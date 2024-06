Investissements Stratégiques : Le groupe AFD réaffirme son engagement au service des ambitions de la Tunisie

Le directeur général du groupe Agence Française de Développement (AFD), Rémy Rioux, effectue un déplacement en Tunisie, marquant une étape importante dans le partenariat entre les deux pays. Cette visite est l’occasion de souligner les engagements financiers substantiels de l’AFD en faveur de la Tunisie, avec un accent particulier sur des secteurs stratégiques tels que l’environnement, l’éducation, l’eau et l’assainissement, ou encore le soutien aux PME.

Observatoire du Sahara et du Sahel et restauration des terres

En compagnie de la Ministre de l’environnement Madame Leila Chikhaoui, le Directeur général de l’AFD, Rémy Rioux, a ouvert la conférence internationale « Terres d’Afrique : la dégradation et l’impératif de la Gestion Durable », organisée par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

Cet événement placé sous l’égide du ministère tunisien de l’Environnement, en partenariat avec l’AFD et l’Union Africaine, a réuni de nombreux décideurs politiques et experts de haut niveau venus de toute l’Afrique. Ensemble, ils ont échangé sur de meilleures pratiques pour la gestion durable des terres, en vue de proposer des solutions concrètes et pérennes pour soutenir les populations africaines à s’adapter aux effets du changement climatique.

Rémy Rioux a rappelé à cette occasion : « Pour lutter contre la dégradation des terres en Afrique, protéger la fertilité des sols et ainsi permettre des systèmes agricoles productifs et respectueux de l’environnement, la science est plus que jamais indispensable. L’Observatoire du Sahara et du Sahel, que l’AFD soutient depuis plusieurs années et dont la France assure la Vice-Présidence, joue admirablement son rôle d’instrument d’aide à la décision au service de ces enjeux. En témoigne la méthodologie ENCA que l’OSS a mis en place pour mesurer le capital écosystémique, sa réserve de biodiversité, du continent. Avec l’Observatoire et l’ensemble des acteurs de la connaissance sur la désertification, le Groupe AFD se tient du côté des états et des acteurs locaux pour accompagner ce dialogue de politiques publiques autour des biens communs. »

Signatures d’engagements en faveur des priorités d’investissements de la Tunisie

Aux côtés de Féryel Ouerghi Sebaï, la Ministre de l’Economie et de la Planification, Rémy Rioux a signé quatre conventions majeures avec les autorités tunisiennes et les partenaires, représentant 138 millions d’euros d’investissements significatifs dans des secteurs clés :

Education : l’investissement dans le capital humain tunisien

Le projet Sport et Éducation, qui bénéficie d’un financement sur subvention de 7 millions d’euros octroyé par l’AFD, vise à renforcer la pratique sportive dans le système éducatif tunisien. Par la rénovation du Lycée Sportif Pierre de Coubertin et la création de clubs olympiques dans les écoles primaires, les collèges et les lycées (100 établissements répartis sur l’ensemble des gouvernorats), le projet cherche à promouvoir le sport pour tous. Il aspire à améliorer la qualité des apprentissages et à transmettre des valeurs essentielles du sport comme l’inclusion et l’égalité.

Supervisé par le ministère de l’Éducation, avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité National Olympique Tunisien, ce projet devrait augmenter la pratique sportive, améliorer les infrastructures, et intégrer les valeurs sportives dans l’éducation. Il aspire à améliorer les conditions de vie des jeunes, notamment dans les quartiers défavorisés, en mettant l’accent sur la place du sport comme vecteur d’émancipation.

Assainissement : vers l’égalité des conditions de vie en Tunisie

La sixième phase du programme national d’assainissement des quartiers populaires (PNAQP6) a été signée avec l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et le ministère de l’économie et de la planification. L’AFD mobilise un prêt de 50 millions d’euros et une subvention d’1 million d’euros, pour améliorer les infrastructures d’assainissement dans environ 150 quartiers, touchant ainsi près de 260 000 habitants supplémentaires (plus d’un million ont été raccordés depuis la première phase).

Ce programme ambitieux vise à améliorer les conditions de vie des tunisiens et à réduire les disparités territoriales en matière d’accès aux services d’assainissement, tout en protégeant l’environnement et les écosystèmes naturels. Le programme inclut la réhabilitation et l’extension d’infrastructures et équipements d’assainissement, et prévoit également des actions de sensibilisation à l’hygiène et à la protection de l’environnement.

Soutien aux PME : renforcer le tissu économique de la Tunisie

Enfin, une ligne de crédit pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) est mise en place avec un financement de 80 millions d’euros par l’AFD, accompagné de 0,9 million d’euros déjà octroyés et potentiellement jusqu’à 8 millions d’euros délégués par l’Union Européenne. Dans le cadre d’un investissement total supérieur à 270 millions d’euros associant d’autres partenaires importants de la Tunisie (l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la coopération financière allemande (KfW)), ce projet vise à améliorer l’accès au financement pour les PME, cruciales pour la relance économique de la Tunisie, en facilitant la consolidation de leur dette et le financement de nouveaux investissements.

Le programme comprend un volet de coopération technique assuré par Expertise France visant, notamment, la création d’un dispositif d’accompagnement technique et financier des MPME pour améliorer leur accès au financement. Dans un contexte où les PME rencontrent des difficultés d’accès aux financements, ce programme devrait favoriser l’investissement au service du renforcement de l’attractivité et de la productivité du secteur privé en Tunisie.

Rémy Rioux a souligné : « Depuis plus de 30 ans, le groupe AFD est présent en Tunisie et fier d’avoir investi dans plus de 200 projets portés avec les autorités tunisiennes, le secteur privé et la société civile. Des investissements au service de l’ambition de la Tunisie pour soutenir sa trajectoire de développement durable, et ainsi contribuer à la croissance économique du pays et à l’amélioration de la qualité de vie sa population. »

Ces engagements financiers de l’AFD témoignent de son rôle crucial dans le soutien au développement durable de la Tunisie, en partenariat étroit avec les autorités tunisiennes et leurs partenaires internationaux.

