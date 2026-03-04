L’École à deux vitesses : pourquoi le système éducatif tunisien bascule

Sous le Zoom
Par Plumes
École à deux vitesses tunisie

La fin d’un pacte sacré

Depuis l’indépendance en 1957, la Tunisie a fait de l’éducation publique un pilier national. Le principe était simple : l’école, gratuite et universelle, devait permettre à tout enfant de grimper l’échelle sociale.

Aujourd’hui, ce pacte est rompu. Ce qui était un droit devient un produit : d’un côté, des établissements publics délabrés ; de l’autre, des écoles privées modernes, attractives et chères. La conséquence est immédiate : un fossé social et territorial qui ne cesse de s’élargir.

Le choc des chiffres : le privé explose

Le basculement du système est spectaculaire. Le secteur privé n’est plus une alternative, il est devenu un choix majoritaire dans certaines régions :

  • Primaire : 21 509 élèves en 2009 → 128 000 en 2024 (x6).

  • Expansion hors littoral : 84 écoles à Kairouan, 23 à Sidi Bouzid.

  • Facteur clé : perte de confiance dans l’école publique, accélérée par les politiques d’austérité du FMI et de la Banque mondiale.

“Les politiques d’ajustement structurel ont contribué à un désengagement progressif de l’État et à une privatisation accélérée.” — Observatoire tunisien de l’économie

L’État finance son propre désengagement

Le paradoxe est frappant : l’État soutient le privé tout en laissant l’école publique s’effondrer. Les mesures du décret de février 2008 illustrent ce choix :

  • Aides à l’investissement : jusqu’à 25 % du coût des projets.

  • Salaires des enseignants : jusqu’à 25 % pris en charge pendant 10 ans.

  • Terrains publics : mise à disposition pour construire des écoles privées.

Le Plan Stratégique 2016-2020 du ministère confirme cette logique : le privé est plus efficace pour l’adaptation familiale et le suivi des élèves, validant sa supériorité.

Un système public en ruines

L’infrastructure publique se délite à grande vitesse :

  • 1 200 écoles sans murs d’enceinte ou avec clôtures effondrées.

  • 128 établissements sans blocs sanitaires.

  • 460 établissements subissant des coupures d’eau permanentes.

  • Budget 2023 : 7 500 M TND → 6 400 M absorbés par la masse salariale, laissant très peu pour les infrastructures.

Conséquence : des écoles publiques en état de “suicide lent” alors que le privé prospère.

La pénurie d’enseignants : 5 300 chaises vides

Le manque de personnel frappe surtout les matières fondamentales :

  • 750 postes vacants en arabe

  • 650 en français

  • 650 en mathématiques

Articles Similaires

Audiovisuel tunisien : transformer le secteur en machine à…

Un parcours scolaire en Tunisie peut dépasser 120 000 dinars

Tunisie : le secteur des assurances franchit 4,25 milliards…

Pour les familles aisées, le privé compense le déficit. Pour les autres, l’enfant se retrouve face à un tableau vide, avec un risque élevé de décrochage scolaire.

Compétences en chute libre

Les indicateurs montrent l’ampleur du désastre :

  • 68,3 % des enfants de 7 à 14 ans n’ont pas les bases en calcul (MICS 2023).

  • Échec en lecture : 36 % contre 34 % en 2018.

  • Classement PISA : Tunisie quasi absente des radars internationaux.

  • Classement Davos : 84ème place mondiale pour la qualité de l’éducation.

L’école cesse d’être un moteur de mobilité sociale : la réussite dépend désormais du portefeuille des parents.

Les causes : ajustements structurels et cadre législatif

Souveraineté sous contrainte

  • Gel des recrutements publics (2013-2020) imposé par le FMI.

  • Déficit chronique de personnel dans le secondaire : 5 300 postes vacants.

  • Sous-investissement dans les infrastructures publiques.

Stratégie de libéralisation consentie

Le cadre légal favorise le privé :

Type d’Incitation Détails (Décret février 2008)
Subventions d’investissement Jusqu’à 25 % du coût global du projet
Soutien à la masse salariale 25 % financés par l’État pendant 10 ans
Accès au foncier Mise à disposition de terrains domaniaux

Cette politique crée un effet ciseaux : le privé devient attractif, le public devient impraticable.

Conséquences socio-économiques : un système à deux vitesses

  • Massification du privé : 736 écoles primaires privées en 2023-2024.

  • Expansion géographique : intérieur du pays désormais concerné (Kairouan, Sidi Bouzid).

  • Effondrement des indicateurs d’apprentissage : 68,3 % des enfants n’ont pas les bases en calcul, 36 % ne savent pas lire.

L’école publique n’est plus un moteur d’égalité, mais un amplificateur d’inégalités.

Restaurer la souveraineté éducative

Pour éviter l’effondrement total du système :

  1. Réinvestir massivement : maintenance, sanitaires, eau potable, clôtures.

  2. Recruter urgemment : combler les 5 300 postes vacants.

  3. Réguler le privé : encadrer tarifs et standards pédagogiques pour éviter une marchandisation totale.

Sans action rapide, l’école publique risque de disparaître comme moteur de mobilité sociale, et l’inégalité deviendra structurelle.

vous pourriez aussi aimer
Sous le Zoom

Audiovisuel tunisien : transformer le secteur en machine à devises et emplois

Sous le Zoom

Un parcours scolaire en Tunisie peut dépasser 120 000 dinars

Sous le Zoom

Tunisie : le secteur des assurances franchit 4,25 milliards TND en 2025

Dossier

Marché publicitaire tunisien (150 M TND) : le classement des entreprises les plus…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy