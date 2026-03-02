Insécurité alimentaire en Tunisie : sécheresse, gouvernance et dépendance croissante à l’Algérie

Depuis la fin des années 2010, l’insécurité alimentaire en Tunisie est devenue un problème structurel. Ce n’est plus seulement une question de pauvreté ou d’inégalités régionales : sécheresses prolongées, politiques agricoles défaillantes, crise financière et dépendance accrue aux importations, y compris informelles depuis l’Algérie, ont plongé le pays dans une situation critique.

Depuis 2017, les épisodes de sécheresse ont aggravé la pénurie d’eau.

L’accès limité au financement international a réduit la capacité de l’État à importer et soutenir la production locale.

La dépendance aux importations, légales et illégales, augmente chaque année.

Stress climatique et effondrement des revenus ruraux

Sécheresse prolongée : les niveaux des barrages sont passés de 50 % en 2019 à 23 % en 2024, avant une légère remontée à 31 % en 2025.

Impact agricole : échec des cultures, pénurie de pâturages, hausse des coûts de production.

Éleveurs touchés : hausse du prix du fourrage, terres asséchées, vente massive des troupeaux.

Prix régulés : maintien artificiel des prix du lait, désavantageant les producteurs ruraux.

Conséquence directe : des milliers d’agriculteurs abandonnent l’élevage, accélérant le déclin de la production locale et provoquant des tensions sociales dans les régions frontalières avec l’Algérie.

Politique de l’eau et dépendance asymétrique à l’Algérie

Isolement diplomatique : rupture avec FMI (2023), répression interne, alignement avec l’Algérie contre le Maroc.

Importations obligatoires : énergie, électricité, soutien financier d’Alger pour compenser les déficits.

Gestion des ressources hydriques : Barrages algériens sur les cours d’eau transfrontaliers réduisent l’eau disponible pour l’ouest tunisien. Le fleuve Medjerda, essentiel pour plus de la moitié de la population et l’agriculture, voit son débit diminuer.

Aquifère transfrontalier : extraction algérienne disproportionnée, consultation tripartite relancée en 2024 mais sans engagement contraignant.

Impact attendu : avec la hausse des températures et la baisse des pluies, la tension sur l’eau pourrait devenir un facteur majeur d’instabilité régionale.

Déclin agricole et dépendance alimentaire

Part de l’agriculture dans l’emploi : 17 % en 2010 → 12 % en 2025, chute accélérée après 2021.

Investissement agricole : -30 % entre 2019 et 2024.

Emploi agricole : -46 % sur la même période.

Terres cultivées pour nouveaux investissements : -44 %.

Inflation alimentaire : hausse des produits non subventionnés ; pénurie régulière de pain, huile, sucre, café.

Dépendance au blé importé : 80 % de la consommation nationale depuis 2023.

Contrebande depuis l’Algérie : un réseau structuré émerge pour pallier les manques.

Contrebande et perte de bétail

Troupeaux : population bovine de 671 000 (2015) → 388 000 (2022).

Conséquence : affaiblissement du secteur laitier, hausse des prix du lait.

Économie transfrontalière : Achat de denrées subventionnées en Algérie (Annaba, Constantine, Souk Ahras). Circulation entre commerce légal et informel, donnant à Alger un levier stratégique sur la Tunisie.



Changement nécessaire pour la sécurité alimentaire

Cycle vicieux : sécheresse + mauvaise gouvernance + isolement financier → dépendance accrue à l’Algérie.

Actions prioritaires : Stratégie nationale d’adaptation au climat. Gestion durable de l’eau, irrigation, cultures résistantes à la sécheresse. Soutien aux petits exploitants agricoles. Coopération formalisée avec l’Algérie sur l’eau transfrontalière (accord contraignant).



Sans réforme structurelle et coordination régionale, la Tunisie risque d’aggraver sa dépendance et de perdre davantage d’autonomie économique et politique.