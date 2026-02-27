Industrie du câble électrique en Tunisie : la force exportatrice silencieuse

Quand on analyse les exportations industrielles Tunisie, un secteur revient systématiquement dans les données officielles : les industries mécaniques et électriques.

Derrière cette catégorie technique se cache un moteur concret : le câblage automobile Tunisie.

Pas de communication tapageuse.

Pas d’effet d’annonce.

Mais des milliards d’euros sont exportés chaque année vers l’Europe.

Un secteur automobile orienté export, chiffres à l’appui

La filière automobile tunisienne n’assemble pas des voitures.

Elle produit des composants.

Et elle le fait pour l’Europe.

Selon la TAA, la FIPA Tunisia et le CEPEX :

Le secteur représente :

≈ 3,9 milliards d’euros d’exportations (2025)

Environ 300 entreprises actives

Près de 120 000 emplois directs

Plus de 80 % des ventes destinées à l’Union européenne

Les principaux marchés :

Allemagne

France

Italie

Roumanie

Ce positionnement géographique n’est pas anodin.

Ce sont les centres industriels majeurs de l’automobile européenne.

Le câble électrique : colonne vertébrale du câblage automobile Tunisie

Dans les statistiques de l’Institut National de la Statistique, les industries mécaniques et électriques Tunisie figurent parmi les premières sources d’exportations manufacturières.

Elles représentent régulièrement :

Plus de 40 % des exportations industrielles totales

L’un des secteurs les plus résilients après les chocs logistiques mondiaux

À l’intérieur de cette catégorie, les produits clés sont :

Faisceaux électriques automobiles

Câbles industriels

Systèmes électriques embarqués

Connecteurs et sous-ensembles techniques

Le câble n’est pas un produit simple.

C’est une pièce critique dans l’architecture d’un véhicule moderne.

Une intégration directe dans la chaîne européenne

Le modèle tunisien repose sur un avantage clair : la proximité.

24 à 48 heures suffisent pour livrer plusieurs hubs industriels européens.

Cette réactivité explique pourquoi les constructeurs et équipementiers européens ont structuré une partie de leur chaîne d’approvisionnement autour de la Tunisie.

Facteurs clés :

Accords commerciaux favorables avec l’UE

Main-d’œuvre spécialisée dans l’assemblage technique

Expérience industrielle de plus de 30 ans

Coûts compétitifs combinés à une qualité conforme aux standards européens

Les bases de données douanières internationales confirment :

Des flux réguliers de composants électriques automobile vers l’Allemagne et la France

Des expéditions récurrentes sur l’année, pas des opérations ponctuelles

Une spécialisation construite sur le long terme

Des analyses publiées par Oxford Business Group montrent que la Tunisie a commencé à se positionner sur le câblage automobile dès les années 1990.

Depuis :

Montée en complexité des produits

Diversification des clients européens

Intégration dans des plateformes industrielles d’Europe centrale

Ce n’est pas une industrie opportuniste.

C’est une spécialisation consolidée sur trois décennies.

Ce que disent les données officielles tunisiennes

Selon le CEPEX :

Les industries mécaniques et électriques Tunisie figurent parmi les trois premiers secteurs exportateurs du pays.

Selon l’Institut National de la Statistique :

Progression notable des exportations électriques sur les dernières années

Résilience après la crise sanitaire

Lecture directe :

L’industrie du câble électrique Tunisie est un pilier stable du commerce extérieur.

Pourquoi ce secteur reste peu visible

Trois raisons simples :

Activité essentiellement B2B

Production intégrée sous marques européennes

Faible communication sectorielle locale

Le consommateur européen voit la voiture finie.

Il ne voit pas les kilomètres de câbles produits en Tunisie.

Lecture stratégique pour décideurs et investisseurs

Points forts :

Positionnement clair dans la chaîne d’approvisionnement européenne

Base industrielle mature

Spécialisation technique reconnue

Points de vigilance :

Forte dépendance à la conjoncture automobile européenne

Sensibilité aux cycles industriels allemands

Opportunités futures :

Intégration dans la chaîne des véhicules électriques

Développement de systèmes électriques à plus forte valeur ajoutée

Renforcement de la R&D locale

Vers un levier industriel stratégique

L’industrie du câble électrique Tunisie n’est pas médiatisée.

Mais les chiffres sont clairs :

Milliards d’euros exportés

Orientation massive vers l’Europe

Base industrielle consolidée

Intégration réelle dans le tissu automobile européen

Pour un investisseur, un décideur ou un analyste, le message est simple :

Le câblage automobile Tunisie fait partie des actifs industriels les plus structurants du pays.