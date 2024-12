Les Banques Disparues : Histoire, Raisons de Fermeture, et Leçons à Retenir

Le secteur bancaire mondial a connu de nombreuses fermetures de banques qui ont marqué l’histoire économique. Que ce soit à cause de fraudes, de crises financières ou de mauvaise gestion, ces fermetures ont eu des conséquences profondes sur les économies locales et internationales. Cet article explore l’historique de certaines des banques les plus emblématiques ayant disparu, leurs propriétaires, leurs causes de fermeture, ainsi que les leçons que l’industrie bancaire a tirées de leur disparition.

Les Causes et les impacts de Fermeture des Banques…

Lehman Brothers:

Propriétaires : Lehman Brothers était détenu principalement par des investisseurs institutionnels, dont Barclays. Après sa faillite en 2008, une partie de ses actifs a été rachetée par Barclays. La banque a été fondée en 1850 par Henry Lehman.

Raison de la fermeture : La faillite de Lehman Brothers a été causée par une exposition excessive aux prêts hypothécaires à risque et une gestion des risques défaillante. La décision de la Fed de ne pas intervenir pour sauver la banque a précipité sa chute.

Impact et régulation : La faillite a déclenché la crise financière mondiale de 2008, et a conduit à l’introduction de réglementations strictes comme la loi Dodd-Frank, qui visait à limiter les risques systémiques dans le secteur bancaire.

La Crise Financière de 2008 : Des institutions comme Lehman Brothers, Washington Mutual, et IndyMac Bank ont succombé à la crise économique mondiale, exacerbée par des prêts hypothécaires à haut risque.

Washington Mutual (WaMu):

Propriétaires : Avant sa fermeture, Washington Mutual était principalement détenue par des fonds d’investissement tels que Vanguard Group et BlackRock. La banque a été rachetée par JPMorgan Chase après sa faillite.

Raison de la fermeture : La banque a été submergée par une avalanche de prêts subprimes et des investissements risqués. En 2008, elle a perdu sa capacité à se refinancer et a dû être liquidée par la FDIC.

Impact et régulation : La fermeture a eu un impact sur des milliers de déposants, et des changements réglementaires ont été mis en place pour renforcer la sécurité des institutions financières, comme le renforcement des exigences en matière de fonds propres.

Bear Stearns:

Propriétaires : Avant sa faillite, Bear Stearns était une institution privée, détenue par des actionnaires privés et des investisseurs institutionnels. Après sa chute, la banque a été achetée par JPMorgan Chase.

Raison de la fermeture : Bear Stearns a fait face à une crise de liquidité due à une mauvaise exposition aux produits dérivés et aux hypothèques à risque. Le manque de confiance dans la banque a accéléré sa chute.

Impact et régulation : La fermeture a contribué à l’aggravation de la crise financière, poussant les régulateurs à renforcer la surveillance des banques d’investissement.

IndyMac Bank:

Propriétaires : IndyMac était une banque spécialisée dans les prêts hypothécaires, et était détenue par des actionnaires institutionnels, dont des fonds de pension. Elle a été reprise par la FDIC après sa fermeture en 2008.

Raison de la fermeture : La banque a été déstabilisée par des pertes massives dans le secteur hypothécaire. Sa fermeture a été une conséquence directe de la crise des subprimes.

Impact et régulation : Le gouvernement américain a repris les actifs de la banque et les a redistribués, soulignant la nécessité d’une régulation plus stricte des banques impliquées dans les prêts à risque.

Wachovia:

Propriétaires : Wachovia était détenue par des actionnaires institutionnels et des particuliers. En 2008, la banque a été rachetée par Wells Fargo après avoir été frappée par la crise des subprimes.

Raison de la fermeture : Wachovia a subi des pertes importantes dues à sa participation dans le marché des prêts à risque. La crise financière a fragilisé la banque, conduisant à son acquisition.

Impact et régulation : L’acquisition de Wachovia a permis d’éviter une plus grande crise bancaire, mais a également mis en lumière la vulnérabilité du système bancaire face à des risques de marché mal gérés.

Northern Rock:

Propriétaires : Northern Rock était une banque britannique détenue par des actionnaires privés. Après sa nationalisation en 2008, elle a été contrôlée par le gouvernement britannique.

