tunisie, lesquelles investissent le plus en dépenses publicitaires ?
Problème : il n’existe aucun classement public récent détaillant les budgets pub par société cotée. Les rapports annuels ne ventilent presque jamais ce poste. Il faut donc raisonner par secteur, taille et logique business.
Les chiffres clés du marché publicitaire tunisien
|Indicateur
|Donnée estimée
|Taille du marché (achats d’espaces)
|≈ 150 M TND
|Médias dominants
|TV, affichage, radio
|Secteurs les plus actifs
|FMCG, télécoms, distribution, finance
|Part du digital
|En progression mais minoritaire
Sources sectorielles : études médias nationales (PAMT2), données historiques Open Sigma / SIGMA Conseil, bases Statista.
Où vont les budgets publicitaires en Tunisie ?
Historiquement, les plus gros budgets viennent de :
-
Biens de consommation (FMCG Tunisie)
-
Télécoms
-
Grande distribution
-
Banques et assurances
Les télécoms sont régulièrement cités parmi les premiers annonceurs (Ooredoo, Tunisie Télécom, Orange), mais la plupart ne sont pas cotés à la Bourse de Tunis.
Donc si on se limite aux entreprises cotées, le profil change.
Les entreprises cotées les plus susceptibles de dominer les dépenses publicitaires
1️⃣ SAH-Lilas (FMCG)
Entreprise cotée majeure dans l’hygiène et les produits domestiques.
Pourquoi elle dépense :
-
Forte concurrence en grande surface
-
Besoin permanent de visibilité marque
-
Lancements réguliers de produits
Dans les FMCG, la publicité peut représenter 5 % à 15 % du chiffre d’affaires selon les marchés.
2️⃣ Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT)
Leader boissons (Celtia, Boga, Stella).
Logique publicitaire :
-
Campagnes TV saisonnières
-
Sponsoring événementiel
-
Affichage massif
Même avec les restrictions sur l’alcool, la communication institutionnelle reste active.
3️⃣ Monoprix & Magasin Général
Grande distribution cotée.
Stratégie :
-
Promotions
-
Campagnes Ramadan
-
Communication prix
Leur budget est inférieur aux FMCG, mais constant toute l’année.
4️⃣ Banques cotées (BIAT, Amen Bank, BNA)
Publicité institutionnelle :
-
Lancement services digitaux
-
Crédits immobiliers
-
Sponsoring culturel
La finance ne domine pas le volume global du marché publicitaire tunisien, mais reste visible.
Comparatif sectoriel estimatif
⚠️ Estimation logique basée sur pratiques sectorielles, pas données publiées par société.
|Secteur
|Intensité publicitaire
|Probabilité d’être Top investisseur coté
|FMCG
|Très élevée
|Forte
|Boissons
|Très élevée
|Forte
|Distribution
|Moyenne
|Modérée
|Banque
|Moyenne
|Modérée
|Industrie lourde
|Faible
|Faible
Conclusion directe :
Si tu cherches les plus gros investisseurs parmi les entreprises cotées en Tunisie, regarde d’abord FMCG et boissons.
Ce qu’on ne peut pas affirmer
-
Aucun classement 2025 officiel par entreprise cotée
-
Aucun détail public ligne par ligne des dépenses publicitaires
-
Pas de base publique consolidée par la BVMT
Les études disponibles donnent :
-
Taille globale du marché
-
Répartition sectorielle
-
Tendances médias
Pas les budgets individuels exacts.
Lecture stratégique pour investisseurs
Si tu analyses le marché :
-
Les entreprises FMCG cotées sont celles dont la rentabilité dépend fortement du marketing.
-
Une hausse des dépenses publicitaires peut signaler :
-
Offensive concurrentielle
-
Lancement produit
-
Pression sur marges
-
Dans un marché de 150 M TND, quelques gros acteurs concentrent une part importante du volume.
Synthèse claire
-
Marché publicitaire Tunisie : ≈ 150 M TND
-
Dominé par TV et affichage
-
Secteurs moteurs : FMCG, télécoms, distribution
-
Parmi les entreprises cotées : SAH-Lilas et SFBT sont les profils les plus probables de gros investisseurs
Pas de chiffres publics précis.
Analyse basée sur logique sectorielle + données historiques médias.