Lancement du projet « Plastic Smart Port » en Tunisie

WWF Afrique du Nord organisera la réunion officielle de lancement du projet « Plastic Smart Port » le 3 décembre 2025 à l’hôtel Royal ASBU à Tunis. Cette initiative pionnière visera à transformer les ports méditerranéens touristiques et de pêche artisanale en modèles de prévention de la pollution plastique, de circularité et de gestion durable.

Rassemblant des institutions nationales, des partenaires internationaux et des acteurs locaux clés, l’événement marquera le lancement officiel d’un effort collaboratif dirigé par le WWF, coordonné par l’Université de Rostock et soutenu par le Ministère fédéral allemand de l’Environnement (BMUKN).

Séance d’ouverture de haut niveau

La réunion débutera par des allocutions de bienvenue des représentants des principales institutions du projet, qui mettront en lumière l’urgence de réduire les fuites de plastique provenant des ports, véritables points d’entrée des déchets dans le milieu marin.

Parmi les intervenants :

Mme Saba Guellouz , Directrice de la Conservation, WWF Afrique du Nord

Dr Abdallah Nassour , Coordinateur du projet, Université de Rostock

Mme Susanne Altvater , Représentante du Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la Nature, de la Sécurité nucléaire et de la Protection des Consommateurs (BMUKN)

M. Ali Cheikh Seboui , Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture, Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche

Mme Awatef Larbi Messai, Directrice Générale par intérim de l’Environnement et de la Qualité de Vie, représentant le Ministère de l’Environnement

Leurs interventions mettront en avant le rôle du projet dans le soutien aux stratégies nationales, l’amélioration de la gestion des déchets portuaires, ainsi que la promotion de l’innovation et de l’engagement communautaire.

Stratégies nationales et actions locales futures

La première session sera consacrée aux efforts nationaux déployés par la Tunisie pour lutter contre la pollution plastique, avec les contributions attendues de :

La Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de Vie (DGEQV)

La Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA)

L’Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP)

L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)

Ces interventions mettront en évidence l’importance d’intégrer les opérations portuaires dans les politiques environnementales nationales.

Mise en avant des initiatives locales

Les participants découvriront des initiatives locales réussies telles que Adopt a Beach, Zigofiltre, et GhostGearRecovery, qui serviront de références clés pour les futures activités du projet Mediterranean Plastic Smart Ports.

Présentation du projet Mediterranean Plastic Smart Ports

Lors de la session centrale, les partenaires du projet — l’Université de Rostock, WWF Mediterranean, Enalia, WWF Türkiye et WWF Afrique du Nord — présenteront la vision, les objectifs et l’approche de mise en œuvre.

L’initiative portera notamment sur :

La réduction des fuites de plastique provenant des activités des ports touristiques et de pêche

Le test et le déploiement de solutions innovantes pour réduire les plastiques à usage unique

L’introduction de systèmes de gestion des déchets favorisant le recyclage

L’engagement des communautés de pêcheurs et des acteurs locaux

Le renforcement du partage de connaissances entre les pays méditerranéens

Dialogue avec les parties prenantes

L’atelier se clôturera par une discussion interactive réunissant gestionnaires de ports, partenaires institutionnels, ONG, chercheurs et représentants des communautés locales. Cet échange favorisera une compréhension commune des priorités et des défis, tout en consolidant un engagement collectif pour construire des ports plus propres, plus intelligents et plus résilients dans le cadre du projet Smart Ports.

