L’Italie devient premier partenaire commercial de la Tunisie en 2022 devant la France

Le dernier rapport de l’OTE affiche que la Tunisie a augmenté ses échanges commerciaux avec ses partenaires en 2022. En plus de cette hausse, l’on peut noter également une diversification des partenaires du pays maghrébin.

L’Italie a été le plus important partenaire commercial de la Tunisie, en termes de volume d’échange, pour l’année 2022. L’information a été rendue publique par l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE) via un communiqué de presse jeudi 19 janvier.

Les échanges commerciaux entre les deux partenaires ont atteint plus de 20 milliards de dinars (6,5 milliards $). L’Italie surpasse ainsi la France qui culmine également à un peu plus de 20 milliards de dinars de volume de commerce avec la Tunisie. Par rapport à l’année 2021, cette performance représente une hausse de 27% dans les échanges entre les deux pays.

Selon la note d’information, entre 2021 et 2022, le volume des échanges de la Tunisie a plus que doublé avec l’Algérie (107%) et les Emirats arabes unis (107%). Avec la Russie et le Royaume-Uni, le commerce a crû, respectivement de 84% et 48%.

Pour la Lybie et la Turquie, l’on note une augmentation respective de 50% et 49%, et pour l’Inde et l’Arabie Saoudite, c’est 56% et 57% en 2022.

Ces taux montrent un changement dans le commerce extérieur de la Tunisie qui, selon l’OTE, a enregistré des augmentations ne dépassant pas les 30% avec ses quatre principaux partenaires commerciaux (Italie, France, Allemagne et Chine).

« Avec un taux de couverture des imports par les exports de 437% en 2022, la Libye est de loin le partenaire le plus avantageux pour la Tunisie, suivie du Maroc (222%) et du Royaume-Uni (209%). Les Pays-Bas, l’Allemagne et la France sont également des pays avec des taux supérieurs à 100%.

De l’autre côté, la Tunisie n’exportant presque rien vers la Chine et la Russie, elle se retrouve avec des taux de couverture extrêmement bas de 2% avec ces deux pays. Alors que les exportations vers l’Algérie et la Turquie ont augmenté de 54% et 50% respectivement, elles ont baissé de 36% et 10% pour la Chine et la Russie respectivement », indique l’OTE.

De ce rapport, il ressort également une perte de vitesse de la France dans le domaine commercial. En effet, depuis 2017, l’Italie a acquis le rang de premier fournisseur de la Tunisie devant la France, avant de s’octroyer aussi le rang de premier partenaire commercial en 2022. La France a également perdu son rang de deuxième fournisseur de la Tunisie en 2022, occupé désormais par la Chine, même si elle demeure le principal marché d’exportation du pays maghrébin.

