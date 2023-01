Les entreprises et établissements publics engloutissent 29% du budget des dépenses de l’Etat

Le ministère des Finances a publié un rapport sur les transferts et les garanties consentis au profit des entreprises publiques et des établissements publics non administratifs. Le total des transferts effectués par l’Etat s’élève à 12,4 milliards de dinars pour l’année 2022, contre 10,7 milliards selon les réalisations de l’année 2021. En termes de répartition, le secteur social a reçu 2,4 milliards de dinars tandis que le secteur économique a reçu 8,7 milliards.

Selon le même rapport, l’appui annuel au budget de l’État pour les entreprises publiques et les établissements publics non administratifs représente 29% du budget des dépenses et 9,3% du produit brut, tandis que les institutions économiques totalisent 70,7% des transferts.

Et 61.8 % du manant total des garanties de l’Etat accordées aux entreprises publiques et aux établissements publics non administratifs ont été consacrés au secteur de l’industrie et de l’énergie durant le premier semestre 2022. A titre d’exemple, la société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) a bénéficié d’une garantie de 393 millions de dinars et d’un prêt de 312,5 millions de dinars.

Le rapport spécifie que le montant maximal accordé par l’État à titre de garantie des prêts ou fonds destinés à l’émission des sukuk (financement obligataire) islamiques, d’après la loi de finances 2022, est de 7 milliards de dinars.

La société tunisienne de raffinage a obtenu une garantie de 245 millions de dinars. L’office du commerce de Tunisie s’est vu attribuée une garantie de 77,4 millions de dinars alors que l’office des céréales a obtenu une garantie de 254 millions de dinars pour sécuriser ses opérations d’importation.

Les montants transférés par l’Etat concernent, en tout, 30 entreprises et institutions publiques. Au regard des domaines concernés, le montant total est réparti ainsi : 2430,7 millions de dinars pour le domaine social, 8787,6 millions de dinars pour l’économique, 548,4 millions de dinars pour l’éducation et la culture et 669,9 millions de dinars pour la souveraineté. Au palmarès des entreprises ou institutions publiques les plus « aidées » par l’Etat on trouve l’office des céréales (3 milliards de dinars), la STEG (1,62 milliard de dinars), la STIR (1,26 milliard de dinars), la CNSS (1,11 milliard de dinars), la CNRPS (565,3 millions de dinars) et l’office national de l’huile (483 millions de dinars).

