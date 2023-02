La RDC et la Tunisie signent un nouvel accord pour renforcer la coopération dans le domaine du commerce

Les initiatives pour renforcer le commerce entre la RDC et la Tunisie se multiplient ces dernières années. Après l’instauration d’une Chambre de commerce mixte tuniso-congolaise, il y a cinq ans, les autorités des deux pays viennent de signer un nouvel accord allant dans le même sens.

Les gouvernements de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Tunisie ont signé un accord en vue du renforcement de leur coopération dans le domaine commercial. L’information a été rendue publique par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) dimanche 19 février.

La convention, signée par l’ANAPEX et le CEPEX, les agences de promotion des exportations des deux pays, vise à intensifier les activités de promotion des exportations, en plus de développer les relations commerciales. Plus concrètement, l’accord prévoit que les deux pays échangent les informations économiques et commerciales sur leurs marchés respectifs. Il s’agit essentiellement de publications, de statistiques et d’informations sur les données économiques et commerciales relatives aux deux pays.

En plus de favoriser l’organisation d’événements commerciaux et de réunions d’affaires, le nouvel accord permettra également l’échange d’expertise et le renforcement des capacités, ainsi que la mise en place d’un cadre institutionnel pour la tenue de forums d’affaires, de missions d’affaires et de journées d’information dans les deux pays.

Ce nouvel engagement des deux Etats africains s’inscrit dans la droite ligne de la Chambre de commerce et d’industrie mixte (CCI) Tunisie-RDC mise en place en 2017. Lors de sa création, la CCI Tunisie-RDC a été chargée de favoriser l’organisation conjointe des manifestations économiques, notamment des foires, salons et journées commerciales, colloques, rencontres, congrès et séminaires. L’objectif étant de promouvoir et développer des activités industrielles, commerciales ou de services entre ces deux pays. L’organisation donnait aussi l’opportunité aux cadres des entreprises congolaises de se former en Tunisie.

La CCI Tunisie-RDC ambitionne, à terme, d’assurer le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les entreprises tunisiennes et congolaises en vue de l’ouverture du marché congolais aux produits tunisiens et vice-versa. Il entend aussi renforcer les liens de coopération et d’amitié entre les entrepreneurs de ces deux pays.

