Le Groupe AFD soutient la Tunisie au service de ses priorités nationales

Lors de son déplacement à Tunis, M. Philippe Orliange, Directeur exécutif des Géographies de l’Agence Française de Développement (AFD), a signé avec les autorités tunisiennes plusieurs conventions de financement pour un montant global de 54,5 millions d’euros.

Ces nouveaux partenariats s’inscrivent dans la poursuite du soutien de l’agence aux priorités de la Tunisie et portent sur l’autonomisation économique des populations vulnérables, la sécurisation de l’accès à l’eau potable et le renforcement de la formation professionnelle des jeunes Tunisiens.

La cérémonie officielle de signature s’est tenue au Ministère de l’Économie et de la Planification, en présence de M. Samir Abdelhafidh, ministre de l’Économie et de la Planification, de M. Abdelhamid Mnajja, PDG de la SONEDE, ainsi que de SE Mme Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie.

Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les grands centres urbains

Afin d’améliorer l’approvisionnement en eau potable des principaux pôles urbains tunisiens, l’AFD a signé avec la SONEDE des conventions de financement complémentaires pour deux projets structurants d’infrastructure hydraulique. Il s’agit d’apporter des financements additionnels de 12 M€ et 30 M€ pour renforcer respectivement le système d’adduction d’eau du Cap Bon – Sahel – Sfax et la sécurisation du Grand Tunis. Par ailleurs, une subvention additionnelle de 0,5 M€ est accordée pour la finalisation du schéma directeur de l’eau potable du Grand Tunis. Cofinancé avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le projet du Grand Tunis porte désormais l’engagement total de l’AFD à 68 M€.

Concrètement, ces financements serviront notamment à construire de nouvelles stations de traitement d’eau (à Kalaa Kébira et Béjaoua) et des réservoirs, ainsi qu’à poser des conduites supplémentaires, afin d’augmenter la capacité du réseau et sa fiabilité. Ainsi, près de 6 millions de Tunisiens (environ la moitié de la population du pays) bénéficieront directement de ces investissements qui répondent à des enjeux stratégiques majeurs : valoriser les excédents en eau du Nord, accompagner la hausse de la demande dans les zones urbaines et préserver les nappes phréatiques des régions intérieures.

Ce partenariat historique entre l’AFD et la Tunisie dans le secteur de l’eau, illustre la volonté de l’AFD d’accompagner la Tunisie vers une gestion durable et équitable de ses ressources en eau.

Autonomisation économique des plus vulnérables

L’AFD a accordé un appui budgétaire de 5 millions d’euros à la Tunisie pour soutenir l’inclusion économique des ménages les plus vulnérables. Ce financement alimente le Programme d’autonomisation économique des catégories pauvres et à revenus limités et des personnes handicapées piloté par le Ministère tunisien des Affaires sociales. Ce programme, créé en 2022, soutient les projets d’entrepreneuriat portés par les personnes les plus vulnérables à travers des subventions et un accompagnement personnalisé à la création d’activités génératrices de revenus. L’appui de l’AFD permettra au Ministère des Affaires sociales de doubler les capacités de son programme, en ciblant en priorité les régions les plus touchées par la pauvreté et les dynamiques de mobilité. L’objectif est de renforcer l’inclusion économique durable de ces populations ainsi que la résilience sociale des territoires.

Renforcement de la formation professionnelle et de la mobilité des jeunes

Le troisième financement signé ce jour vise à renforcer le secteur de la formation professionnelle en Tunisie et à promouvoir la mobilité professionnelle des jeunes Tunisiens. Ce nouveau projet, doté de 7 M€ (cofinancés par l’AFD à hauteur de 5 M€ et par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères pour 2 M€), répond directement au défi du chômage des jeunes qui frappe 37,7 % des 15-24 ans en Tunisie. Il s’inscrit dans le cadre de la coopération franco-tunisienne en matière de migration et de développement des compétences.

Concrètement, le projet financera la modernisation de deux centres de formation pilotes – le Centre sectoriel d’Outillage de Sousse et le Centre sectoriel de Mécanique générale de Grombalia – afin d’en faire des centres d’excellence.

Le financement comporte deux volets : d’une part la modernisation des infrastructures de ces centres, et d’autre part le renforcement des capacités des formateurs et acteurs de l’emploi en Tunisie, avec un accent sur la mobilité internationale des jeunes.

D’une durée de trois ans (démarrage prévu en décembre 2025), le projet vise des objectifs ambitieux et mesurables : accueillir 1 800 apprenants dans les centres rénovés, atteindre un taux d’emploi de 100 % des diplômés un an après la fin de leur formation, créer ou renforcer 10 filières de formation, et accompagner 100 Tunisiens de retour dans leur réinsertion professionnelle.

À travers l’ensemble de ces nouvelles conventions, l’AFD témoigne de son engagement à soutenir les priorités du gouvernement tunisien. Que ce soit pour l’inclusion économique, l’accès à l’eau ou l’emploi des jeunes, chaque financement répond aux priorités des autorités tunisiennes afin d’apporter des solutions concrètes aux défis du pays.

« Ces financements n’ont de sens que par leur mise en œuvre effective, car ce sont les résultats sur le terrain qui traduisent notre ambition commune : répondre aux besoins essentiels, préparer l’avenir et construire un développement durable. » conclut M. Philippe Orliange, réaffirmant ainsi la volonté de l’AFD de demeurer un partenaire de confiance, à l’écoute des besoins de la Tunisie et de sa population, pour un développement durable et partagé. De son côté, M. Samir Abdelhafidh, a souligné que « l’ensemble des conventions signées aujourd’hui témoignent de l’ampleur et de la diversité de la coopération avec la France et en particulier l’AFD, ajoutant qu’elles s’insèrent parfaitement dans les priorités de développement économique et social de la Tunisie ».

