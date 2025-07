Le prochain envol de l’Afrique : la révolution de la distribution aérienne est en marche

TPConnects et l’AFRAA dévoilent un livre blanc historique sur l’avenir de la distribution aérienne en Afrique Dubaï/Nairobi

24 juin 2025 – Dans une étape cruciale pour l’aviation africaine, TPConnects Technologies et l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) ont publié un livre blanc complet intitulé « Africa’s Next Flight: Modern Airline Retailing Unlocked » (Le prochain envol de l’Afrique : la révolution de la distribution aérienne est en marche), qui offre un nouvel éclairage sur les réalités, les défis et les opportunités auxquels sont confrontées les compagnies aériennes africaines dans le cadre de la modernisation de leurs stratégies de distribution et de vente au détail.

L’enquête TPConnects-AFRAA sur la distribution aérienne en 2025, qui sert de base au livre blanc, a recueilli les réponses d’un groupe diversifié de transporteurs africains. Les résultats soulignent que 81 % des compagnies aériennes transportent moins de 2 millions de passagers par an et que 80 % exploitent une flotte de 15 appareils ou moins. Les coûts de distribution élevés, l’adoption limitée de l’initiative NDC (New Distribution Capabity) et les obstacles techniques restent très répandus, mais une forte dynamique de changement est à l’oeuvre :

plus de 40 % des compagnies aériennes prévoient ou mettent en oeuvre des initiatives NDC.

Voici les principales conclusions de l’étude :

● La réduction des coûts de distribution est la priorité absolue de toutes les compagnies aériennes interrogées, qui jugent les frais élevés des GDS et des intermédiaires insoutenables.

● L’adoption du NDC n’en est qu’à ses débuts : près de la moitié des compagnies

aériennes ne disposent d’aucune capacité NDC, mais un nombre important d’entre elles planifient ou mettent activement en oeuvre le NDC.

● La transformation numérique est en cours : alors que 60% des compagnies aériennes s’appuient encore sur des systèmes sur site, la migration vers le cloud et les investissements dans la vente au détail numérique sont en hausse.

● L’autonomisation des agents et la modernisation des processus sont essentielles à la réussite, la formation et la collaboration étant considérées comme des facteurs clés.

Telecharger le Livre Blanc « Moderniser la distribution aérienne, ce n’est pas simplement une question de technologie. C’est une question de maîtrise, de réactivité et surtout de création de valeur pour les clients et les partenaires », explique Giuseppe Candela, Vice-Président Ventes Globales chez TPConnects. « Cette étude commune avec l’AFRAA permet de mesurer concrètement où en sont les compagnies africaines et la direction qu’elles prennent. Il ressort clairement que les transporteurs du continent veulent reprendre la main sur leur distribution, leurs offres et la relation client. Les défis sont là, mais l’envie de modernisation et de digitalisation est bien réelle. Chez TPConnects, nous sommes aux côtés des compagnies africaines pour les accom

pagner dans cette transformation. »

Abdérahmane Berthé, Secrétaire Général de l’AFRAA, partage cet enthousiasme : « Ce Livre Blanc tombe à point nommé. Il offre aux compagnies africaines les clés pour aborder une nouvelle ère en matière de distribution. En misant sur la transformation digitale et des stratégies de commercialisation modernes, nos membres pourront réduire leurs coûts, gagner en agilité et mieux répondre aux attentes du marché africain. L’AFRAA continuera à œuvrer main dans la main avec tous les acteurs – fournisseurs de technologies, agences de voyages, spécialistes du paiement – afin de renforcer l’écosystème de la distribution aérienne en Afrique.»

Le livre blanc est accessible sur les sites web de TPConnects et de l’AFRAA. TP Connects a récemment présenté ses conclusions lors de la 13e convention des acteurs du secteur aérien de l’AFRAA à Kigali et a organisé une masterclass pour aider les compagnies aériennes dans leur processus de transformation.

A propos d’ AFRAA

L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) est la principale association professionnelle des compagnies aériennes africaines. Fondée à Accra, au Ghana, en avril 1968, et basée à Nairobi, au Kenya, l’AFRAA a pour mission de promouvoir et de servir les compagnies aériennes africaines et de défendre l’industrie aéronautique africaine. L’association envisage un secteur du transport aérien durable, interconnecté et abordable en Afrique, où les compagnies aériennes africaines deviendront des acteurs clés et des moteurs du développement économique africain.

L’AFRAA compte des membres sur tout le continent et regroupe tous les principaux opérateurs intercontinentaux africains. Les membres de l’association représentent plus de 85 % du trafic international total des compagnies aériennes africaines.

AFRAA : afraa@afraa.org

A propos de TPConnects

TPConnects Technologies est une société mondiale de technologie d’agrégation et de distribution de contenu de voyage certifiée par l’IATA. Grâce à ses deux produits phares, Astra pour les compagnies aériennes (passerelle API NDC et solutions de portail B2B) et Iris pour les vendeurs de voyages (plateforme d’agrégation), TPConnects offre des capacités modernes de distribution qui stimulent l’innovation technologique tout en aidant les acteurs du secteur du voyage à augmenter leurs revenus, à rationaliser leurs opérations et à améliorer l’expérience client.

TPConnects a obtenu le statut « Airline Retailing Maturity » dans le cadre du programme ARMi de l’IATA et a reçu la certification IATA Financial Gateway (IFG), soulignant ainsi sa position de leader dans le domaine de l’innovation en matière de commerce aérien.

TPConnects étend activement sa présence sur les marchés où la demande de solutions modernes de distribution et de vente au détail pour les compagnies aériennes est en pleine croissance, en tirant parti des avantages de la normalisation NDC de l’IATA.

Les organisations du secteur du voyage intéressées par le programme international de revendeurs de TPConnects peuvent obtenir plus d’informations et postuler sur www.tpconnects.com/partnerships.

