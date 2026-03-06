L’Algérie, bouclier énergétique de l’Afrique : hydrocarbures, renouvelables et souveraineté

Ce que dit l’AFREC — et pourquoi c’est important

Rashid Ali Abdallah, directeur exécutif de la Commission africaine de l’énergie (AFREC), ne mâche pas ses mots : l’Algérie a le profil pour sécuriser l’énergie d’un continent entier.

Son argumentaire repose sur trois piliers :

L’expertise historique dans les hydrocarbures (pétrole, gaz naturel)

dans les hydrocarbures (pétrole, gaz naturel) Les ambitions concrètes en énergies renouvelables

en énergies renouvelables La géographie : un pont naturel entre l’Afrique subsaharienne, l’Europe et la Méditerranée

Ce n’est pas un éloge diplomatique. C’est un constat opérationnel, formulé lors d’un Iftar organisé à Alger par le Centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID), sous le thème « L’énergie et l’eau au service du développement ».

1971 — La décision qui a tout changé

Le 24 février 1971, l’Algérie nationalise ses hydrocarbures. Un acte politique majeur, souvent résumé à tort à une simple reprise d’actifs.

L’AFREC le relit autrement :

« Au-delà du pétrole et du gaz, c’était une décision de souveraineté, d’appropriation de la décision nationale et de transformation des ressources naturelles en outils de développement. »

Ce que cette nationalisation a produit concrètement :

Un taux d’électrification parmi les plus élevés d’Afrique (plus de 99 % de la population algérienne raccordée au réseau électrique selon les données officielles de Sonelgaz)

de la population algérienne raccordée au réseau électrique selon les données officielles de Sonelgaz) Une infrastructure gazière nationale dense, avec plus de 270 000 km de réseau de distribution (données Sonelgaz, 2023)

(données Sonelgaz, 2023) Une expertise technique et institutionnelle exportable à l’échelle continentale

Le modèle algérien prouve qu’un pays à ressources peut transformer la rente en capacité industrielle — à condition d’y mettre le courage politique.

Le contexte africain en 2025 — Une urgence énergétique chiffrée

L’Afrique est le continent le moins électrifié de la planète. Les données parlent d’elles-mêmes :

600 millions de personnes sans accès à l’électricité (AIE, 2023)

sans accès à l’électricité (AIE, 2023) 1 milliard sans accès à des combustibles de cuisson propres

sans accès à des combustibles de cuisson propres Taux d’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne : moins de 50 %

Dans ce contexte, la souveraineté énergétique n’est plus un concept. C’est une condition de survie économique.

L’AFREC le formule clairement : l’Afrique doit exploiter ses propres ressources — pétrole, gaz, solaire, éolien — de façon rationnelle, en coordonnant les efforts entre pays.

L’Algérie comme modèle de référence africain

L’appel de l’AFREC à tirer parti des expériences réussies du continent vise explicitement l’Algérie. Pourquoi ?

2e réserves de gaz naturel en Afrique (après la Libye selon l’OPEP/BP Statistical Review)

(après la Libye selon l’OPEP/BP Statistical Review) 4e producteur de gaz naturel en Afrique (données IEA 2023)

en Afrique (données IEA 2023) Programme national d’énergies renouvelables ciblant 22 000 MW solaires et éoliens à horizon 2030

à horizon 2030 Réseau de gazoducs transsahariens : GALSI (vers l’Italie), Medgaz, Trans-Saharan Gas Pipeline (en développement)

Le Forum africain de mai 2026 — Un signal d’investissement clair

Le président du CAAID, Mohamed Amine Boutalbi, a confirmé la tenue de la 12e édition du Forum africain de l’investissement et du commerce, les 9 et 10 mai 2026 à Alger.

Les chiffres annoncés :

Indicateur Donnée Pays participants +43 Opérateurs économiques étrangers inscrits 380+ (à date) Total participants attendus 1 500 Accords à signer 1,4 à 1,8 milliard USD

Le secteur énergétique est au centre du programme — logiquement, compte tenu du positionnement de l’Algérie.

Pourquoi les investisseurs tunisiens devraient regarder Alger

Pour les décideurs et investisseurs tunisiens, ce forum représente une fenêtre concrète :

Proximité géographique et complémentarité énergétique (la Tunisie importe du gaz via des infrastructures partagées avec l’Algérie)

et complémentarité énergétique (la Tunisie importe du gaz via des infrastructures partagées avec l’Algérie) Accès à un marché africain de 1,4 milliard de personnes via une plateforme structurée

de 1,4 milliard de personnes via une plateforme structurée Opportunités dans les services et technologies liés à la transition énergétique africaine

liés à la transition énergétique africaine Potentiel de co-investissement dans les énergies renouvelables à destination du marché continental

Transition énergétique — L’Algérie entre deux vitesses

Le pays joue sur deux tableaux simultanément :

Maintien des hydrocarbures à court terme :

Sonatrach reste le principal pourvoyeur de devises (plus de 60 % des recettes d’exportation algériennes)

algériennes) Les contrats gaziers européens, renforcés depuis 2022 post-Ukraine, assurent des revenus stables

Développement des renouvelables à moyen terme :

4 000 MW d’énergies renouvelables prévus en phase prioritaire (programme gouvernemental 2023-2027)

d’énergies renouvelables prévus en phase prioritaire (programme gouvernemental 2023-2027) Projets solaires dans les Hauts Plateaux et le Sahara, zones à irradiation parmi les plus élevées au monde

Ambitions sur l’hydrogène vert via les corridors vers l’Europe du Sud

Cette double stratégie est risquée — mais cohérente avec les réalités d’un continent encore en déficit énergétique massif.

Ce qu’il faut retenir — 5 points clés

L’AFREC reconnaît officiellement l’Algérie comme référence énergétique africaine La nationalisation de 1971 reste la décision fondatrice d’un modèle de souveraineté reproductible 600 millions d’Africains sans électricité : le marché est réel, l’urgence aussi Le Forum d’Alger (mai 2026) centralise 1,5 milliard USD d’accords potentiels sur l’énergie La transition énergétique africaine passera par des pays-pivots — l’Algérie en est un candidat structurel

Souveraineté ou dépendance : le choix que l’Afrique doit faire maintenant

L’Algérie ne revendique pas un leadership africain. Elle le construit méthodiquement — par les infrastructures, les forums, les gazoducs et les panels solaires.

Pour les décideurs tunisiens, la question n’est pas de savoir si l’Algérie va jouer un rôle énergétique majeur sur le continent. Elle le joue déjà.

La vraie question : comment se positionner dans cet écosystème avant que les places soient prises ?

Le Forum d’Alger de mai 2026 est une réponse possible. Une réponse concrète, chiffrée, et ouverte à 43 pays.