Raison de la fermeture : La banque a été gravement exposée à la crise des subprimes et a perdu la confiance des investisseurs. La banque a été nationalisée pour éviter un effondrement systémique.

Impact et régulation : La nationalisation de Northern Rock a poussé le gouvernement britannique à renforcer la régulation bancaire pour mieux protéger le système financier contre de futures crises.

Banco Espirito Santo (BES)

Propriétaires : Banco Espírito Santo était détenu principalement par la famille fondatrice, les Espírito Santo, ainsi que par des actionnaires institutionnels. Après sa faillite, les actifs ont été repris par Novo Banco.

Raison de la fermeture : La banque a été mise en difficulté par des pertes sur des investissements risqués et une mauvaise gestion des actifs. Les autorités ont dû intervenir en 2014 pour éviter un effondrement bancaire plus large.

Impact et régulation : L’effondrement de BES a montré la nécessité de renforcer la transparence et la supervision bancaire en Europe, notamment au sein de la zone euro.

The Bank of Credit and Commerce International (BCCI)Propriétaires : BCCI était détenue par des actionnaires privés, notamment des investisseurs saoudiens et de la famille Khashoggi. La banque a été fermée par les régulateurs en 1991.Raison de la fermeture : La fermeture de BCCI a été provoquée par des pratiques financières frauduleuses et des liens avec des activités criminelles. L’implication dans des transactions douteuses a conduit à la suspension de la licence de la banque.Impact et régulation : La fermeture de BCCI a conduit à des réformes dans la réglementation bancaire internationale, visant à mieux contrôler les institutions bancaires et à prévenir la fraude.La Fraude et la Mésaventure Commerciale : Le cas de BCCI est un exemple marquant de fraude bancaire à une échelle massive, ce qui a entraîné sa fermeture en 1991.

Les fermetures de ces grandes banques ont eu des causes multiples et variées, mais les plus communes sont les mauvaises pratiques de gestion, les investissements risqués, et les crises financières globales. Par exemple :

La Mauvaise Gestion des Risques : La Banque Barings est un cas où des décisions d’investissement imprudentes et non surveillées ont provoqué sa chute après une perte de 1,3 milliard de dollars en 1995.

Leçons Apprises et Impacts:

Les fermetures de ces banques ont fourni des leçons importantes pour le secteur bancaire mondial :

Renforcement des régulations financières : Après la fermeture de ces institutions, des régulations plus strictes ont été mises en place pour protéger les déposants et éviter des faillites similaires à l’avenir. La loi Dodd-Frank et les régulations de Bâle III en sont des exemples.Surveillance accrue des risques : Des mécanismes de surveillance des risques ont été renforcés, en particulier pour les grandes institutions financières jugées « trop grandes pour échouer ».La nécessité d’une plus grande transparence : Les scandales financiers ont également mis en lumière l’importance de la transparence dans les opérations bancaires, poussant ainsi les banques à améliorer la communication de leurs bilans financiers.

La fermeture des banques historiques, telles que Lehman Brothers, Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Washington Mutual et Barings Bank, illustre les vulnérabilités et les risques auxquels le secteur bancaire peut être exposé. Bien que ces banques aient eu un impact économique considérable sur leurs pays d’origine et au-delà, elles ont aussi servi de leçons pour l’industrie financière mondiale. Les causes de leur fermeture, notamment les crises économiques, la mauvaise gestion des risques, les fraudes et les investissements imprudents, ont poussé les régulateurs à renforcer les régulations bancaires et à réévaluer les pratiques de gestion des risques.

Ces fermetures ont également conduit à des changements significatifs dans la manière dont les banques fonctionnent aujourd’hui. Les régulations comme Bâle III ont été mises en place pour éviter les faillites massives et renforcer la résilience des banques. Cependant, même avec des réformes, le secteur bancaire reste vulnérable aux crises économiques mondiales, et l’exemple de ces banques disparues sert de rappel que le système financier nécessite une vigilance constante et une gestion prudente pour éviter des effondrements similaires à l’avenir.

En fin de compte, l’histoire des banques disparues est un témoignage de l’importance de la stabilité financière, de la transparence et de la régulation dans le monde bancaire. Leur disparition a marqué un tournant dans l’histoire de la finance, avec des implications durables pour le secteur bancaire mondial.

Abdallah Bouabdallah

