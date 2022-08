L’instabilité économique et sociale en Tunisie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des conséquences de la guerre d’Ukraine

– Cas de résolution de conflits à Mindanao, aux Philippines, et activités de paix en Tunisie par HWPL, une ONG mondiale pour la paix.

Le 4 juillet 2022, le ministère tunisien de la planification économique a annoncé qu’il avait accordé un prêt d’urgence de 130 millions de dollars à la Tunisie pour les importations alimentaires dont le pays a un besoin urgent. La Tunisie, qui importe 50 % de ses importations de blé d’Ukraine, aurait connu un pic des prix du blé depuis plus de 10 ans en raison de la guerre. Outre l’instabilité économique, le manque d’éducation et les conflits sociaux, diverses instabilités sont en augmentation.

Le 28 février, le groupe Culture céleste, paix mondiale et restauration de la lumière (HWPL) a publié une déclaration à l’intention de 192 pays dans le monde, dans laquelle il demande à la Russie de retirer ses troupes sur le territoire Ukrainien et aux jeunes du monde entier de s’unir pour la paix et la cessation des guerres. Le groupe a résolu démocratiquement le conflit armé aux Philippines, et a poursuivi des activités pacifiques sur l’éducation et le droit à la paix en Tunisie pendant plus de quatre ans.

Une nouvelle ère de paix s’annonce

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) est une ONG internationale basée en Corée du Sud qui œuvre pour la paix mondiale et la cessation des guerres depuis 2013. En tant que vétéran, le président de HWPL, Lee Man-hee, a été témoin des horreurs de la guerre de Corée et a présenté des réponses pour la paix dans un monde de conflits. Exhortant tous les peuples du monde à être unis dans la paix, il ne cesse de crier « Nous sommes un ». L’un des accomplissements représentatifs de son combat pour la paix est la signature d’un accord de paix à Mindanao, aux Philippines, mettant fin à 50 ans de conflit.

Le conflit de Mindanao entraîne des pertes de vies humaines

Mindanao a été le théâtre du plus grand conflit armé de l’Asie du Sud-Est. Des groupes armés se sont formés depuis les années 1960 en raison de l’accumulation de discriminations et de contradictions politiques, économiques et culturelles pendant la période coloniale de l’Espagne et des États-Unis. Le MILF (Front Moro Islamique de Libération), qui est basé à Mindanao, était la plus grande force armée d’Asie du Sud-Est ainsi que des Philippines. Dans les années 2010, le gouvernement philippin a déclaré une guerre totale avec le MILF, qui a fait 120 000 victimes. La paix de Mindanao et de nombreux pays aujourd’hui sont directement liée aux questions de sécurité mondiale.

L’émergence d’une nouvelle structure de conflits exige une nouvelle approche de la résolution des problèmes. Les sujets susceptibles de provoquer un conflit se sont étendus au-delà de l’État, aux groupes et aux individus, mais à l’inverse, celasignifie également que les sujets susceptibles de résoudre le conflit peuvent également être étendus au niveau privé et de la société civile, et non à l’État uniquement.

Déclaration de paix de Mindanao, accord de paix de Mindanao du HWPL

En 2013, le président d’HWPL, Lee Man-hee, s’est rendu à Mindanao, où les tensions étaient omniprésentes en raison des conflits militaires jusqu’alors. Au cours de ses différents voyages à travers le monde, le président Lee a œuvré afin de construire une solidarité internationale pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde, et d’appeler à la coopération et au soutien en sa faveur. Il a adopté une nouvelle approche incluant la société civile, en signant un accord de paix entre les dirigeants locaux, les principaux leaders religieux et les organisations non gouvernementales de Mindanao. Depuis lors, le 24 janvier de chaque année est l’anniversaire de l’accord de paix de Mindanao et le jour des festivals et événements commémorant la paix de Mindanao.

Mouvement pour la paix dans l’éducation, cadre juridique international pour la paix en Tunisie.

Les principales villes de Mindanao, dont Kotabato City et Davao City, ont voté pour soutenir et mettre en œuvre la déclaration pour la paix pour et la cessation des guerres (DPCW) émise par HWPL de 2019 à 2020, ce qui est particulièrement significatif dans la mesure où il s’agit de la base politique de l’ancien président Rodrigo Duterte et de l’actuelle vice-présidente Sarah Duterte. Un protocole d’accord a été signé avec le Comité présidentiel de l’enseignement supérieur (CHED) en 2018 et, en coopération avec le ministère de l’Éducation, le programme d’études sur l’éducation à la paix est en cours d’élaboration et de mise en œuvre dans tout le pays.

De cette expérience le programme d’étude à la paix c’est étendu dans d’autres pays notamment la Tunisie. En 2019 HWPL a lancé les premiers camps d’éducation à la paix en Tunisie dans deux écoles élémentaires, dont l’école étoile et l’école horizon. Depuis un an les étudiants en droit de trois universités tunisiennes (dont l’université de Sfax) ont également mené à bien le projet d’étude du manuel de la DPCW à travers lequel ils ont tenté de résoudre des conflits en se basant sur la DPCW.

De telles actions nous rappellent que même si de nombreux conflits persistent aujourd’hui, la paix est toujours possible et ce, grâce à l’éducation. A notre niveau et par de petites actions nous pouvons prévenir les éventuels conflits politiques, économiques, religieux qui pourraient frapper la Tunisie. La paix en Tunisie est également un état que nous devons nous efforcer de maintenir pour que le peuple puisse vivre une vie de paix, de liberté et d’amour.

