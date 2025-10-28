Le Dinar Tunisien Couronné Monnaie la Plus Forte d’Afrique en Septembre 2025

Le dinar tunisien a atteint une position historique en se hissant au premier rang des monnaies africaines les plus fortes pour le mois de septembre 2025. Ce classement, établi par le prestigieux Forbes Currency Calculator et diffusé par Business Insider, consacre la performance remarquable de la monnaie nationale dans un contexte économique international volatile.

Un Palmarès Dominé par l’Afrique du Nord

Le tableau de classement révèle une domination sans équivoque des devises nord-africaines :

Tunisie (1ère) : 1 USD = 2,90 TND

Libye (2ème) : 1 USD = 5,40 LYD

Maroc (3ème) : 1 USD = 9,04 MAD

Cette triade confirme la solidité relative des économies du Maghreb, qui bénéficient de politiques monétaires strictes et d’une régulation financière indépendante.

Les Clés de la Performance Tunisienne

L’accession du dinar tunisien à la première place du podium s’explique par plusieurs facteurs structurels :

Une gestion monétaire prudente de la part de la Banque Centrale de Tunisie

Des régulations financières indépendantes qui inspirent confiance aux marchés

Une résilience économique face aux tensions inflationnistes régionales

Absence Remarquée de la Zone Franc CFA

Une analyse plus poussée du classement révèle l’absence significative des pays de la zone franc CFA parmi les dix premières places. Cette absence souligne le contraste avec les économies disposant d’une souveraineté monétaire complète et de mécanismes de régulation autonomes.

La Performance Remarquable du Cédi Ghannéen

Le classement réserve une mention spéciale au cédi ghanéen, qui occupe la quatrième place après une appréciation de près de 21% face au dollar depuis le début de l’année 2025. Cette performance monétaire exceptionnelle a contribué à :

Une baisse significative de l’ inflation à 11,5% en août 2025

Le plus bas niveau inflationniste depuis octobre 2021

Une stabilisation progressive de l’économie ghanéenne

Une Résilience à l’Épreuve des Conjonctures

La performance du dinar tunisien revêt une importance particulière dans un contexte économique régional difficile, caractérisé par :

Des tensions inflationnistes persistantes

La volatilité des prix de l’énergie

Les incertitudes géopolitiques

Cette résistance face aux pressions extérieures démontre la robustesse des fondamentaux économiques tunisiens et la crédibilité de sa politique monétaire.

